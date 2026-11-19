|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
- 1.02
- 17.00
- 130.00
KVÍZ: Jak dobře znáte biatlon? Otestujte své znalosti oblíbeného sportu
Vánoce, sněhová nadílka a biatlon. Tři věci, kvůli kterým se těšit na zimu. Jen s tím rozdílem, že biatlonová sezona vydrží dělat radost déle než Vánoce a v posledních letech zaručeně také déle než...
OBRAZEM: Nejlepší a nejhorší hráči v lize. Kdo v této sezoně září a kdo je z formy?
Základní část fotbalové Chance Ligy je skoro v polovině, a tak není od věci si vyhodnotit, kterým hráčům se zatím v této sezoně daří a kteří jsou naopak z formy. V obrazovém článku jsme ze všech...
Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté zakončili vystoupení v elitní divizi Ligy národů svou šestou porážkou. V Osijeku s domácím Chorvatskem po velmi nevýrazném výkonu prohráli 1:2....
Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti
Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...
Šéf IIHF o Rusech: Vůči nám nic špatného neudělali. Bojkot musíme brát velmi vážně
Verdikt o návratu Rusů na turnaje a vše s ním spojené se dlouho obešel bez jeho vyjádření. Přitom Franz Reindl, od října nový šéf IIHF (Mezinárodní hokejová federace), patří v tomto spletitém a...
Los Ligy národů: Španělko ve čtvrtfinále narazí na Francii, Anglie se utká s Norskem
Španělsko v březnovém čtvrtfinále fotbalové Ligy národů hraném na dva vzájemné zápasy vyzve Francii. V dalších dvojicích se utkají Norsko s Anglií, Nizozemsko s Portugalskem a Belgie s Německem....
Baník – Teplice v TV: Kde sledovat Chance Ligu, statistiky a kurzy
Fotbalisté Baníku Ostrava přivítají v 15. kole Chance Ligy Teplice. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou soupeřů a co napovídají statistiky a vzájemné výsledky?
Sparta versus protiútoky: umí na ně, ale ustojí na Letné i zbraň jménem Kušej?
Jsou v tom dokonce nejlepší v lize. Když liberečtí fotbalisté získají míč, vyrážejí rychle do protiútoku. Takových akcí zakončených střelou mají 3,4 na zápas a dali z nich čtyři góly. Teď jejich...
Beckham chystá velkofilm. Připomene fotbalovou legendu, kterou zničil alkohol
Produkční společnost Davida Beckhama připravuje životopisný film o fotbalistovi Georgi Bestovi. Snímek o bouřlivém životě legendy Manchesteru United má být v rané fázi příprav.