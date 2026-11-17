První ročník SPARTAFESTU ukázal, že sparťanská komunita se nemusí scházet pouze na fotbalových a hokejových stadionech. Na Letenské pláni se potkali sportovní fanoušci, rodiny s dětmi i příznivci hudby. Program nabídl vystoupení interpretů, jako jsou Walda Gang, Rohony, Dorian, Slza nebo Tomáš Klus, ale především možnost vyzkoušet si nejrůznější sportovní aktivity.
Právě na pohyb dětí chtějí organizátoři navázat také v příštím roce. Druhý ročník se uskuteční 18. a 19. června 2027 a podle vedení festivalu by měl být ještě větší než ten premiérový.
„Čekáme deset až dvanáct tisíc lidí. Pro fanoušky bude zajímavé i to, že se propojí dva světy, fotbal s hokejem. A nejen ty. Bude tam také skvělý doprovodný hudební program. Uvidíte také legendy ze světa sportu,“ nastínil CEO SPARTAFESTU Clark Steel.
Festival však nemá být pouze jednorázovou zábavní akcí. Organizátoři chtějí především přivést děti ke sportu a ukázat jim, že pohyb může být přirozenou součástí jejich života. „Bude to hodně o pohybu. Chceme rozhýbat děti, aby si navykly na pohybové aktivity. Také nechceme, aby to nebyl jenom festival, ale tradice,“ vysvětlil Steel.
Významnou roli v přípravách má také Asociace sportovních klubů AC Sparta Praha, která zastřešuje a propojuje jednotlivé sparťanské oddíly. Nejde přitom pouze o fotbal a hokej, tedy nejviditelnější značky letenského sportu. Asociace sdružuje celkem šestnáct klubů.
Její zástupce Václav Culka označil zapojení do SPARTAFESTU za splněný sen. Myšlenka propojit jednotlivé oddíly a představit je širší veřejnosti podle něj vznikala několik let. „Pro naši asociaci je tohle něco jako splněný sen, po kterém jsme prahli. Mnoho let jsme přemýšleli o tom, jak propojit všechny sparťanské kluby. Nejvíce je samozřejmě vidět hokej a fotbal, ovšem dalších čtrnáct odvětví se stará o děti a dělá to se stejnou vášní jako fotbalisté a hokejisté,“ uvedl Culka.
K druhému ročníku se znovu připojí také výrazné osobnosti sparťanské historie. Jednou z nich je bývalý reprezentační útočník Jan Koller, historicky nejlepší střelec českého národního týmu. Ten už má s festivalem vlastní zkušenost a premiérový ročník hodnotil pozitivně.
„Těším se moc, teď už vím, do čeho jdu. Loni jsme moc nevěděli, jak to proběhne, ale myslím, že se to povedlo výborně. Mělo to smysl, se kterým jsme do toho šli. Nalákali jsme rodiny s dětmi, které si mohly zasportovat,“ vzpomínal Koller.
Fotbal si dnes užívá především z pozice diváka. Po letech profesionální kariéry vyhledává hlavně ofenzivně laděné zápasy, ve kterých padá hodně branek. Na vlastní působení v Borussii Dortmund pak vzpomíná také kvůli výjimečné atmosféře. „Rád vzpomínám na působení v Dortmundu, kde jsem hrál každých čtrnáct dní před osmdesáti tisíci diváky,“ prozradil.
Další výraznou postavou bude Jiří Novotný. Bývalý obránce a kapitán strávil ve Spartě šestnáct let a získal s ní čtrnáct mistrovských titulů. Přesto nejraději vzpomíná na ten první. „Bylo mi sedmnáct let a neměl jsem tušení, čeho jsem dosáhl. Samozřejmě ale vzpomínám na všechny, protože pokaždé, když jsme získali titul, oslavy s hráči i fanoušky byly nezapomenutelné,“ řekl.
Sparťanské příznivce označil za mimořádně náročné, zároveň ale vyzdvihl jejich podporu a atmosféru, kterou dokážou na stadionu vytvořit. „Hráče povzbuzují, i když se jim nedaří. Dnes dokáží připravit krásná chorea, patří jim velký dík za to, co dělají. Fanoušci jsou ale to, proč se ten fotbal hraje,“ ocenil. Zatímco při premiérovém ročníku se na festivalu zdržel jen několik hodin, tentokrát plánuje mnohem delší návštěvu. „Loni jsem měl ještě další povinnosti. Příští rok už si to ale nenechám ujít a budu tam celý den,“ slíbil.
Propojení fotbalu a hokeje je jedním z hlavních témat nadcházejícího ročníku. Bývalý útočník Sparty Petr Ton, který s klubem získal dva extraligové tituly, věří, že společný program může přilákat ještě více návštěvníků. „Sparta má velkou fanouškovskou základnu. Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, a proto věříme, že přijde zase více lidí, než bylo loni,“ uvedl Ton.
Do programu se zapojí také další sportovní odvětví. Jedním z nich bude florbal, který na tiskové konferenci zastupoval bývalý český reprezentant a někdejší kapitán florbalové Sparty Milan Garčar. Jeho dres s číslem 17 klub na jeho počest vyřadil. „Na druhý ročník se těším moc. Velká očekávání jsme měli už od toho prvního, kde jsme si vyzkoušeli, jak by to mohlo všechno fungovat. Máme spoustu zpětné vazby. Věříme, že se Letenská pláň daleko více zaplní,“ řekl Garčar.
Jedním z ambasadorů sportovní části festivalu bude také český reprezentant ve vrhu koulí Tomáš Staněk. Právě možnost vyzkoušet si různé disciplíny může podle něj dětem pomoci objevit sport, kterému se budou chtít věnovat i v budoucnu. „Důležité je, aby děti daný sport bavil. Nefunguje takové to nastrčení, že rodiče mají nějakou představu. Když dítě sport nebaví, je to složité, také jsem to zažil u některých sportů. Pak mě oslovila atletika. Nikdy mě nenapadlo, že se tím budu živit,“ přiblížil vlastní zkušenost.
SPARTAFEST ale není jen o sportovních výkonech a sparťanských legendách. Nedílnou součástí bude také hudební program, který má oslovit různé generace návštěvníků. Mezi osobnostmi, které se na tiskové konferenci představily, byl také zpěvák a skladatel Albert Černý, jenž v roce 2019 reprezentoval Českou republiku na Eurovizi se skupinou Lake Malawi. Festivalová vystoupení si podle něj užívá především díky atmosféře a energii publika. „Fesťáky jsou super, každou kapelu to baví. Když se to spojí s tím, že je tam dobrá atmosféra a spousta atrakcí, je to skvělé,“ řekl Černý.
Na pódiu se představí také rapper Grey256, který se ve své tvorbě postupně posunul od rapu k rockovějšímu stylu a vystupuje i s živou kapelou. Ke sportu měl v dětství poněkud komplikovanější vztah. „Jako malý jsem se pokoušel dělat snad každý sport a vždycky po půl roce jsem to změnil. Z fotbalu to bylo na karate, na florbal, na hokej a tak dále. Nic mi nešlo. Bylo to pro mě náročné,“ smál se. Na SPARTAFESTU si však podle vlastních slov rád vyzkouší stolní tenis, ve kterém si věří.
Sportovní zkušenosti má naopak velmi pestré zpěvák Pavel Callta, který na Letenské pláni bude vystupovat poprvé. „Sport miluju. Několik let jsem plaval a hrál jsem také dlouho volejbal a beachvolejbal. Strašně rád jezdím také na snowboardu. Letos jsem poprvé také pokořil maraton. Málem jsem u toho umřel,“ vtipkoval. Na druhý ročník se těší a věří, že se Letenská pláň znovu zaplní.