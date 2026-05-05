Sluší jí to? Krasobruslařka Alysa Liuová je novou tváří Louis Vuitton, oblékla denim

Autor:
  12:30
Hvězdná krasobruslařka Alysa Liuová se stala novou tváří značky Louis Vuitton. Francouzský módní dům ji představil jako jednu z výrazných osobností mladé generace. Na prvních fotografiích ke spolupráci se dvacetiletá sportovkyně objevila v denimových modelech.
Krasobruslařka Alysa Liuová při přehlídce podzimní kolekce Louis Vuitton během pařížského týdne módy v březnu 2026 | foto: Profimedia.cz

Liuová je známá nejen svými výkony na ledě, ale také výraznou vizáží a hravým vystupováním. I díky tomu bývá označována za jednu z nejvýraznějších sportovních ikon generace Z. Právě její osobitý styl jí otevřel dveře i do světa luxusní módy.

„Ztělesňuje moderní ženu Louis Vuitton — sebevědomou, kreativní a naprosto nebojácnou. Její energie a osobitost souzní s duchem našeho domu,“ uvedl Nicolas Ghesquière, umělecký ředitel dámských kolekcí Louis Vuitton.

Alysa Liu for Louis Vuitton. « It’s a really empowering feeling to be part of something so artistic. » — @alysaxliu. The House and @nicolasghesquiere are pleased to welcome the American Olympic gold medalist as the newest House Ambassador — embodying the bold creativity and fearless expression at the heart of Louis Vuitton.

Značka Liuovou představila na sociálních sítích prostřednictvím série fotografií v džínových modelech. Už v březnu se však krasobruslařka zúčastnila Ghesquièreovy přehlídky podzimní kolekce během pařížského týdne módy. Na pondělní Met Gala pak dorazila ve vínových šatech od Louis Vuitton.

„Vstoupit do této nové kapitoly jako ambasadorka Louis Vuitton je čest a privilegium. Být součástí něčeho tak uměleckého je opravdu posilující,“ řekla Liuová.

Americká krasobruslařka patří k největším talentům sportu. Jako první žena v jednom programu skočila v roce 2019 trojitý axel i čtverný skok. Po přerušení kariéry se loni vrátila ke krasobruslení titulem na mistrovství světa a na letošních olympijských hrách ovládla individuální soutěž žen jako první Američanka od roku 2002. Zlato získala také v týmové soutěži.

Sportovní hvězdy zazářily na Met Gala. Kdo dorazil oblečený jen v bublinkách?

Spolupráce s Louis Vuitton není její první zkušeností ve světě módy. Liuová má partnerství se značkou Nike a nedávno se objevila také v kampani kosmetického řetězce Sephora.

Louis Vuitton v posledních letech čím dál častěji propojuje módu se světem mladých úspěšných sportovců. Mezi ambasadory značky patří například tenista Carlos Alcaraz, basketbalista Victor Wembanyama, skateboardista Yuto Horigome nebo stolní tenista Wang Čchu-čchin.

