Sparťané vyhlížejí výjimečné zápasy ve výjimečných dresech. Na rozdíl od běžných zápasových mundúrů skrývají ještě jednu vrstvu. Vnitřní stranu vyplňuje originální malba českého výtvarníka Josefa Rataje, kterou budou mít hráči symbolicky přímo na těle.
Zatímco vnější strana dresu působí tradičně a čistě, jeho vnitřek nese výtvarný motiv reagující na téma posttraumatického stresového syndromu (PTSD).
🎨 Josef Rataj pro nás upravil vnitřní stranu dresu pro letošní Hold. — HC SPARTA PRAHA (@HCSpartaPraha) January 23, 2026
Navenek dokonalý. Uvnitř boj. 💔
Co na ně říkáte? 😍
Tyto unikátní zápasové dresy můžete získat online na https://t.co/bZkkwoP5mG a v živé aukci, kde bude možné dražit i výjimečnou sochu a unikátní malbu… pic.twitter.com/tpUftETuuk
Ten je ústředním tématem letošního ročníku projektu Sparta vzdává hold. Pražský klub upozorňuje, že psychické následky traumatu nejsou viditelné na první pohled a netýkají se pouze lidí v rizikových profesích, ale mohou zasáhnout i běžný život.
„Díky dlouhodobé a velmi úzké spolupráci s Armádou České republiky jsme se letos rozhodli upozornit právě na problematiku posttraumatické stresové poruchy, psychického onemocnění, které negativně ovlivňuje život nejen vojenských hrdinů z fronty, ale i mnoha dalších lidí kolem nás,“ řekl člen správní rady hokejové Sparty Jakub Dlouhý.
|
Voják mezi fanoušky. Sparta opět vzdává hold, zaujala silným videem i dresy
Speciální dresy nebudou po utkáních jen připomínkou výjimečných zápasů. Každý z nich zamíří do aukce, stejně tak originál malby z jejich vnitřní strany. Součástí dražby bude také téměř dvoumetrová socha srdce vytvořená pomocí 3D tiskárny.
Sparta vzdává hold funguje už sedmnáct let a dlouhodobě podporuje hasiče, policisty, záchranáře, vojáky i příslušníky Vězeňské služby. Podle klubu se za dobu existence projektu podařilo vybrat přes 10,5 milionu korun. Letošní ročník chce kromě finanční pomoci otevřít i téma psychického zdraví.
Živá aukce proběhne po utkání 26. ledna ve VIP prostorách O2 areny, další dražby se uskuteční online.