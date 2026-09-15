West Ham se v sobotu představí na hřišti Millwallu a o motivaci bude mít postaráno. Hráči se budou snažit také uctít památku zesnulého Luďka Mikloška a zvítězit i pro něj. Rivalita těchto dvou londýnských klubů navíc patří mezi ty největší v anglickém fotbale a napětí bylo cítit ještě před samotným zápasem.
Své o tom ví Tomáš Souček. Český reprezentant se totiž stal terčem jednoho z fanoušků Millwallu. Muž ho nejprve oslovil a upozornil, že se uvidí v sobotu na stadionu The Den. Poté ale svá slova výrazně přitvrdil.
Fanoušek českému fotbalistovi vyhrožoval, že mu „rozřeže obličej“, a přidal také vulgární nadávku namířenou proti West Hamu. Celou situaci přitom natáčel na telefon.
Souček se však nenechal vyprovokovat. Když se k němu muž obrátil s výhrůžkou, český záložník se pouze pousmál a následně se vrátil ke své činnosti. Místo hádky nebo ostré odpovědi zvolil naprostý klid, jak je jeho zvykem i na fotbalových trávnících.
Právě na stadionu The Den se Souček může po delší pauze vrátit do sestavy. Po vážném zranění kotníku, které si přivodil na mistrovství světa, se postupně zapojil zpět do tréninku a jeho návrat by tak mohl přijít přímo v jednom z největších zápasů sezony.
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„Je na tom čím dál lépe. Už absolvuje některé části tréninků s týmem, ale snažíme se to doplnit individuální kondiční přípravou, aby se vrátil ve formě. To je priorita. Pak uvidíme, kdy bude připraven naskočit,“ uvedl nedávno kouč West Hamu.