Liuová je známá nejen svými výkony na ledě, ale také výraznou vizáží a hravým vystupováním. I díky tomu bývá označována za jednu z nejvýraznějších sportovních ikon generace Z. Právě její osobitý styl jí otevřel dveře i do světa luxusní módy.
„Ztělesňuje moderní ženu Louis Vuitton — sebevědomou, kreativní a naprosto nebojácnou. Její energie a osobitost souzní s duchem našeho domu,“ uvedl Nicolas Ghesquière, umělecký ředitel dámských kolekcí Louis Vuitton.
Značka Liuovou představila na sociálních sítích prostřednictvím série fotografií v džínových modelech. Už v březnu se však krasobruslařka zúčastnila Ghesquièreovy přehlídky podzimní kolekce během pařížského týdne módy. Na pondělní Met Gala pak dorazila ve vínových šatech od Louis Vuitton.
„Vstoupit do této nové kapitoly jako ambasadorka Louis Vuitton je čest a privilegium. Být součástí něčeho tak uměleckého je opravdu posilující,“ řekla Liuová.
Americká krasobruslařka patří k největším talentům sportu. Jako první žena v jednom programu skočila v roce 2019 trojitý axel i čtverný skok. Po přerušení kariéry se loni vrátila ke krasobruslení titulem na mistrovství světa a na letošních olympijských hrách ovládla individuální soutěž žen jako první Američanka od roku 2002. Zlato získala také v týmové soutěži.
Spolupráce s Louis Vuitton není její první zkušeností ve světě módy. Liuová má partnerství se značkou Nike a nedávno se objevila také v kampani kosmetického řetězce Sephora.
Louis Vuitton v posledních letech čím dál častěji propojuje módu se světem mladých úspěšných sportovců. Mezi ambasadory značky patří například tenista Carlos Alcaraz, basketbalista Victor Wembanyama, skateboardista Yuto Horigome nebo stolní tenista Wang Čchu-čchin.