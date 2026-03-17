Obránce týmu Seattle Seahawks se s Mayou Hurdovou oženil v sobotu 14. března v Texasu. Pár byl zasnoubený od léta 2024. Svatba se konala jen několik týdnů poté, co Murphy sehrál klíčovou roli při vítězství Seahawks nad New England Patriots v Super Bowlu. Svůj slavnostní den si tak fotbalista ozdobil sedmikilovou stříbrnou trofejí, kterou po celou dobu nosil u sebe.
Murphy a NFL společně sdíleli na Instagramu video ze svatebních oslav s komentářem: „Na svatbu Byrona Murphyho II dorazil i speciální host.“
Na záběrech je vidět, jak sportovec a jeho nevěsta slavnostně přicházejí na svatební hostinu. Murphy, oblečený v bílém obleku a bílých teniskách, drží trofej a vítězoslavně jí mává ve vzduchu, zatímco nevěsta po jeho boku tančí. Další záběr ukazuje novomanžele, jak se drží za ruce při odchodu uličkou, zatímco Murphy si trofej nese v náručí.
Z fotografií, které pár sdílel u sebe ve stories, je pak vidět, že ženich nedal trofej prakticky po celou dobu svatby z ruky.
Fanoušci v komentářích pod videi neskrývali nadšení. „Je ženatý s ní i s fotbalem. Šťastlivec,“ stojí v jednom z komentářů. Jeden z fanoušků pak zažertoval, že k dokonalosti chyběl už jen drobný detail: „Ještě bych dal Lombardimu malého motýlka.“