Největší pozornost na sebe poutá olympijská poštovní známka. Její hlavní postavou je Karol Divín, legendární krasobruslař, stříbrný medailista ze zimních her v roce 1960 a jedna z nejvýraznějších osobností slovenské sportovní historie. Paralympijská známka naopak míří do současnosti a zobrazuje slovenské reprezentanty v curlingu na vozíku.
Známky ale nejsou pro sběratele jediným lákadlem. Součástí kolekce jsou také tematická razítka, obálky a nálepní listy. Olympijská část pracuje s motivy hokeje a biatlonu, paralympijská připomíná para alpské lyžování nebo snowboarding. Každý detail má zdůraznit šíři sportů, ve kterých chce Slovensko na hrách zanechat stopu.
Na projektu se společně podílejí Slovenský olympijský a sportovní výbor, Slovenský paralympijský výbor, Slovenská pošta a Národní banka Slovenska. Právě ta kromě filatelistických novinek představila také soubor oběhových euromincí, které propojují symboly Milána a Dolomit s olympijskými barvami a sportovními motivy.
Slovensko tím navazuje na tradici, která se osvědčila už v minulosti. Také při letních hrách v Paříži 2024 patřily speciální olympijské edice k těm nejvyhledávanějším, a to nejen mezi sběrateli, ale i mezi běžnými fanoušky sportu.