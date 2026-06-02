Fanouškem už od narození. Nový projekt Sparty má podpořit rodiny i porodnost

Právě čerstvě narozené děti a jejich rodiče jsou hlavní cílovou skupinou nového projektu. Rodiče dostanou v obou pražských porodnicích od klubu drobný dárek a pozvánku na Vítání sparťánků, které se vůbec poprvé uskuteční už letos v červenci.
Sparta si od projektu slibuje, že naváže na rostoucí zájem rodin s dětmi o klubové akce. Podle vedení klubu chodí na domácí zápasy stále více nejmladších fanoušků a rekordní účast mají i náborové dny pro děti.
|
Priske bude ve Spartě pokračovat, potvrdil Rosický. Sestup béčka? Komplikace
Nový projekt ale nemá být jen o budoucích fanoušcích nebo hráčích. Vzniká v době, kdy se v Česku rodí nejméně dětí za poslední roky, a Sparta proto společně s porodnicemi chce upozornit také na téma klesající porodnosti a podpory rodin.
Představitelé klubu zároveň zdůrazňují význam pohybu a zdravého životního stylu už od útlého věku. Projekt má také podpořit společné sportovní zážitky rodičů a dětí a přirozeně předávat fanouškovství mezi generacemi.
Největší pozornost zatím budí právě plánované Vítání sparťánků. To má fungovat jako obdoba známého vítání občánků, jen v klubových barvách. Akce přitom nebude určena pouze dětem narozeným v Podolí nebo U Apolináře. Zúčastnit se budou moci všechny děti do dvou let bez ohledu na to, kde přišly na svět.