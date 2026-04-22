Skandál na Slovensku. Fotbalista neustál emoce a zaútočil na 18letého rozhodčího

Utkání se dlouho vyvíjelo bez problémů. Favorizovaní hosté z Orechové Potôně, kteří bojují o přední příčky tabulky, se v 55. minutě ujali vedení po proměněné penaltě. Právě tento moment ale podle všeho odstartoval nervozitu na domácí straně.
„Z naší strany tam nebyl žádný problém, všechno probíhalo hladce. Pan rozhodčí nedělal žádné chyby. Domácí hrají o záchranu a nezvládli emoce,“ uvedl pro ŠPORT.sk manažer hostujícího týmu Peter Koczó.
Vražda sudího přímo na hřišti. Amatérskou ligou otřásla tragická událost
Napětí na hřišti postupně rostlo a jak ukazuje video, které jako první zveřejnila facebooková stránka Iná Liga TV, vygradovalo o pár minut později. Sporná situace při přímém kopu, kdy domácí hráči nechtěli respektovat pokyny rozhodčího, se pak stala zlomovým momentem. „Hráči nebyli ochotní odstoupit předepsanou vzdálenost a tam se to celé začalo lámat,“ popsal Koczó.
Následující události zaskočily všechny přítomné. Terčem agrese se stal mladý rozhodčí Martin Bartoš, pro kterého šlo o vůbec první zápas v kategorii dospělých. Jeden z domácích hráčů nejprve kopl míč směrem k rozhodčímu a následně do něj i strčil.
Hitchcockovi Ptáci po australsku. Fotbalový zápas přerušilo hejno racků
„Domácí hráč na rozhodčího křičel, ať jde pryč, jinak ho kopne. Pak míč skutečně kopl jeho směrem a ještě do něj strčil. Bylo to selhání jednotlivce,“ uvedl Koczó pro ŠPORT.sk.
Mladý sudí po incidentu duel okamžitě ukončil. O výsledku zápasu tak rozhodne až disciplinární komise, očekává se však kontumace ve prospěch hostujícího týmu a také přísný trest pro viníka.
Bizarní penalta v Paraguayi. Odkop trefil střelce do tváře a míč skončil v síti
„Je nám to velmi líto. Je to šikovný a ambiciózní rozhodčí, podle mě jeden z nejlepších mladých arbitrů v našem okrese. Věřím, že kvůli tomu neskončí,“ dodal manažer hostujícího klubu.