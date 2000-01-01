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Nadcházející víkend bude pro nizozemský Zandvoort výjimečný. Slavný okruh v dunách hostí poslední Velkou cenu Nizozemska před vyškrtnutím z kalendáře formule 1. Trať, na které se závodilo už v počátcích šampionátu, zažila během desetiletí triumfy legend, velká překvapení, bouřlivé oslavy, ale i tragické okamžiky, které navždy změnily motorsport. Připomeňte si některé z nich.
Autor: Reuters
Zandvoort patřil k tradičním tratím F1 prakticky od počátků světového šampionátu. A nezřídka na něm byla vidět skutečná tvář tehdejšího motorsportu – včetně té nejkrutější. V roce 1970 zde přišel o život britský jezdec Piers Courage. V rychlé části okruhu havaroval a jeho vůz po nárazu do náspu zachvátily plameny. Courage neměl šanci nehodu přežít. Tragédie znovu rozvířila debatu o bezpečnosti. Zandvoort byl dokonce v roce 1972 z kalendáře vyřazen, protože trať nevyhovovala bezpečnostním požadavkům.
Autor: Profimedia.cz
Tragický závod v roce 1970 vyhrál lídr průběžného pořadí mistrovství Jochen Rindt. On sám jen o několik týdnů později zahynul při tréninku na Velkou cenu Itálie v Monze. V šampionátu měl ale takový náskok, že se jako jediný pilot v historii stal posmrtně mistrem světa.
Autor: ČTK
Ještě děsivější okamžik přišel v roce 1973. Šampion F3 Roger Williamson (na snímku vepředu) nastoupil ke svému druhému závodu v F1. V osmém kole však havaroval, jeho vůz se převrátil a začal hořet. Jako první jel kolem Brit David Purley. Okamžitě zastavil, vyskočil z vozu a pokoušel se kolegu z hořícího monopostu vyprostit.
Autor: Profimedia.cz
David Purley se zoufale snažil Williamsonovi pomoci z plamenů. Na tento boj ale zůstal prakticky sám. Traťoví maršálové neměli na místě dostatečné vybavení a závod navíc nebyl přerušen, pouze jej zpomalily žluté vlajky. Když se Purley pokoušel zastavit další závodníky, ti na něj nereagovali. Mysleli si, že hořící vůz je jeho. Pomoc dorazila až po několika minutách, to už bylo pozdě. Williamson se v kokpitu udusil.
Autor: Profimedia.cz
Purleyho zoufalý pokus o jeho záchranu se stal jedním z nejsilnějších obrazů historie formule 1. Jezdec později obdržel medaili krále Jiřího VI. za statečnost.
Autor: Profimedia.cz
Závod v roce 1973 vyhrál Jackie Stewart. Připsal si 26. triumf v mistrovství světa. Překonal tím rekord Jima Clarka a stal se v té době historicky nejúspěšnějším pilotem formule 1. Williamsonova smrt však byla pro muže, který patřil mezi nejhlasitější zastánce posilování bezpečnosti na tratích, další ranou. Sezonu 1973 završil třetím titulem mistra světa a následně ve 34 letech ukončil kariéru.
Autor: Profimedia.cz
Když formule 1 dorazila do Zandvoortu v roce 1975, favoritem byl Niki Lauda s Ferrari. Všechno ale nakonec bylo jinak. Nizozemsko 1975 patřilo prvnímu triumfu Jamese Hunta a jedinému vítězství soukromého týmu Hesketh.
Autor: Profimedia.cz
Nizozemskou pohádku Jamese Hunta psalo především počasí. Závod začal na mokré trati, která ale postupně osychala. Známý bouřlivák v pravou chvíli přezul na slicky a dostal se před Nikiho Laudu. Pak už zbývalo jediné – udržet rychle se dotahujícího Rakušana za zády. Hunt jeho tlaku odolal a cílem projel o pouhých 1,06 sekundy dříve. Pro Brita i stáj Hesketh šlo o první vítězství ve formuli 1.
Autor: Profimedia.cz
Zandvoort se však výrazně zapsal také do kariéry Nikiho Laudy. V napínavém závodě v roce 1985 zde získal své poslední vítězství.
Autor: Profimedia.cz
Trojnásobný mistr světa tehdy startoval až z desátého místa, už po prvním kole byl ale pátý a postupně se probojoval do čela. V závěru mu dýchal na záda týmový kolega Alain Prost, který se několik kol držel méně než sekundu za ním. Lauda však skvěle bránil a nakonec cílem projel o pouhých 0,232 sekundy před Francouzem. Bylo to jeho 25. a zároveň poslední vítězství ve formuli 1. Po sezoně ukončil kariéru a Zandvoort pak na dlouhých 36 let zmizel z kalendáře.
Autor: Profimedia.cz
Když se formule 1 v roce 2021 po 36 letech vrátila do Zandvoortu, nemohla si snad přát lepší závod. Tribuny zaplavila oranžová a hlavní roli převzal domácí Max Verstappen. Pilot Red Bullu získal pole position a v závodě ustál strategický souboj s Lewisem Hamiltonem.
Autor: ČTK
Před davy nizozemských fanoušků si Verstappen dojel pro vítězství a zároveň se vrátil do čela šampionátu. Vyhrocená sezona 2021 pak pro Verstappena skončila šťastně. Získal svůj první titul mistra světa.
Autor: ČTK
Velká cena v roce 2023 ukázala, jak rychle dokáže počasí u Severního moře zamíchat kartami. Déšť dorazil už během prvního kola a rozpoutal kolotoč zastávek v boxech.
Autor: Profimedia.cz
Trať následně oschla, jenže pak přišel další prudký liják. Na vodou zalité trati ztratil kontrolu nad vozem Kuan-jü Čou a ve vysoké rychlosti narazil do bariéry. Nehoda vedla k vyvěšení červených vlajek a přerušení závodu.
Autor: ČTK
Ani v chaosu však Max Verstappen nezaváhal. Doma vyhrál potřetí za sebou a devátým triumfem v řadě vyrovnal tehdejší rekord Sebastiana Vettela. Z chaotické velké ceny navíc profitoval matador Fernando Alonso. Ten s vozem Aston Martin skončil druhý. Překvapivé bylo i třetí místo. Připadlo Pierrovi Gaslymu, což bylo jeho první pódium v barvách Alpine.
Autor: ČTK