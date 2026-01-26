Spojení tenisu a luxusní módy. Sabalenková je novou tváří Gucci

Autor:
  19:03
Aryna Sabalenková má nové angažmá mimo tenisový kurt. Světová jednička se stala ambasadorkou italského módního domu Gucci a značka její premiéru pojala opravdu nepřehlédnutelně.
Aryna Sabalenková se stala novou ambasadorkou italského módního domu Gucci....

Aryna Sabalenková se stala novou ambasadorkou italského módního domu Gucci. Spolupráci značka oznámila prostřednictvím videa na svých sociálních sítích | foto: Instagram @gucci

Aryna Sabalenková se svým partnerem Georgiosem Frangulisem. Světová jednička a...
Běloruska Aryna Sabalenková a Australan Nick Kyrgios před vzájemným soubojem v...
Aryna Sabalenková se povzbuzuje ve druhém kole Australian Open.
Běloruská tenistka Aryna Sabalenková se hecuje v prvním kole Australian Open.
23 fotografií

Gucci spolupráci oznámilo videem, ve kterém se běloruská hvězda objevuje v extravagantních šatech s třásněmi a ikonickým vzorem značky. Nechybí ani detail, který fanoušky zaujal ze všeho nejvíc. Sabalenková ve videu hraje tenis v botách na vysokých podpatcích.

gucci

Welcome to the Gucci family, Aryna.

#ArynaSabalenka

22. ledna 2026 v 9:59, příspěvek archivován: 26. ledna 2026 v 12:21
oblíbit odpovědět uložit

Sama tenistka tvrdí, že je jí styl Gucci blízký. Značku označila za „odvážnou a expresivní“ a podobně vnímá i sama sebe. O módě se přitom v rámci Australian Open mluví víc než obvykle. Sabalenková už dříve ocenila i virální outfit Naomi Ósakaové inspirovaný medúzami, který označila za „docela cool“.

„Je perfektní doba na to přenést módu i na kurt,“ řekla na tiskové konferenci po vítězství nad Anastasií Potapovovou ve třetím kole turnaje. A vysvětlila také proč. „Na módě je skvělé, že se můžete vyjádřit úplně jakkoliv. Je to svobodný svět, nikdo vás nemůže soudit. A právě proto je tak fajn, že můžete ukázat svou osobnost.“

Šaty, závoj a slunečník. Ósakaová pojala nástup na kurt jako módní show

Sabalenková to následně předvedla i v praxi, když si na rozhovory s novináři nasadila brýle Gucci. Později navíc pobavila tím, že se jí prý těžko odpovídá na otázky k zápasu, protože myslí na nakupování. Zároveň naznačila, že by si jednou ráda zahrála i „doopravdy“ v něčem od Gucci, ideálně ve spolupráci se značkou Nike, která ji běžně obléká na kurt.

„To bych viděla moc ráda,“ řekla. „Gucci je momentálně nejlepší značka s nejlepším návrhářem… Myslím, že dokážeme vytvořit opravdu skvělé věci,“ doplnila Sabalenková, kterou v úterý 27. ledna čeká čtvrtfinále proti Američance Ivě Jovicové.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Tatran vs. Vary BohemiansFlorbal - 20. kolo - 26. 1. 2026:Tatran vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě6:6
  • -
  • -
  • -
Sparta vs. OlomoucHokej - 46. kolo - 26. 1. 2026:Sparta vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.15
  • 6.60
  • 20.00
Hellas vs. UdineseFotbal - 22. kolo - 26. 1. 2026:Hellas vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
26. 1. 20:45
  • 3.11
  • 2.92
  • 2.76
Everton vs. LeedsFotbal - 23. kolo - 26. 1. 2026:Everton vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
26. 1. 21:00
  • 2.55
  • 3.17
  • 3.13
Girona vs. GetafeFotbal - 21. kolo - 26. 1. 2026:Girona vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
26. 1. 21:00
  • 2.21
  • 2.97
  • 4.17
Philadelphia vs. NY IslandersHokej - - 27. 1. 2026:Philadelphia vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
27. 1. 01:00
  • 2.40
  • 4.07
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Portugalec za Portugalce. Dynamo opustil asistent, míří do ženské ligy v Číně

Trenéři Budějovic Pedro Resende (vlevo) a Miguel Santos.

Fotbalové České Budějovice v zimní přestávce mění jednoho z trenérů. V triu Portugalců skončil asistent Miguel Santos, který však byl kvůli absenci potřebné licence u Pedra Resendeho vedený v zápise...

26. ledna 2026  19:27

ONLINE: Sparta vede s Olomoucí opět o dva góly. Náskok navýšil Hyka

Sledujeme online
Sparťan Raška se snaží protlačit puk za záda gólmana Cichoně.

Hokejová extraliga poněkud netradičně pokračuje i v pondělí. Na programu je předehrávka 46. kola, Sparta na domácím ledě hostí Olomouc, oba týmy v tabulce dělí jen tři body. Utkání můžete od 18.30...

26. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  19:17

Spojení tenisu a luxusní módy. Sabalenková je novou tváří Gucci

Aryna Sabalenková se stala novou ambasadorkou italského módního domu Gucci....

Aryna Sabalenková má nové angažmá mimo tenisový kurt. Světová jednička se stala ambasadorkou italského módního domu Gucci a značka její premiéru pojala opravdu nepřehlédnutelně.

26. ledna 2026  19:03

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
26. 1.

Poprvé po boku hvězd. Špindl otevřel mladým Češkám dveře ke světové elitě

Česká lyžařka Tereza Koutná ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)

Tři roky čekala černá sjezdovka ve Svatém Petru, až se po ní znovu budou prohánět nejlepší lyžařky světa. V generálce technických disciplín na olympijské hry kromě hvězd v čele se superstar Mikaelou...

26. ledna 2026  18:53

Za zlato dva a půl milionu. Vláda slíbila olympijským medailistům finanční odměny

Sada medailí na zimní olympijské hry v Milánu a Cortině.

Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině vláda v individuálních sportech slíbila odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun. V případě...

26. ledna 2026  17:23,  aktualizováno  18:02

Fotbalová Sparta bez příkras, dokument ze zákulisí míří do televize. Kde ho sledovat?

Sparťanská radost po úvodním gólu v utkání se Salcburkem.

Dokumentární série Up&Down, která nabízí otevřený pohled do zákulisí Sparty v sezoně, kdy se klub po 19 letech vrátil do fotbalové Ligy mistrů, míří do televize. Čtyřdílný projekt byl původně...

26. ledna 2026  17:55

Národní sportovní agentura má nového šéfa, po Šebkovi nastupuje Kovář

Náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce Karel Kovář.

Karel Kovář byl jmenován novým předsedou Národní sportovní agentury. Je zkušeným akademikem v oblasti sportu i manažerem, řekl na tiskové konferenci po zasedání vlády ministr pro sport Boris Šťastný...

26. ledna 2026  17:47

Byla jsem spratek, vzpomíná mladá tenistka. Teď jí radí i idol Djokovič

Americká tenistka Iva Jovicová slaví postup do čtvrtfinále Australian Open.

Je nejmladší hráčkou elitní stovky, na konci prosince jí bylo teprve osmnáct let. A přesto už nějakou dobu válčí mezi dospělými. Tenistka Iva Jovicová aktuálně září na Australian Open, kde po...

26. ledna 2026  17:38

Ještě eliminovat laciné ztráty, velí kapitán Fleišman. Proč si s koučem vyká i tyká?

Nový karvinský trenér Marek Jarolím dává v přerušené hře pokyny kapitánovi...

Na podzim patřil jako obvykle k oporám mužstva. Obránce Jiří Fleišman byl s 1333 odehranými minutami v 17 zápasech šestým nejvytíženějším fotbalistou MFK Karviná. A i ve 40 letech, kdy je po...

26. ledna 2026  16:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V kulichu na basket. Ústecký šéf splnil sázku, basu s ním drželi i fanoušci

Ústí nad Labem, 25.1. 2026, BK Sluneta Ústí nad Labem - Ostrava, utkání NBL....

V hale vedro, na hlavě kulich? Ne, šéf ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý se nezbláznil. Jen splnil sázku, že za vítězství v El Nordiku nad Děčínem v něm bude sledovat příští domácí zápas. Čepici si...

26. ledna 2026  16:54

Alisha Lehmannová oznámila nový vztah. Po jejím boku je hvězda z Love Islandu

Anglický fotbalista Montel McKenzie sdílel na sociálních sítích společnou...

Švýcarská fotbalová reprezentantka Alisha Lehmannová odhalila nový vztah. Na sociálních sítích se pochlubila narozeninovými příspěvky s Montelem McKenziem, účastníkem britské reality show Love Island...

26. ledna 2026  16:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.