Posila pro americké olympioniky? Snoop Dogga jmenували čestným trenérem

David Chuchma
  17:33
Američtí olympionici a paralympionici získali nečekanou posilu. Legendární rapper Snoop Dogg byl jmenován vůbec prvním čestným trenérem USA. V nové roli má sportovce podporovat na blížících se olympijských hrách v Miláně a Cortině.
Americký zpěvák Snoop Dogg během soutěže skateboardistů.

foto: Reuters

Snoop Dogg na skateboardingu mužů na olympiádě v Paříži (7. srpna 2024)
Americký zpěvák Snoop Dogg při zahájení soutěže v breakdancu.
Snoop Dogg na skateboardingu mužů na olympiádě v Paříži (7. srpna 2024)
Snoop Dogg na olympiádě v Paříži (31. července 2024)
21 fotografií

Snoop Dogg, globální hudební ikona a dlouholetý fanoušek sportu, se oficiálně připojil k americkému olympijskému a paralympijskému týmu. Oznámil to Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC), podle nějž půjde o dobrovolnou roli zaměřenou na motivaci a podporu sportovců mimo samotné soutěže.

USA odhalily luxusní olympijskou kolekci. Sportovce znovu obleče Ralph Lauren

Nově přezdívaný Coach Snoop se stane součástí takzvaného „Team Behind the Team“ – tedy lidí, kteří stojí v zákulisí úspěchů sportovců. Patří mezi ně trenéři, lékaři, psychologové, administrátoři i partneři výboru. Snoop Dogg má do této skupiny přinést především energii, humor a lidský rozměr.

„Američtí olympionici jsou skutečné hvězdy. Já jsem tu jen proto, abych fandil, povzbudil a možná přidal pár slov moudrosti z lavičky,“ uvedl čtyřiapadesátiletý rapper. „Tenhle tým představuje to nejlepší ze sportu – talent, srdce a dřinu.“

Podle šéfky olympijského výboru Sarah Hirshlandové vzniklo mezi Snoopem a sportovci okamžité pouto. „Byla tam vzájemná úcta, zvědavost a spousta smíchu. Jeho nadšení pro olympijské a paralympijské hnutí je nakažlivé,“ uvedla.

Americký zpěvák Snoop Dogg při zahájení soutěže v breakdancu.

Snoop Dogg se dlouhodobě věnuje práci s mládeží. Prostřednictvím své ligy Snoop Youth Football League podpořil už více než patnáct tisíc mladých sportovců, včetně dětí s hendikepem. I proto podle výboru přirozeně zapadá do role mentora, který zdůrazňuje, že cesta k vrcholnému výkonu není jen o výsledcích, ale také o psychice, zázemí a životě po skončení kariéry.

Součástí jeho angažmá bude také propagace fondu, z něhož směřují peníze přímo na podporu sportovců – od duševního zdraví přes vzdělávání až po přípravu na život po vrcholovém sportu.

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Zároveň se Snoop Dogg spojil se značkou Fanatics, s níž připravuje kolekci Coach Snoop × Team USA. Část výtěžku z prodeje poputuje na podporu amerických reprezentantů.

Snoop Doggovi není olympiáda cizí. Během letních her v Paříži 2024 působil jako speciální reportér televize NBC, nesl olympijskou pochodeň a vystoupil i při slavnostním předání her Los Angeles 2028. Výbor oznámil, že se rapper také objeví také v televizním vysílání během her v Itálii.

16. prosince 2025  18:13

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

16. prosince 2025  13:55

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté na trati stíhacího závodu v Le Grand Bornand

Světový pohár v biatlonu pokračuje třetí zastávkou. Tentokrát se bude zápolit ve francouzském středisku Le Grand Bornand v blízkosti jezera a stejnojmenného města Annecy. Předvánoční víkend nabídne...

16. prosince 2025  13:39

Problém, který Češi nemají. Opora Kanady patří k nejhorším, pojede i tak na OH?

Jordan Binnington rozehrává puk v utkání s Montrealem.

Užíval si chvilky slávy. Srovnatelné s rokem 2019, kdy St. Louis dotáhl ke Stanley Cupu. V únoru zase vychytal Kanadě zlato na Four Nations, v napínavém finále předčil americkou hvězdu Connora...

16. prosince 2025  13:13

