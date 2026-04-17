Soukalová ukázala těhotenské bříško. Síla ženy spočívá v jemnosti, napsala

Na svém Instagramu zveřejnila sérii stylizovaných portrétů, za nimiž stojí fotografka Gabriela Kalistová. Soukalová na snímcích pózuje v modelu návrhářky Terezy Sabáčkové, součástí fotografií je ale i odhalené těhotenské bříško.
K záběrům připojila olympijská medailistka ze Soči i stručné zamyšlení, ve kterém popsala, jak těhotenství aktuálně vnímá. „Síla ženy se ukazuje v jemnosti a těhotenství je podle mě tou nejkrásnější manifestací. Každý den nesu nejen nový život, ale i sílu, která mě vede,“ napsala.
Nové fotografie sklidily velkou chválu nejen od fanoušků, ale i od známých osobností. „Ty jsi krásná. Chválím i holky kolem,“ vzkázala jí návrhářka Beáta Rajská. Další komentáře pak přály celé rodině zdraví, štěstí i klidné období před narozením druhého dítěte.
Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala
Soukalová o svém těhotenství poprvé promluvila v březnu, kdy novinku oznámila prostřednictvím videa na sociálních sítích. Tehdy ji doprovodila úsměvným komentářem. „Vypadá to, že se nám možná pomalu rýsuje budoucí biatlonová štafeta, nebo do ní třeba přidáme dalšího člena či členku,“ uvedla.
Historicky nejúspěšnější česká biatlonistka po zdravotních problémech ukončila profesionální kariéru v květnu 2019. S partnerem Milošem Kadeřábkem už vychovávají dceru Izabelu Gabrielu, která se narodila v září 2021.