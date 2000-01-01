Čerstvě zasnoubená světová jednička Aryna Sabalenková před turnajem v Indian Wells vtipkovala, že by její nový diamantový doplněk mohl soupeřky trochu rozptýlit. Podobné momenty ale nejsou ničím výjimečným a výrazné zásnubní prsteny už v minulosti během zápasů ukázaly i další tenisové hvězdy. Podívejte se, které z nich nastoupily s diamantem na ruce a jaké šperky při tom vynesly.
Na turnaji v Indian Wells, který Sabalenková ovládla, se tenistka pyšnila výrazným prstenem s 12karátovým oválným diamantem zasazeným v platině. Šperk doplňují smaragdové detaily a zakřivený obrouček, který ještě podtrhuje jeho výrazný vzhled.
Prsten pro ni vybral její partner, brazilský podnikatel Georgios Frangulis. Sabalenková už dříve několikrát naznačila, že by si přála být požádána o ruku. Na začátku března se jí to skutečně splnilo.
Svůj zásnubní prsten na kurtech často neodkládala ani Serena Williamsová. Dominantou je velký oválný diamant zasazený v platině, doplněný dvěma menšími kameny po stranách, přičemž centrální kámen má přibližně 12 karátů. Hodnota šperku se odhaduje na několik milionů dolarů a patří k nejvýraznějším zásnubním prstenům ve světě celebrit.
Partnerem Williamsové je Alexis Ohanian, arménsko-americký podnikatel a investor, známý jako spoluzakladatel Redditu. Serena a Alexis jsou manželé od listopadu 2017. Společně mají dvě dcery.
Legendou mezi zásnubními prsteny na tenisových kurtech je růžový diamant Anny Kurnikovové. Jde o výrazný 11karátový přírodní diamant hruškového tvaru, pocházející z proslulého naleziště Argyle v Austrálii. Jeho hodnota byla tehdy v roce 2004 odhadována na 2,5 milionu dolarů, dnes by se díky své unikátnosti mohla pohybovat až kolem 10 milionů dolarů.
Ruskou tenistku a modelku požádal o ruku zpěvák Enrique Iglesias. Dvojice tvoří pár od roku 2001 a bývá označována za jeden z nejstabilnějších párů světového showbyznysu.
Společně mají čtyři děti. Dvojčata Lucy a Nicholas se narodila v prosinci 2017, dcera Mary přišla na svět v lednu 2020 a poslední přírůstek do rodiny přivítali v prosinci 2025.
Diamantem na kurtu oslňovala soupeřky také Caroline Wozniacká. Pyšnila se výrazným oválným prstenem v hodnotě 8,88 karátu, který vyniká dokonalou čistotou a barvou. Osmička má pro Wozniackou i osobní význam, jde o její oblíbené číslo.
S basketbalistou Davidem Leem tvoří pár od roku 2016, zásnuby oznámili o rok později během dovolené na Bora Bora. V červnu 2021 se jim narodila dcera Olivia, v říjnu 2022 syn James a v červenci 2025 syn Max.
O jejím prstenu sice není mnoho informací, jisté ale je, že působí velmi elegantně a jemně.
Svatba s manažerem a moderátorem Michalem Hrdličkou proběhla po dvou a půl letech vztahu v létě 2018 v Monaku.
Zásnubní prsten z ruky nesundávala také bývalá belgická tenistka a světová jednička ve dvouhře i čtyřhře Kim Clijstersová. Diamantový šperk pro ni vybral její tehdejší přítel, australský tenista Lleyton Hewitt.
Ještě před svatbou se ale pár v říjnu 2004 rozešel. Později se Clijstersová provdala za Briana Lynche, bývalého amerického basketbalistu.
