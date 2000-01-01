náhledy
Světový pohár ve snowboardingu míří do Špindlerova Mlýna. V areálu Svatý Petr se pojede už v sobotu. Chybět nebude ani olympijská vítězka Zuzana Maděrová, vedle ní se představí i další přední snowboardistky. Těm v současné době vrcholí sezona a střídají závody s tréninky. I vrcholové sportovkyně ale potřebují občas vypnout. Co dělají, když odloží prkno? Některé relaxují v horách, jiné u moře, dalším stačí k radosti háčkování. Podívejte se, jak tráví volný čas soupeřky Zuzany Maděrové.
Bronzová medailistka z letošních olympijských her Lucia Dalmassová relaxuje aktivně. Na sociálních sítích italská reprezentantka zveřejňuje fotografie ze svých výletů do přírody a má ráda také surfování.
Velkou zálibou italské snowboardistky je ale háčkování, kterému se věnuje ve volném čase i během závodní sezony. V rozhovoru pro agenturu Reuters navíc uvedla, že ráda čte.
Stříbrná olympijská medailistka, Rakušanka Sabine Payerová, se na svých sociálních sítích představuje jako milovnice přírody.
Payerová často sdílí například fotografie z pěších túr a relaxuje také při cyklistice.
Také německá reprezentantka Ramona Hofmeisterová miluje pobyt venku.
Chodí na túry a věnuje se i cyklistice. V rozhovoru pro Blackroll řekla, že ve svém životě „potřebuje přírodu“.
Polka Aleksandra Królová-Walasová dělí svůj život mezi sport a rodinu. Ráda vyráží do přírody, ale na svých sociálních sítích zveřejňuje i snímky z dovolených u moře.
Ve své biografii na webu Mezinárodní lyžařské federace Królová-Walasová uvádí mezi zálibami kromě sportu také cestování a čtení.
Poznávání nových míst dělá radost i rakouské sportovkyni Claudii Rieglerové. Z jejích sociálních sítí je patrné, že miluje pěší túry a pobyt v horách.
Svým fanouškům na sociálních sítích se pochlubila mnoha fotografiemi z cyklovýletů. Ve své biografii na webu FIS uvádí jako zálibu i beachvolejbal.
Němka Melanie Hochreiterová je další z řady snowboardistek, které rády relaxují v přírodě.
Na svém instagramovém profilu ale zdůrazňuje ještě jednu velkou zálibu – fotbal. Je jeho fanynkou a v minulosti ho sama hrála.
Cheyenne Lochová, která rovněž reprezentuje Německo, vyráží ve volném čase na cyklovýlety do hor.
Velkou zálibou Cheyenne Lochové je rovněž jízda na skateboardu.
Kanaďanka Kaylie Bucková tráví volný čas s rodinou a přáteli.
Na sociálních sítích zveřejňuje fotografie z festivalů, pobytů na plážích i výletů do přírody a do měst. V rozhovorech navíc uvedla, že se kromě snowboardu věnuje také irským tancům.
Švýcarka Julie Zoggová se prezentuje jako milovnice outdoorových aktivit.
Na svých sociálních sítích Zoggová nezřídka zmiňuje cyklistiku a pobyt v přírodě.
Italka Elisa Caffontová ráda vyráží na výlety do hor. Na svých sociálních sítích ale zdůrazňuje, že má ráda slunce.
Snowboardistka Elisa Caffontová nezřídka sdílí i snímky z dovolených u moře.
