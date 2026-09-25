Na tvorbě se podílela agentura Love Them Works v čele s kreativcem Michalem Novotným, známým jako Yaksha. Právě ten popsal, jakým směrem se při navrhování vydali.
„Myšlenka tvorby a procesu výroby dresů vznikala tak, že jsme chtěli zachovat i naši estetiku a dostat tam streetwear, aby se vědělo, že na tom děláme my jako Love Them Works, ale mysleli jsme samozřejmě hlavně na fotbal a fotbalové fanoušky,“ uvedl.
Modré provedení zdobí šrafovaný vzor inspirovaný slovenskou přírodou. Pod znakem se nachází silueta vrchu Kriváň, zatímco bílá varianta dostala do popředí dva sokoly. Jejich hlavy jsou navržené tak, aby zároveň vytvářely obrys postavy hráče.
Finální podoba ovšem nevypadala přesně tak, jak si ji autoři původně představovali. Do návrhu zasáhla UEFA a podle tvůrců přinesla řadu omezení.
„Dostali jsme opravdu velmi mnoho různých omezení ze strany UEFA, takže finální design je nakonec trochu ořezaný od naší původní myšlenky. Ale myslím si, že nejlépe funguje marketing. Jakýkoli dres může být dobrý, když se bude dobře promovat, takže si ho podle mě fanoušek přivlastní,“ řekl kreativní producent.
Největší změna se týkala právě sokolů na bílé variantě. Původně měli být výrazně modřejší a na první pohled viditelnější.
„Mělo to být opravdu jasně modré, aby to pěkně tvarovalo postavu. Nakonec nám to ubrali až tak, že jsou v podstatě viditelní až ve chvíli, když se na dres podíváte z větší blízkosti,“ popsal Yaksha. Důvodem podle něj bylo, aby se souprava nepletla s modrými variantami soupeřů.
Na prezentaci nechyběli ani bývalí reprezentanti Ladislav Jurkemik a Jozef Čapkovič. Ti mohli porovnat současné provedení s tím, co během své kariéry oblékali sami.
„Dnešní dresy už působí jako výtvarné plátno a oproti těm našim mají především nesrovnatelnou kvalitu. Tehdejší dresy byly šité ze silonu,“ zavzpomínal Jurkemik. „Když jsme se zpotili, pod pažemi se prodřely a museli jsme je zachraňovat leukoplasty, protože k dispozici byl jen jeden a nemohli jsme ho měnit.“
Součástí prezentace byly poprvé také ženské varianty. Kapitánka slovenského výběru Jozefína Škorvánková si pochvalovala především modrou verzi a nový střih.
„Jsou opravdu pěkné, mně osobně se líbí hlavně modrá varianta. Skvělá je také myšlenka s Kriváněm. Navíc se velmi těším, že přibudou ženské střihy, díky kterým nám dresy budou lépe sedět,“ řekla.
První ostrou zkoušku absolvují nové soupravy už v sobotu 26. září, kdy Slovensko v Prešově vstoupí do Ligy národů utkáním proti Moldavsku.