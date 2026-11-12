Pondělní operace byla pro dvaačtyřicetiletou lyžařku důležitým krokem na cestě k uzdravení. Zatímco předchozí zákroky se soustředily především na komplikované zlomeniny, které utrpěla při pádu na olympijských hrách v Itálii, tentokrát lékaři rekonstruovali přední zkřížený vaz. Ten si Vonnová přetrhla při jiném pádu pouhý týden před olympiádou.
Ve středu se poprvé od operace ozvala fanouškům na sociálních sítích, kde zveřejnila fotografii přímo z nemocničního lůžka. „Operace dopadla dobře. Brzy vám poskytnu další informace,“ vzkázala.
Během zákroku jí lékaři odstranili kovové dlahy a šrouby, které sloužily ke stabilizaci zlomenin po olympijském pádu. Na jejich vyjmutí musela čekat devět měsíců, než poškozené kosti dostatečně srostly a bylo možné přistoupit k rekonstrukci vazu.
Co všechno měla v noze, nyní ukázala na sociálních sítích. Zveřejnila fotografii sáčku plného odstraněných kovových implantátů, kterou doplnila výmluvným komentářem: „Všechno tohle svinstvo mi vytáhli z nohy.“ Přidala také záběr na operovanou končetinu.
Nyní Vonnovou čeká dalších šest až devět měsíců rekonvalescence. Zda se po jejím skončení ještě vrátí k závodnímu lyžování, zatím není jasné. V rozhovoru pro The Athletic, který poskytla před několika dny, však naznačila, že se svého milovaného sportu vzdát nechce.
„Uvidíme, jestli budu chtít po fyzické i psychické stránce pokračovat v závodním lyžování, nebo jestli budu lyžovat už jen rekreačně,“ uvedla.
Vážné zranění přitom utrpěla už před olympiádou. Při pádu během závodu Světového poháru ve švýcarské Crans-Montaně si přetrhla přední zkřížený vaz v levém koleni. Přesto se rozhodla na hrách v Itálii startovat. Takové poranění totiž na rozdíl od některých jiných sportů nemusí v alpském lyžování nutně znamenat konec.
Na start olympijského sjezdu se tak 8. února postavila jako jedna z největších favoritek. Její medailové naděje se však rozplynuly už po třinácti sekundách. Při přejezdu terénní nerovnosti zachytila o branku, ztratila kontrolu nad lyžemi a po nekontrolovaném letu vzduchem tvrdě dopadla na sníh.
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Modlím se, aby byla poslední. Vonnová podstoupila devátou operaci
Z trati ji transportoval vrtulník do italské nemocnice, kde podstoupila sérii čtyř operací. Lékaři museli ošetřit četné zlomeniny a stabilizovat vážně poraněnou končetinu. Kvůli nebezpečně zvýšenému tlaku ve svalových oddílech byla nezbytná také urgentní fasciotomie, při níž chirurgové naříznou svalové povázky. Vonnová později přiznala, že jí dokonce hrozila amputace nohy.
Po návratu do USA následovaly další zákroky zaměřené na rekonstrukci poškozených kostí. Teprve když zlomeniny dostatečně srostly, mohli se nyní lékaři vrátit k původnímu poranění kolene.