Fotbalová Sparta bez příkras, dokument ze zákulisí míří do televize. Kde ho sledovat?

David Chuchma
  17:55
Dokumentární série Up&Down, která nabízí otevřený pohled do zákulisí Sparty v sezoně, kdy se klub po 19 letech vrátil do fotbalové Ligy mistrů, míří do televize. Čtyřdílný projekt byl původně dostupný pouze předplatitelům klubové platformy.

První epizoda je od 23. ledna dostupná na streamovací platformě prima+, další díly budou přibývat každý pátek. Televizní diváci se pak do zákulisí Sparty podívají na stanici Prima COOL na začátku března.

Sparta uvádí dokumentární sérii z Ligy Mistrů.
Sestava Sparty před utkáním s Aberdeenem.
Sparťanský kouč Lars Friis se omlouvá fanouškům za debakl s Atlétikem Madrid.
Sparťanští fanoušci během utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid.
Hráči Sparty Praha se radují po vlastním gólu Angeho N’Guessan z Liberce.
30 fotografií

Série Up&Down zachycuje kabinu, tréninky i období euforie a frustrace. Celková stopáž přesahuje tři hodiny, natáčelo se průběžně během celé sezony.

Podle vedení klubu bylo cílem přiblížit fanouškům každodenní fungování Sparty a také dění „za oponou“, kde se řeší tlak, emoce a krizová rozhodnutí. Dokument se také soustředí na kontrasty mezi vrcholy a pády, které se v krátkém čase střídaly.

Půl roku hraju v bolestech. Birmančevič odhalil, proč odjel ze soustředění Sparty
Proč se bojí titulu? Arsenal má náskok, ale nevěří si. Expert: Poslední výsledky straší

Rozhození fotbalisté Arsenalu. Poprvé v sezoně prohráli domácí zápas.

V pohárech s lehkostí a na plný plyn, v Premier League se skřípěním zubů a zataženou ruční brzdou. Už několik týdnů sžírá fotbalový Arsenal nervozita z vidiny mistrovského titulu. Po nedělní porážce...

26. ledna 2026  15:40

Setkání legend. Ibrahimovic a Schwarzenegger fandili v Kitzbühelu

Bývalý švédský fotbalový útočník Zlatan Ibrahimović a legendární herec Arnold...

Víkendový Světový pohár v alpském lyžování v ikonickém Kitzbühelu tradičně přilákal řadu známých tváří. Nejvíce pozornosti se na sociálních sítích dostalo jedné fotografii - Zlatan Ibrahimovic se...

26. ledna 2026  14:38

