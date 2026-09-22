MrBeast v pondělí zveřejnil krátký klip s fotbalovou hvězdou, připojil k němu popisek „nejděsivější jídlo mého života“ a označil Haalanda.
Scénka, kterou společně vytvořili, odkazuje na video, které se masivně začalo šířit internetem v červnu během mistrovství světa ve fotbale. Haaland v něm zdánlivě sedí u stolu v restauraci, poklidně jí a vzápětí sebou komicky trhne, když v zrcadle spatří svůj vlastní odraz.
Brzy se však ukázalo, že norský útočník v původním záběru vůbec nebyl. Šlo o úpravu pomocí umělé inteligence. Pomocí AI byla jeho tvář vložena do klipu čínského komediálního dua Jin Long a Qiu Qiu. Výsledek však působil natolik přesvědčivě, že zmátl miliony fanoušků.
Teď Haaland slavný moment zopakoval doopravdy. U jídelního stolu vedle MrBeasta napodobil vyděšený výraz i přehnané trhnutí, tentokrát bez jakýchkoli digitálních triků.
Novinka se okamžitě stala hitem. Jen na Instagramu nasbírala za necelý den téměř tři a půl milionu lajků a desetitisíce komentářů. Reagovala například zpěvačka Billie Eilish či MMA bojovník Sean O’Malley, srdíčko přidali také herec a moderátor Terry Crews nebo fotbalistka Alisha Lehmannová.
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