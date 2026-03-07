|
Jak relaxují soupeřky Maděrové ve SP? Háčkují, hrají fotbal i chodí po horách
OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026
Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...
Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu
Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala
Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...
Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin
Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...
ONLINE: Ostrava - Zlín 1:0, domácí posílá do vedení hlavou Kričfaluši
Čtrnácté Slovácko už jim uteklo na čtyři body, a tak fotbalisté ostravského Baníku musejí zvítězit, pokud se chtějí přiblížit. Ve 25. ligovém kole hostí devátý Zlín, který válčí o prostřední skupinu....
Skvělý úvod, pak zpomalení. Ledecké v super-G o dvě setiny unikla elitní desítka
Čtrnáctá, osmá a jedenáctá. S takovou bilancí zakončila Ester Ledecká zastávku Světového poháru v italském Val di Fassa. Po dvou sjezdech startovala v neděli v super-G, v němž se jí povedla úvodní...
Pískot, nadávky. Naštvaný Frťala: Náš herní projev je hrozný, jde to za mnou
Výhled na Krušné hory je teď asi to nejhezčí, co fotbal v Teplicích nabízí. Po upachtěné bezgólové remíze s poslední Duklou skláři čelili zlobě fanoušků a trenér Zdenko Frťala vybuchl. Vinu za...
Kousková zakončila nadějně rozehraný turnaj LET v Austrálii na 22. místě
Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Magentě 22. místo. Česká žebříčková jednička po prvním kole vedla, ale postupně pořadím klesala a druhý ze série čtyř turnajů LET v...
Spravíme vozíky, protézy i saně. Jak funguje paralympijská dílna techniků?
Od naší zpravodajky v Itálii Když se procházíte paralympijskou vesnicí v Miláně, tušíte, že stejné zázemí si před pár dny užívali i olympionici. Baráčky, které zdobí vlajky různých států. Odpočinková zóna. Kavárny, obchod s...
Biatlon ONLINE: Štafeta žen v Kontiolahti, z Češek začíná Jislová, pak jede Charvátová
Zastávka Světového poháru v Kontiolahti se chýlí ke konci. Poslední závod jedou biatlonistky, které soupeří ve štafetě žen. České reprezentantky jedou v sestavě Jessica Jislová, Lucie Charvátová,...
Vsetín chce Co nejvýše. Ale je chucpe teď myslet na baráž, říká kouč Jenáček
Čtyřikrát ve druhé lize, čtyřikrát v první, ale vždy jako asistent trenéra. Až teď povede Luboš Jenáček hokejové áčko Robe Vsetín do play off z pozice hlavního kouče. Čtvrtfinále s Litoměřicemi...
Roh jako Arsenal a výhra v Jablonci po 20 letech. Janotka: Měníme historii Sigmy
Jablonecký stadion Střelnice byl pro Olomouc přes dvě dekády zakletý. Fotbalisté Sigmy tam vyhráli naposledy 14. srpna 2005, v sobotním duelu tuto černou ligovou sérii konečně zlomili. Tomáš Janotka...
Ferrari v Austrálii zaváhalo. Zastavte aspoň jedno auto, marně žádal Hamilton
Těch přibližně patnáct sekund, které v cíli ztratilo Ferrari na Mercedes, mají z velké části na štítu stratégové italské stáje. „Tak aspoň jedno auto pošlete do boxů, ne?“ chtěl po svých inženýrech...
Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině
Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...
Loni bojoval o titul, teď začal propadákem. Piastri rozmlátil auto už před startem
Minulý rok dlouho vedl celý šampionát, sbíral vítězství a z málo známého mladíka se změnil ve hvězdu. Letos Oscar Piastri nezvládl už vstup do sezony - v domácí Velké ceně Austrálie formule 1...
Pastrňák dvakrát asistoval, Zacha pomohl Bostonu gólem. Vejmelka slavil 30. výhru
Hokejisté Bostonu si v NHL poradili s konkurentem o postupové pozice do play off Washingtonem 3:1. U dvou gólů Bruins asistoval David Pastrňák, centr Pavel Zacha v 25. minutě z přesilovky otevíral...