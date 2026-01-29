Olympiáda jako sběratelský kousek. Slovensko má speciální známky i mince

Blížící se zimní olympijské hry v Miláně a Cortině dostanou na Slovensku také sběratelskou podobu. Fanoušci sportu i filatelisté se mohou těšit na novou sérii poštovních známek a oběhových euromincí, které připomenou olympijské i paralympijské hry roku 2026.
Speciální edice poštovních známek a oběhových euromincí připomínající zimní olympijské a paralympijské hry Milán–Cortina 2026. | foto: TASRProfimedia.cz

Největší pozornost na sebe poutá olympijská poštovní známka. Její hlavní postavou je Karol Divín, legendární krasobruslař, stříbrný medailista ze zimních her v roce 1960 a jedna z nejvýraznějších osobností slovenské sportovní historie. Paralympijská známka naopak míří do současnosti a zobrazuje slovenské reprezentanty v curlingu na vozíku.

Skleněná odměna pro medailisty z OH. Češi můžou získat i unikátní trofej

Známky ale nejsou pro sběratele jediným lákadlem. Součástí kolekce jsou také tematická razítka, obálky a nálepní listy. Olympijská část pracuje s motivy hokeje a biatlonu, paralympijská připomíná para alpské lyžování nebo snowboarding. Každý detail má zdůraznit šíři sportů, ve kterých chce Slovensko na hrách zanechat stopu.

Na projektu se společně podílejí Slovenský olympijský a sportovní výbor, Slovenský paralympijský výbor, Slovenská pošta a Národní banka Slovenska. Právě ta kromě filatelistických novinek představila také soubor oběhových euromincí, které propojují symboly Milána a Dolomit s olympijskými barvami a sportovními motivy.

Ben Cristovao vydal píseň Vlajka. Má motivovat české olympioniky

Slovensko tím navazuje na tradici, která se osvědčila už v minulosti. Také při letních hrách v Paříži 2024 patřily speciální olympijské edice k těm nejvyhledávanějším, a to nejen mezi sběrateli, ale i mezi běžnými fanoušky sportu.

