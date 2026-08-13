Minulý týden Sabalenková nečekaně skončila na turnaji v Torontu už v osmifinále, kde nestačila na světovou devatenáctku Jekatěrinu Alexandrovovou. Tenistka se však snaží zachovat dojem, že ji nezdar příliš netrápí. Nejprve na sociální sítě napsala, že z turnaje odchází se „spoustou lásky a ponaučení do budoucna“.
Krátce poté ale na Instagramu zveřejnila sérii fotografií, z nichž bylo patrné, že si pobyt v Kanadě dokázala mimo kurt užít. Pózovala před obchodem Gucci. Pochlubila se šperky i dezertem, který si dopřála. A hned několika snímkům vévodil její kavalír King Charles španěl Ash, který ji pravidelně doprovází na turnajích.
„Tak zase někdy, Toronto,“ rozloučila se s městem v příspěvku.
Podobně si běloruská tenistka zpříjemňovala náladu i po předchozích neúspěších. Po vyřazení z Wimbledonu například sdílela fotografie z dovolené u moře s přáteli.
Její příspěvky pravidelně poutají velkou pozornost, stále častěji se však mezi komplimenty v komentářích objevuje také kritika. Někteří fanoušci mají pocit, že by se světová jednička měla více soustředit na výsledky na kurtu.
Nejinak tomu bylo pod fotografiemi z Toronta. „Sluší ti to, ale už se soustřeď na tenis,“ vzkázal Sabalenkové jeden z fanoušků. Řada dalších se k podobnému názoru přidala a vyzývala ji, aby v době vrcholící sezony omezila společenský život i aktivitu na sociálních sítích.
„Možná by bylo lepší vrátit se k tenisovým základům. Méně Instagramu, méně chlubení se drahými šperky,“ stálo v jednom z komentářů. Další fanoušek přidal sarkastickou poznámku: „Nebo ať skončí s tenisem a živí se tancováním na TikToku.“
Pozornost se obrací také k jejím soupeřkám. „Pokud to bude takhle pokračovat, všechny sponzory shrábne Rybakinová,“ poznamenal další komentující.
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Jelena Rybakinová aktuálně Sabalenkové šlape na paty jako světová dvojka. V Torontu navíc ve středu postoupila do semifinále po vítězství nad Japonkou Naomi Ósakaovou.
Sabalenková by se měla na kurt vrátit v sobotu 15. srpna, kdy ji čeká zápas druhého kola turnaje v Cincinnati.