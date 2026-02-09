Americký freestyle lyžař Hunter Hess nečekal, že jeho upřímná odpověď na tiskové konferenci vyvolá politickou bouři. Když byl před několika dny dotázán, jaké je pro něj reprezentovat Spojené státy na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině v době napjaté domácí situace, odpověděl otevřeně: cítí smíšené emoce a není to pro něj úplně snadné.
„Je toho hodně, s čím se neztotožňuji – a myslím, že nejsem sám,“ řekl Hess. Zdůraznil však, že na hrách reprezentuje především svou rodinu, přátele a hodnoty, které na Spojených státech považuje za dobré. „To, že mám na sobě vlajku, neznamená, že zastupuji všechno, co se v zemi děje,“ dodal.
Jeho slova ale vyvolala ostrou reakci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v neděli na své sociální síti Truth Social označil Hesse za „skutečného loserа“ a naznačil, že by se olympijské kvalifikace vůbec neměl účastnit. „Velmi těžko se fandí někomu takovému,“ napsal Trump.
Kritika zazněla i z řad republikánských politiků. Kongresman Tim Burchett sportovci vzkázal, aby „držel pusu a šel si hrát do sněhu“.
Hess přitom není jediným členem americké výpravy, který se v souvislosti s aktuální politickou atmosférou setkal s nenávistnými reakcemi. Krasobruslařská šampionka Amber Glennová po otázce týkající se postavení LGBTQ+ komunity oznámila, že si dává pauzu od sociálních sítí kvůli výhrůžkám a nenávistným zprávám.
Do debaty se v pondělí v Livignu zapojila i dvojnásobná olympijská vítězka ve snowboardingu Chloe Kimová. Ta se svého týmového kolegy veřejně zastala a zdůraznila, že sportovci mají právo vyjadřovat své názory.
„Musíme vést dialog s láskou a soucitem. Ráda bych toho viděla víc,“ uvedla Kimová, která usiluje o třetí olympijské zlato v řadě. Připomněla také vlastní rodinný příběh – její rodiče emigrovali do USA z Jižní Koreje. „Tahle situace se mě dotýká osobně. Jsem hrdá na to, že reprezentuji Spojené státy, ale zároveň věřím, že máme právo mluvit o tom, co se děje,“ řekla.
Americký olympijský a paralympijský výbor mezitím oznámil, že je si vědom vlny nenávistných a výhružných zpráv směřujících ke sportovcům a spolupracuje s policií na jejich ochraně. Podle jeho vyjádření stojí organizace pevně za členy týmu a jejich bezpečností během her i mimo sportoviště.