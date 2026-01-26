První epizoda je od 23. ledna dostupná na streamovací platformě prima+, další díly budou přibývat každý pátek. Televizní diváci se pak do zákulisí Sparty podívají na stanici Prima COOL na začátku března.
Série Up&Down zachycuje kabinu, tréninky i období euforie a frustrace. Celková stopáž přesahuje tři hodiny, natáčelo se průběžně během celé sezony.
Podle vedení klubu bylo cílem přiblížit fanouškům každodenní fungování Sparty a také dění „za oponou“, kde se řeší tlak, emoce a krizová rozhodnutí. Dokument se také soustředí na kontrasty mezi vrcholy a pády, které se v krátkém čase střídaly.
|
Půl roku hraju v bolestech. Birmančevič odhalil, proč odjel ze soustředění Sparty