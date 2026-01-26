Gucci spolupráci oznámilo videem, ve kterém se běloruská hvězda objevuje v extravagantních šatech s třásněmi a ikonickým vzorem značky. Nechybí ani detail, který fanoušky zaujal ze všeho nejvíc. Sabalenková ve videu hraje tenis v botách na vysokých podpatcích.
Sama tenistka tvrdí, že je jí styl Gucci blízký. Značku označila za „odvážnou a expresivní“ a podobně vnímá i sama sebe. O módě se přitom v rámci Australian Open mluví víc než obvykle. Sabalenková už dříve ocenila i virální outfit Naomi Ósakaové inspirovaný medúzami, který označila za „docela cool“.
„Je perfektní doba na to přenést módu i na kurt,“ řekla na tiskové konferenci po vítězství nad Anastasií Potapovovou ve třetím kole turnaje. A vysvětlila také proč. „Na módě je skvělé, že se můžete vyjádřit úplně jakkoliv. Je to svobodný svět, nikdo vás nemůže soudit. A právě proto je tak fajn, že můžete ukázat svou osobnost.“
|
Šaty, závoj a slunečník. Ósakaová pojala nástup na kurt jako módní show
Sabalenková to následně předvedla i v praxi, když si na rozhovory s novináři nasadila brýle Gucci. Později navíc pobavila tím, že se jí prý těžko odpovídá na otázky k zápasu, protože myslí na nakupování. Zároveň naznačila, že by si jednou ráda zahrála i „doopravdy“ v něčem od Gucci, ideálně ve spolupráci se značkou Nike, která ji běžně obléká na kurt.
„To bych viděla moc ráda,“ řekla. „Gucci je momentálně nejlepší značka s nejlepším návrhářem… Myslím, že dokážeme vytvořit opravdu skvělé věci,“ doplnila Sabalenková, kterou v úterý 27. ledna čeká čtvrtfinále proti Američance Ivě Jovicové.