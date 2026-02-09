Smíšené pocity olympionika rozlítily Trumpa. Skutečný lůzr, vzkázal prezident

David Chuchma
  15:45
Jedna odpověď na tiskové konferenci stačila k tomu, aby se americký freestyle lyžař Hunter Hess stal terčem ostrého útoku prezidenta Donalda Trumpa. Ten ho veřejně označil za „skutečného lůzra“ a zpochybnil jeho místo v olympijském týmu. Do debaty se v Itálii vložili i další sportovci včetně snowboardové hvězdy Chloe Kimové.
Hunter Hess na snímku z prosince 2025

Hunter Hess na snímku z prosince 2025 | foto: AP

7 fotografií

Americký freestyle lyžař Hunter Hess nečekal, že jeho upřímná odpověď na tiskové konferenci vyvolá politickou bouři. Když byl před několika dny dotázán, jaké je pro něj reprezentovat Spojené státy na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině v době napjaté domácí situace, odpověděl otevřeně: cítí smíšené emoce a není to pro něj úplně snadné.

Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní

„Je toho hodně, s čím se neztotožňuji – a myslím, že nejsem sám,“ řekl Hess. Zdůraznil však, že na hrách reprezentuje především svou rodinu, přátele a hodnoty, které na Spojených státech považuje za dobré. „To, že mám na sobě vlajku, neznamená, že zastupuji všechno, co se v zemi děje,“ dodal.

Jeho slova ale vyvolala ostrou reakci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v neděli na své sociální síti Truth Social označil Hesse za „skutečného loserа“ a naznačil, že by se olympijské kvalifikace vůbec neměl účastnit. „Velmi těžko se fandí někomu takovému,“ napsal Trump.

Kolaps a odstřelená medaile. Zapomeňme, vyzvala Norka. Od fanoušků to ale schytala

Kritika zazněla i z řad republikánských politiků. Kongresman Tim Burchett sportovci vzkázal, aby „držel pusu a šel si hrát do sněhu“.

Hess přitom není jediným členem americké výpravy, který se v souvislosti s aktuální politickou atmosférou setkal s nenávistnými reakcemi. Krasobruslařská šampionka Amber Glennová po otázce týkající se postavení LGBTQ+ komunity oznámila, že si dává pauzu od sociálních sítí kvůli výhrůžkám a nenávistným zprávám.

Medaile v kapse i slzy na stupních vítězů. Když sportovci neslaví stříbro

Do debaty se v pondělí v Livignu zapojila i dvojnásobná olympijská vítězka ve snowboardingu Chloe Kimová. Ta se svého týmového kolegy veřejně zastala a zdůraznila, že sportovci mají právo vyjadřovat své názory.

„Musíme vést dialog s láskou a soucitem. Ráda bych toho viděla víc,“ uvedla Kimová, která usiluje o třetí olympijské zlato v řadě. Připomněla také vlastní rodinný příběh – její rodiče emigrovali do USA z Jižní Koreje. „Tahle situace se mě dotýká osobně. Jsem hrdá na to, že reprezentuji Spojené státy, ale zároveň věřím, že máme právo mluvit o tom, co se děje,“ řekla.

Bojujeme za svou vnitřní svobodu. Na lásku teď nemáme čas, líčí Taschlerovi

Americký olympijský a paralympijský výbor mezitím oznámil, že je si vědom vlny nenávistných a výhružných zpráv směřujících ke sportovcům a spolupracuje s policií na jejich ochraně. Podle jeho vyjádření stojí organizace pevně za členy týmu a jejich bezpečností během her i mimo sportoviště.

