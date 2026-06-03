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Největší nárůst na sítích zaznamenala Slavia, ve světovém žebříčku je šestá

Autor:
  12:20
Sledujících už má na všech platformách dohromady téměř milion a čtvrt, což je proti minulému roku nárůst o víc než padesát procent. I díky tomu je pražská Slavia nejrychleji rozvíjející se českou fotbalovou značkou na sociálních sítích. A podle žebříčku CIES Football Observatory je v tomto dokonce šestým nejlepším klubem na světě.

Fanoušci a fotbalisté Slavie křepčí. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

S číslem 1,23 milionu sledujících a relativním nárůstem 57 procent patří Slavia ke klubům jako Bodö/Glimt, Sunderland, Paris FC nebo Los Angeles FC. V nejlepší desítce je z českých klubů jediná.

„Růst našich sociálních sítí je něco, co dlouhodobě velmi pečlivě sledujeme a na co se strategicky soustředíme,“ podotýká Jakub Mačát, marketingový ředitel Slavie.

Druhá Sparta zaostává v celkovém porovnání zhruba o 100 tisíc sledujících, plzeňská Viktoria jich má třikrát méně.

Slavistická oslava mistrovského titulu.

„Obzvlášť důležité jsou pro nás platformy jako Instagram a TikTok, kde oslovujeme novou generaci slávistů a budujeme vztah s mladší cílovou skupinou,“ vysvětluje Mačát.

Na Instagramu sleduje Slavii 442 tisíc uživatelů, na TikToku má 390 tisíc sledujících. Pro porovnání: Spartu sleduje na Instagramu 363 tisíc účtů a na TikToku 269 tisíc. Na sociální síti X je boj vyrovnanější, Slavia s 84 tisíci sledujícími vede o pouhé dva tisíce.

„Těší nás, že podle aktuálních dat Slavia i přes svoji velikost stále patří mezi top kluby na sociálních sítích v Evropě. Zároveň v absolutních číslech jsme nejúspěšnějším sportovním klubem v České republice. Je to výsledkem kvalitní práce celého marketingového týmu i řady dalších kolegů napříč klubem,“ říká Mačát.

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„Zároveň ale platí, že marketing nikdy nefunguje odděleně od sportu. Silná značka, atraktivní obsah a rostoucí zájem fanoušků jdou ruku v ruce s tím, co se v posledních letech daří budovat na hřišti. Sportovní úspěchy jsou tím nejlepším základem pro další růst a my máme radost, že se nám daří obě oblasti dlouhodobě propojovat,“ uzavírá marketingový ředitel.

Sparta naopak vede v oblíbenosti fanoušků, kdy ji podle průzkumu Ligové fotbalové asociace označuje jako svůj oblíbený klub čtvrtina dotázaných. Sparta je také nejsledovanějším klubem na oblíbené výsledkové aplikaci Livesport s 3,6 miliony zobrazení. Co se týče sledovanosti ligových utkání je Sparta první s náskokem 1,5 milionu diváků.

Na sítích však vládne Slavia.

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