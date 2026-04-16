Smlouva pro šampiona Usyka: manažeři nesehnali papír, tak improvizovali

Autor:
  12:20
Oleksandr Usyk je podle britského promotéra Eddieho Hearna nejlepším boxerem, jakého kdy viděl naživo v ringu. Jejich cesty se proťaly už před osmi lety a první dohoda mezi nimi vznikla značně neobvykle.
foto: ČTK

Promotér zápasu Usyk vs.Verhoeven Eddie Hearn
Olexandr Usyk jako dekorovaný šampion v těžké váze.
Hearn se nyní podílí na propagaci Usykova zápasu s kickboxerskou hvězdou Ricem Verhoevenem, který se odehraje 23. května v Egyptě. Jejich spolupráce ale začala už v roce 2018, kdy britský promotér domluvil ukrajinskému šampionovi duel s bývalým mistrem světa v křížové váze Tonym Bellewem. Dohoda na několik zápasů vznikla dost nestandardním způsobem.

„Bylo to v hotelu George V v Paříži ještě před zápasem s Tonym Bellewem. Domluvili jsme tehdy smlouvu na tři zápasy, ale neměli jsme po ruce žádný papír. Tak jsme si vzali ubrousek, sehnal jsem pero a všechno jsme na něj napsali. Myslím, že ho má Oleksandr Krasjuk, bývalý Usykův promotér, dodnes,“ popsal Hearn pro magazín Sun.

Za roky v boxu viděl Hearn zblízka řadu výjimečných osobností. Přesto tvrdí, že právě Usyk je ze všech nejlepší. Obdivuje mimo jiné jeho rychlost, kterou v ringu příliš šampionů těžkých vah nepředvádí.

„Spousta bojovníků získá skutečný respekt až ve chvíli, kdy skončí. U něj mám ale pocit, že se mu zaslouženého ocenění dostává už teď,“ uvedl.

Promotér zápasu Usyk vs. Verhoeven Eddie Hearn

Spolupráce s Usykem pro něj vždy byla výjimečná. Skončila až ve chvíli, kdy se Ukrajinec postavil v ringu Britovi Anthonymu Joshuovi, jehož Hearn dlouhodobě zastupoval.

„Nemohl jsem stát zároveň za Joshuou i jeho soupeřem. Pořád jsme si ale blízcí a jsem rád, že můžu být součástí zápasu s Ricem Verhoevenem. Bude to historická událost,“ dodal.

