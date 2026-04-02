Byly to souboje, které psaly dějiny Formule 1. Rivality plné geniality, ega, odvahy i osobních ran. Někde rozhodoval jediný bod, jinde jedna sporná nehoda. A někdy se z boje o titul stala doživotní nevraživost, kterou nevyléčil ani čas. Připomeňte si ty nejslavnější.
Souboje Ayrtona Senny a Alaina Prosta bývají zmiňované jako vůbec největší rivalita F1. Byli to dva géniové, ale zároveň zcela odlišné charaktery. Analytický Prost byl na trati kontrastem k divokému Sennovi. Když se potkali v jednom týmu, vznikla kombinace, která byla oslnivá i neudržitelná. McLaren s nimi v roce 1988 vyhrál 15 z 16 závodů, ale už tehdy bylo patrné, že uvnitř garáže roste nedůvěra.
Výbuch přišel o rok později v Suzuce 1989. Prost vedl šampionát. Když se Senna v závěru pokusil zaútočit, oba McLareny se srazily. Prost vystoupil z vozu. Senna se ale ještě za pomoci traťových komisařů vrátil do závodu, projel cílem jako první, jenže následně byl diskvalifikován za zkrácení šikany po kolizi. Titul tak připadl Prostovi.
O rok později, znovu v Suzuce, přišla odveta. Senna po startu vjel do první zatáčky vedle Prosta, který už mezitím přesídlil k Ferrari. Jejich vozy se srazily téměř okamžitě a oba vypadli. Protože Senna přijel do Japonska s bodovým náskokem, znamenal dvojitý výpadek titul pro něj.
Dlouho se zdálo, že mezi nimi už nemůže vzniknout nic jiného než hořkost. O to silnější bylo jejich pozdní smíření v roce 1993, v sezoně, kdy Prost získal čtvrtý titul a rozloučil se s kariérou.
Po Prostově odchodu z formule 1 byli oba muži v častém kontaktu až do Sennovy tragické smrti na okruhu v Imole v roce 1994.
Rivalita Jamese Hunta a Nikiho Laudy dodnes patří k největším příběhům, jaké kdy formule 1 nabídla. Impulzivní Hunt vyzval v roce 1976 precizního Laudu. Právě tenhle kontrast udělal z jejich souboje jednu z nejvíce připomínaných sezon všech dob.
Sezona, která se lehce lépe vyvíjel pro Laudu, se zlomila na Nürburgringu. Lauda prosazoval, aby byl závod zrušen pro špatné počasí. Neuspěl. V závodě pak jeho Ferrari ve vysoké rychlosti havarovalo a začalo hořet. Rakušan utrpěl těžké popáleniny i poškození plic. Přesto se vrátil už po 42 dnech a v Monze dojel čtvrtý. Přišel pouze o dva závody.
Do finále v Japonsku přijížděl Lauda s náskokem tří bodů, ale v přívalovém dešti po startu prakticky okamžitě odstoupil. Hunt pak v chaotické velké ceně dojel třetí a Laudu porazil o jediný bod.
Pro Hunta šlo o jediný titul, který získal. Později se stal komentátorem. Lauda se stal mistrem světa znovu o rok později. A pak ještě v roce 1984. Tehdy porazil Alaina Prosta ještě s menším rozdílem než Hunt jeho - o pouhého půl bodu.
Souboj Lewise Hamiltona a Maxe Verstappena v roce 2021 byl válkou generací v přímém přenosu. Hamilton představoval zkušenost a dlouhou dominanci Mercedesu. Verstappen přinášel dravost nové generace. Na trati šlo dlouho o mimořádně vyrovnaný souboj, ale s postupující sezonou rostlo i napětí.
Jeden z velkých momentů sezony přišel v Silverstonu. Hamilton a Verstappen jeli po startu bok po boku, došlo ke kontaktu a Verstappen skončil tvrdě v bariéře. Hamilton dostal desetisekundovou penalizaci, přesto závod vyhrál.
O pár týdnů později v Monze přišel další kontroverzní okamžik. Při souboji v šikaně Red Bull vyletěl do vzduchu a skončil částečně na Hamiltonově Mercedesu. Oba odstoupili.
Všechno pak vyvrcholilo v Abú Zabí, kde se rozhodovalo o titulu. Hamilton měl závod dlouho pod kontrolou, ale po pozdním safety caru a následném šokujícím restartu na jedno kolo Verstappen na čerstvých pneumatikách zaútočil, předjel Hamiltona a získal titul.
Rivalita Michaela Schumachera a Miky Häkkinena měla jinou chuť než většina velkých konfliktů. Nebyla vystavěná na jedovatosti ani osobních výpadech, ale na ryzí sportovní kvalitě a vzájemné úctě. Oba jezdci představovali vrchol své doby: Schumacher jako stroj na úspěch a Häkkinen jako chladný, přesný a mimořádně rychlý lídr McLarenu.
Häkkinen vyhrál titul v roce 1998, když odrazil Schumacherův tlak, a znovu v roce 1999, kdy Schumacher po těžké havárii v Silverstonu část sezony chyběl.
Přesto mezi nimi nikdy nevznikla otevřená osobní válka. Jejich vztah zůstal po celou dobu prodchnutý respektem a Schumacher sám Häkkinena opakovaně označoval za jednoho z nejlepších soupeřů své kariéry.
Lewis Hamilton a Nico Rosberg se znali od dětství a dlouho se dalo říci, že byli dobrými kamarády. Jejich rivalita v Mercedesu ale způsobila, že z přátelství nakonec zbyla silná osobní zášť. První známky, že tahle bitva bude tvrdá, přišly už v sezoně 2014. Až rok 2016 ale přinesl skutečně krutou psychologickou hru mezi dvěma aspiranty na titul.
Při Velké ceně Španělska Rosberg po startu převzal vedení, Hamilton zkusil protiútok, vyjel do trávy a oba Mercedesy skončily ve štěrku. Dvojitý výpadek šokoval paddock a vedl k tvrdému varování od vedení týmu. Jenže to už nic nemohlo vyřešit.
Mezi oběma piloty panovala zjevná nevraživost. Fanoušci si všímali v lepším případě absolutní vzájemné ignorace v paddocku, v horším nepřátelských pohledů.
Titul nakonec ve vyhrocené sezoně získal Rosberg, okamžitě ohlásil konec kariéry a později se stal komentátorem. Hamilton v kariéře pokračuje dodnes a má na kontě dohromady sedm titulů mistra světa. Vztah bývalých kamarádů už se ale podle všech dostupných ukazatelů zcela nenapravil.
Také rivalita Nigela Mansella a Nelsona Piqueta patří k těm, které se nevedly jen volantem, ale i hlavou.
Vedení stáje v čele Frankem Williamsem (na snímku uprostřed) dodalo v polovině 80. let svým jezdcům techniku schopnou vyhrávat tituly, jenže místo harmonické nadvlády se tým proměnil v nervózní bojiště. Mansell a Piquet byli příliš silní, ambiciózní a rozdílní na to, aby mohli dlouhodobě fungovat v klidu vedle sebe.
Sezona 1986 ukázala, jak destruktivní může být příliš silná dvojice ve stejném týmu. Oba Williamsy byly kandidáty na titul, ale ve finále v Adelaide přišel Mansellův slavný kolaps v podobě explodující pneumatiky při vysoké rychlosti. Piquet pak preventivně zajel pro nové gumy a celé situace využil Alain Prost, který titul Williamsu vyfoukl.
V roce 1987 rivalitu rozhodla nehoda. Mansell měl těžkou havárii v kvalifikaci v Suzuce a do posledních dvou závodů už nenastoupil. Tím se otevřela hladká cesta k titulu právě Piquetovi.
Piquet získal v roce 1987 třetí titul mistra světa. V následující sezoně už ale jezdil za Lotus. Nigel Mansell se titulu dočkal v roce 1992
Příběh Gillese Villeneuvea a Didiera Pironiho je jednou z nejtragičtějších kapitol historie Formule 1. Ferrari mělo v roce 1982 dva mimořádně silné jezdce, ale také velmi křehkou týmovou rovnováhu. Ta se rozpadla v Imole.
Při Velké ceně San Marina 1982 po odstoupení hlavních soupeřů zůstaly oba vozy Ferrari vpředu. Tým ukazoval pokyn „slow“, který Villeneuve vyložil jako instrukci zvolnit a držet pořadí až do cíle. Pironi (na snímku) to ale pochopil jinak — nebo to tak alespoň později tvrdil — a v závěru Villeneuvea předjel a vyhrál. Villeneuve to vnímal jako osobní zradu.
O dva týdny později v belgickém Zolderu během kvalifikace zajel Pironi rychlý čas. Villeneuve (na snímku) ho chtěl za každou cenu překonat, vyjel na trať, jenže došlo ke strašlivé nehodě s Jochenem Massem.
Po srážce bylo jeho Ferrari vymrštěno do vzduchu. Vůz letěl více než sto metrů, pak narazil předkem do země. Villeneuve byl stále připoutaný k sedadlu, ale bez přilby. Náraz ho z vozu vymrštil a dopadl do oplocení zhruba padesát metrů od trosek. Po převozu do nemocnice zemřel.
Ve světě velkých formulových rivalit působí souboj Mikea Hawthorna a Stirlinga Mosse v 50. letech téměř jako rytířský příběh plný noblesy. Oba patřili k největším jezdcům své doby a sezona 1958 je postavila proti sobě. Tenkrát rozhodovala nejen rychlost, ale i charakter.
Klíčový moment přišel v Portugalsku. Hawthorn po smyku vyjel mimo trať, znovu nastartoval a při návratu jel krátce v opačném směru mimo vyznačenou závodní stopu, kvůli čemuž mu hrozilo vyloučení. Moss se ale u komisařů postavil na jeho obranu a vysvětlil, že Hawthorn podle něj neudělal nic nečestného ani nebezpečného. Hawthorn tak body uhájil.
Právě přímluva Hawthornova rivala Stirlinga Mosse rozhodla o titulu. Šampiona a vicemistra dělil bod. Pro Mikea Hawthorna šlo o jediný titul kariéry. Stirling Moss se mistrem světa nikdy nestal a dodnes se o něm mluví jako o nejlepším jezdci, který nikdy nezískal korunu.
Rivalita Michaela Schumachera a Damona Hilla byla plná tvrdosti, pragmatismu a nedořešených křivd. Hill působil jako klidný muž, který světu chtěl ukázat, že není „jen“ synem legendárního Grahama Hilla. Schumacher představoval mimořádný talent a soupeře ochotného využít každý centimetr prostoru.
Vrchol přišel v Adelaide 1994. Schumacher vedl šampionát těsně před Hillem. V závodě udělal chybu a poškodil svůj Benetton. Hill okamžitě zkusil zaútočit. Schumacher ale zavřel stopu, došlo ke kontaktu a oba vozy odstoupily. Schumacher tím získal svůj první titul. Dodnes jde o velmi sporný moment, protože část formulového světa — a hlavně Damon Hill — v něm neviděla tvrdý obranný manévr, nýbrž záměrné vyřazení soupeře.
Napětí pokračovalo i v další sezoně. A ještě dlouho po skončení kariéry Hill Schumachera obviňoval, že kolizi v Adelaide způsobil úmyslně a připravil ho tak o mistrovskou trofej. Nakonec Hill získal jeden titul v roce 1996, Schumacher byl šampionem sedmkrát.
