Devětadvacetiletá gymnastka dorazila na utkání mezi Indianapolis Colts a Tennessee Titans v outfitu vyrobeném na zakázku. Zvolila bílé tričko a přiléhavé krátké šortky. Na přední straně trička měla číslo 38, se kterým Owens nastupuje k zápasům, zatímco zadní část šortek zdobilo jeho příjmení.
Hnědé číslo a nápis však měly jednu zvláštnost, kterou Bilesová po utkání odhalila na Instagramu. „Číslo 38 a nápis Owens jsme vytvořili z materiálu, ze kterého se vyrábějí fotbalové míče, a jsem z toho úplně nadšená,“ napsala.
Celý model doplnila dlouhým hnědým semišovým trenčkotem sahajícím až na zem, který barevně ladil s nápisy na oblečení, a tmavými kozačkami na jehlových podpatcích.
Bilesová svého manžela pravidelně podporuje přímo na stadionu a svými nápaditými outfity poutá pozornost téměř při každém utkání. Například na nedávný zápas Colts proti Washington Commanders v Londýně dorazila v modelu inspirovaném britskou metropolí. Jeho základem byl světlý dvoudílný komplet s trenčkotem od značky PrettyLittleThing.
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