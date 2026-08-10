Spekulace o chystané svatbě hvězdného páru kolují už několik týdnů. Když se obřad nekonal původně zmiňovaného 1. srpna, pozornost se přesunula na sobotu 8. srpna. Místem měl být právě Funchal, Ronaldovo rodné město na Madeiře.
Přestože fotbalistova rodina zprávy opakovaně popírala, fanoušky to neodradilo. Před katedrálou Sé se podle odhadů shromáždily více než dva tisíce lidí včetně turistů a novinářů. Všichni čekali na příjezd jednoho z nejslavnějších párů světa.
Když však před kostelem zastavila nevěsta, rychle bylo jasné, že Georgina Rodríguezová to není. V bílém přijela Nicole, na kterou uvnitř katedrály čekal její nastávající Fábio.
„Něco takového jsme tady ještě nezažili. Pro nevěstu bylo velmi obtížné vůbec se dostat do kostela, aby se mohla vdát,“ uvedla později katedrála na sociálních sítích.
Po obřadu už místní duchovní brali zmatek s nadhledem. „Gratulujeme novomanželům Nicole a Fábiovi. Po velkém chaosu v ulicích s tolika novináři a turisty se nám konečně podařilo kostel zavřít a svatbu oslavit,“ napsali.
Humor neztráceli ani svatební hosté. „Připadáme si jako celebrity,“ žertoval jeden z nich pro místní deník Diario de Noticias da Madeira.
Celá situace pobavila i samotného Ronalda. Útočník Al Nassru reagoval na instagramový příspěvek deníku Jornal da Madeira o svatebním šílenství sérií smějících se emotikonů.
Kdy se ale skutečně postaví před oltář on, zůstává tajemstvím. Ronaldo a Georgina Rodríguezová, kteří společně vychovávají pět dětí, oznámili zásnuby loni v srpnu.
Fotbalista tehdy své dlouholeté partnerce věnoval prsten s kamenem o odhadované velikosti až 30 karátů. Jeho cena může dosahovat pěti milionů dolarů, tedy zhruba 105 milionů korun.