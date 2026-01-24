Sparta vzdá hold oboustrannými dresy. Po zápasech půjdou do dražby

David Chuchma
  19:41
Hokejová Sparta nastoupí příští týden v domácí areně v netradičních oboustranných dresech. Speciální výstroj oblékne při extraligových utkáních 26. a 29. ledna proti Olomouci a Mladé Boleslavi v rámci 17. ročníku projektu Sparta vzdává hold. Právě tyto dresy se po zápasech stanou hlavním předmětem dražby, jejíž výtěžek poputuje na podporu složek integrovaného záchranného systému a armády.
Speciální oboustranné dresy Sparty pro projekt Sparta vzdává hold. Vnitřní...

Speciální oboustranné dresy Sparty pro projekt Sparta vzdává hold. Vnitřní strana nese originální malbu, dresy po zápasech zamíří do dražby. | foto: X @HCSpartaPraha

Speciální oboustranné dresy Sparty pro projekt Sparta vzdává hold. Vnitřní...
Speciální dresy Sparty k 17. ročníku projektu Sparta vzdává hold.
Hokejová Sparta věnuje 17. ročník akce Sparta vzdává hold posttraumatickému...
Fanoušci v pražské O2 areně při šestnáctém ročníku akce Sparta vzdává hold,...
Sparťané vyhlížejí výjimečné zápasy ve výjimečných dresech. Na rozdíl od běžných zápasových mundúrů skrývají ještě jednu vrstvu. Vnitřní stranu vyplňuje originální malba českého výtvarníka Josefa Rataje, kterou budou mít hráči symbolicky přímo na těle.

Zatímco vnější strana dresu působí tradičně a čistě, jeho vnitřek nese výtvarný motiv reagující na téma posttraumatického stresového syndromu (PTSD).

Ten je ústředním tématem letošního ročníku projektu Sparta vzdává hold. Pražský klub upozorňuje, že psychické následky traumatu nejsou viditelné na první pohled a netýkají se pouze lidí v rizikových profesích, ale mohou zasáhnout i běžný život.

„Díky dlouhodobé a velmi úzké spolupráci s Armádou České republiky jsme se letos rozhodli upozornit právě na problematiku posttraumatické stresové poruchy, psychického onemocnění, které negativně ovlivňuje život nejen vojenských hrdinů z fronty, ale i mnoha dalších lidí kolem nás,“ řekl člen správní rady hokejové Sparty Jakub Dlouhý.

Voják mezi fanoušky. Sparta opět vzdává hold, zaujala silným videem i dresy

Speciální dresy nebudou po utkáních jen připomínkou výjimečných zápasů. Každý z nich zamíří do aukce, stejně tak originál malby z jejich vnitřní strany. Součástí dražby bude také téměř dvoumetrová socha srdce vytvořená pomocí 3D tiskárny.

Sparta vzdává hold funguje už sedmnáct let a dlouhodobě podporuje hasiče, policisty, záchranáře, vojáky i příslušníky Vězeňské služby. Podle klubu se za dobu existence projektu podařilo vybrat přes 10,5 milionu korun. Letošní ročník chce kromě finanční pomoci otevřít i téma psychického zdraví.

Živá aukce proběhne po utkání 26. ledna ve VIP prostorách O2 areny, další dražby se uskuteční online.

