Zatímco fanoušci vyhlížejí další velkou bitvu o medaile, v hotelu, který sdílí francouzská i norská biatlonová reprezentace, podle všeho panuje uvolněná atmosféra.
Členové obou týmů se v předvečer olympijské mužské štafety utkali v přátelském duelu ve hře EA Sports FC, dříve známé jako FIFA.
Video sdílel na svém Instagramu francouzský biatlonista Émilien Jacquelin a ukázal, že zdravá rivalita nemusí nutně znamenat napětí i mimo olympijské tratě.
Do herního souboje nastoupily dvojice Éric Perrot a Fabien Claude proti Isaku Freyovi a Vetlemu Christiansenovi. Vše sledoval s úsměvem i další člen francouzského týmu Oscar Lombardot a právě Jacquelin, bronzový medailista ze stíhacího závodu. Nešlo o žádnou nevraživost, spíš o fotbal, zábavu a přátelské popichování.
Biatlonový program her zatím jasně patří těmto dvěma velmocím. Ze tří individuálních závodů se jen Švédovi Martinu Ponsiluomovi podařilo narušit norsko-francouzskou dominanci. Před štafetou mají Norové na kontě pět medailí, Francouzi tři, oba mužské týmy už přitom slavily i zisk zlata.
|
Překvapení v nominaci do štafety: Karlík nejede, Hák ano. Co pro něj rozhodlo?
Zatímco o skutečném vítězi štafety se rozhodne až na trati, první malé vítězství si Francouzi připsali už v pondělí večer. V herním duelu, v němž si zvolili Liverpool a Arsenal, slavila za hlasité podpory týmových kolegů dvojice Perrot–Claude v barvách londýnského klubu.
Jestli si Francouzi odnesou výhru i z biatlonového okruhu, ukáže až samotný závod. Mužská štafeta startuje v Anterselvě v úterý ve 14:30. Norové nastoupí ve složení Uldal, Botn, Laegreid a Christiansen, francouzský tým tvoří Claude, Jacquelin, Fillon Maillet a Perrot.