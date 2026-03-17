Speciální svatba amerického fotbalisty. Trofej ze Super Bowlu nedal z ruky

  12:51
Hráč NFL Byron Murphy II si na svatbu se svou dlouholetou partnerkou Mayou Hurdovou přinesl opravdu netradiční talisman pro štěstí. Byla jím trofej Vince Lombardiho, která se každoročně uděluje vítězi Super Bowlu.
Byron Murphy během Super Bowlu. | foto: Profimedia.cz

Obránce týmu Seattle Seahawks se s Mayou Hurdovou oženil v sobotu 14. března v Texasu. Pár byl zasnoubený od léta 2024. Svatba se konala jen několik týdnů poté, co Murphy sehrál klíčovou roli při vítězství Seahawks nad New England Patriots v Super Bowlu. Svůj slavnostní den si tak fotbalista ozdobil sedmikilovou stříbrnou trofejí, kterou po celou dobu nosil u sebe.

Murphy a NFL společně sdíleli na Instagramu video ze svatebních oslav s komentářem: „Na svatbu Byrona Murphyho II dorazil i speciální host.“

nfl

A special guest made it to Byron Murphy II’s wedding (via @lexuuuuss, _@nodepositki)

15. března 2026 v 17:32, příspěvek archivován: 17. března 2026 v 11:51
Na záběrech je vidět, jak sportovec a jeho nevěsta slavnostně přicházejí na svatební hostinu. Murphy, oblečený v bílém obleku a bílých teniskách, drží trofej a vítězoslavně jí mává ve vzduchu, zatímco nevěsta po jeho boku tančí. Další záběr ukazuje novomanžele, jak se drží za ruce při odchodu uličkou, zatímco Murphy si trofej nese v náručí.

Z fotografií, které pár sdílel u sebe ve stories, je pak vidět, že ženich nedal trofej prakticky po celou dobu svatby z ruky.

Fanoušci v komentářích pod videi neskrývali nadšení. „Je ženatý s ní i s fotbalem. Šťastlivec,“ stojí v jednom z komentářů. Jeden z fanoušků pak zažertoval, že k dokonalosti chyběl už jen drobný detail: „Ještě bych dal Lombardimu malého motýlka.“

dallasoasis

A grand entrance fit for champions… literally. Byron and Maya’s grand entrance with the actual Super Bowl trophy after the @seahawks brought it home at Super Bowl LX. @nfl b2tymes_

Safe to say… this might be the most iconic entrance we’ve ever seen.

15. března 2026 v 18:31, příspěvek archivován: 17. března 2026 v 11:52
Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Halové MS v atletice 2026:program, výsledky, kdy jdou do akce Češi?

Jan Štefela se raduje z povedeného pokusu ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Atletický vrchol letošní halové sezony míří do Polska. V Toruni se od 20. do 22. března koná halové mistrovství světa, kterého se zúčastní i početná česká výprava. Program závodů, výsledky, českou...

17. března 2026  12:59

Češky vysoko prohrály s Belgií, k postupu na MS potřebují porážku Brazílie

Česká basketbalistka Natálie Stoupalová s míčem, brání ji Kyara Linskensová z...

České basketbalistky mohou po 12 letech postoupit na mistrovství světa, nicméně svůj osud už nemají ve svých rukách. Musí fandit Číňankám, aby porazily Brazílii, pouze tento výsledek by je na...

17. března 2026  9:15,  aktualizováno  12:25

Prolomili jsme ledy, říká šéf pražského MS. Jak se rodila cena vstupenek?

Premium
Japonská krasobruslařka Kaori Sakamotová během volných jízd na ZOH 2026.

Když Praha hostila světový šampionát krasobruslařů naposledy, zářili ve Sportovní hale Kanaďané Browning a Stojko, Ukrajinka Bajulová či Francouzka Bonalyová. Psal se rok 1993 a nikdo netušil, že...

17. března 2026

Wolverhampton už se chystá na sestup. Ale dokud můžeme, bojujeme, hlásí Krejčí

Na oslavy není čas. Ladislav Krejčí (vpravo) nabádá spoluhráče, aby rychle...

Co se na začátku zdálo jako jasná věc, může mít do konce anglické ligy ještě zajímavou zápletku. Nebo je to jen marné a hlavně pozdní vzepětí posledního Wolverhamptonu? „Dokud máme naději byť jen...

17. března 2026  11:45

Barcelona chystá po sezoně přestavbu, Veselý se zřejmě do kádru nevtěsná

Jan Veselý smečuje v euroligovém zápase proti Partizanu.

Konec basketbalisty Jana Veselého v Barceloně se podle španělských médií blíží. Katalánský klub se po nevydařené sezoně chystá v létě na přestavbu týmu a podle listu AS se rozloučí s řadou hráčů,...

17. března 2026  11:33

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

17. března 2026  11:04

Šimka dál trápí zahozená šance s Kanadou: Lidé mi píšou, že jsem podělal olympiádu

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Pro klub Bílých Tygrů byl podpis Radima Šimka prioritou. Po svém návratu ze zámoří se zkušený bek ihned zařadil mezi lídry týmu a v polovině předchozí sezony převzal dres s písmenem C. „Jsem hrozně...

17. března 2026  10:51

Trenér českých gólmanů: Dostál si drží svůj styl, u mladých nevidím přirozenost

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks slaví výhru.

Dva čeští gólmani v jednom týmu NHL v letošní sezoně působí dokonce ve dvou týmech. Za Utah hájí brankoviště Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem a v Anaheimu sezonu odstartovali Lukáš Dostál s Petrem...

17. března 2026  10:32

Čihák po konci v Budějovicích: Pár věcí bych udělal jinak, Gulaš jako lídr chyběl

Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic

Vyklidil byt, vyřešil osobní záležitosti. Při pohovorech probral s hráči uplynulou sezonu. V týdnu se ještě potká s vedením klubu a pak se s Českými Budějovicemi minimálně na nějaký čas rozloučí....

17. března 2026  10:21

