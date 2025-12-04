Eubank Jr. šokoval fanoušky videem, na němž je zachycen v nemocnici napojený na přístroje a zjevně je v bezvědomí. Podle všeho jde o období krátce po jeho listopadové odvetě s Connorem Bennem, kterou prohrál na body. „Zdravotní problémy mě doháněly dlouho, minulý měsíc to vygradovalo,“ napsal boxer k záběrům. Dodal, že se do ringu vrátí až ve chvíli, kdy bude zcela zdravotně v pořádku.
Fanoušci i odborníci ale volají po jeho odchodu do sportovního důchodu. „Nemáš co dokazovat, soustřeď se na rodinu,“ shodují se komentáře na sociálních sítích. Expert britského portálu Daily Mail Jeff Powell prohlásil na adresu boxera: „Je čas skončit.“
Extrémní shazování váhy a těžká dehydratace
Eubank Jr. dlouhodobě bojuje s extrémními redukcemi hmotnosti. Po prvním souboji s Bennem skončil dva dny v nemocnici kvůli dehydrataci. Za nesplnění hmotnostního limitu navíc dostal pokutu 375 tisíc liber (asi 11,2 milionu Kč).
Před odvetou shazoval znovu, tentokrát k hranici 72,2 kilogramu, a podstupoval tvrdé procedury v sauně i tréninky v neprodyšných oblecích. Motivací měla být odměna přes 290 milionů Kč.
Krátce před druhým soubojem oznámil, že s partnerkou čeká dvojčata. „Jsem za toto boží požehnání nesmírně vděčný,“ uvedl. Navzdory zdravotním problémům zatím o konci kariéry nemluví, i když tlak na ukončení kariéry v jeho okolí sílí.