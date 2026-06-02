Fanouškem už od narození. Nový projekt Sparty má podpořit rodiny i porodnost

Autor:
  12:18
Fotbalová Sparta v Den dětí představila nový projekt Sparťánci. Pražský klub spojil síly s porodnicemi U Apolináře a v Podolí a chce oslovit své nejmladší fanoušky už od narození. Součástí budou dárkové balíčky pro novorozence i speciální akce připomínající tradiční vítání občánků.
Fotbalová Sparta představila projekt Sparťánci. Součástí budou dárkové balíčky pro novorozence i speciální Vítání sparťánků. | foto: AC Sparta Praha

Právě čerstvě narozené děti a jejich rodiče jsou hlavní cílovou skupinou nového projektu. Rodiče dostanou v obou pražských porodnicích od klubu drobný dárek a pozvánku na Vítání sparťánků, které se vůbec poprvé uskuteční už letos v červenci.

Sparta si od projektu slibuje, že naváže na rostoucí zájem rodin s dětmi o klubové akce. Podle vedení klubu chodí na domácí zápasy stále více nejmladších fanoušků a rekordní účast mají i náborové dny pro děti.

Nový projekt ale nemá být jen o budoucích fanoušcích nebo hráčích. Vzniká v době, kdy se v Česku rodí nejméně dětí za poslední roky, a Sparta proto společně s porodnicemi chce upozornit také na téma klesající porodnosti a podpory rodin.

Představitelé klubu zároveň zdůrazňují význam pohybu a zdravého životního stylu už od útlého věku. Projekt má také podpořit společné sportovní zážitky rodičů a dětí a přirozeně předávat fanouškovství mezi generacemi.

acsparta_cz

Na Den dětí představujeme nový projekt Sparťánci Zástupci vedení ACS podepsali memoranda o spolupráci s Klinikou gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN a Ústavem pro péči o matku a dítě v Podolí ✍️

V rámci projektu bude klub do porodnic dodávat dárkové balíčky pro čerstvé rodiče a jejich miminka, které pozve také na nově organizovanou akci s názvem Vítání sparťánků

Více informací najdete na našem webu ‍

1. června 2026 v 15:19, příspěvek archivován: 2. června 2026 v 11:59
oblíbit odpovědět uložit

Největší pozornost zatím budí právě plánované Vítání sparťánků. To má fungovat jako obdoba známého vítání občánků, jen v klubových barvách. Akce přitom nebude určena pouze dětem narozeným v Podolí nebo U Apolináře. Zúčastnit se budou moci všechny děti do dvou let bez ohledu na to, kde přišly na svět.

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

