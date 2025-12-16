Snoop Dogg, globální hudební ikona a dlouholetý fanoušek sportu, se oficiálně připojil k americkému olympijskému a paralympijskému týmu. Oznámil to Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC), podle nějž půjde o dobrovolnou roli zaměřenou na motivaci a podporu sportovců mimo samotné soutěže.
Nově přezdívaný Coach Snoop se stane součástí takzvaného „Team Behind the Team“ – tedy lidí, kteří stojí v zákulisí úspěchů sportovců. Patří mezi ně trenéři, lékaři, psychologové, administrátoři i partneři výboru. Snoop Dogg má do této skupiny přinést především energii, humor a lidský rozměr.
„Američtí olympionici jsou skutečné hvězdy. Já jsem tu jen proto, abych fandil, povzbudil a možná přidal pár slov moudrosti z lavičky,“ uvedl čtyřiapadesátiletý rapper. „Tenhle tým představuje to nejlepší ze sportu – talent, srdce a dřinu.“
Podle šéfky olympijského výboru Sarah Hirshlandové vzniklo mezi Snoopem a sportovci okamžité pouto. „Byla tam vzájemná úcta, zvědavost a spousta smíchu. Jeho nadšení pro olympijské a paralympijské hnutí je nakažlivé,“ uvedla.
Snoop Dogg se dlouhodobě věnuje práci s mládeží. Prostřednictvím své ligy Snoop Youth Football League podpořil už více než patnáct tisíc mladých sportovců, včetně dětí s hendikepem. I proto podle výboru přirozeně zapadá do role mentora, který zdůrazňuje, že cesta k vrcholnému výkonu není jen o výsledcích, ale také o psychice, zázemí a životě po skončení kariéry.
Součástí jeho angažmá bude také propagace fondu, z něhož směřují peníze přímo na podporu sportovců – od duševního zdraví přes vzdělávání až po přípravu na život po vrcholovém sportu.
Zároveň se Snoop Dogg spojil se značkou Fanatics, s níž připravuje kolekci Coach Snoop × Team USA. Část výtěžku z prodeje poputuje na podporu amerických reprezentantů.
Snoop Doggovi není olympiáda cizí. Během letních her v Paříži 2024 působil jako speciální reportér televize NBC, nesl olympijskou pochodeň a vystoupil i při slavnostním předání her Los Angeles 2028. Výbor oznámil, že se rapper také objeví také v televizním vysílání během her v Itálii.