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Slavné momenty F1 v Zandvoortu: Zoufalá snaha o záchranu i Laudův poslední triumf

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  8:45
Max Verstappen vyhrává domácí Velkou cenu Nizozemska Tragická nehoda Pierse Courage během Velké ceny Nizozemska 1970 Tragickou velkou cenu Nizozemska 1970 vyhrál Jochen Rindt. Sám později v sezoně... Roger Williamson v roce 1973 Tragická nehoda Rogera Williamsona během Velké ceny Nizozemska 1973 David Purley dostal za svou snahu Rogera Williamsona vyznamenání Jackie Stewart v roce 1973 První vítězství Jamese Hunta v F1 První vítězství Jamese Hunta v F1 Niki Lauda naposledy zvítězil ve Velké ceně Nizozemska 1985. Druhý byl Alain... Niki Lauda naposledy zvítězil ve Velké ceně Nizozemska 1985. Druhý byl Alain... V roce 2021 se F1 vrátila do Zandvoortu po 36 letech. Max Verstappen před...
Nadcházející víkend bude pro nizozemský Zandvoort výjimečný. Slavný okruh v dunách hostí poslední Velkou cenu Nizozemska před vyškrtnutím z kalendáře formule 1. Trať, na které se závodilo už v počátcích šampionátu, zažila během desetiletí triumfy legend, velká překvapení, bouřlivé oslavy, ale i tragické okamžiky, které navždy změnily motorsport. Připomeňte si některé z nich.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Kumstát vs. NagalTenis - Osmifinále - 19. 8. 2026:Kumstát vs. Nagal //www.idnes.cz/sport
19. 8. 11:30
  • 1.46
  • -
  • 2.50
Mountfield HK vs. LiberecHokej - - 19. 8. 2026:Mountfield HK vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
19. 8. 17:00
  • 2.01
  • 4.32
  • 2.89
Sparta vs. VítkoviceHokej - - 19. 8. 2026:Sparta vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
19. 8. 17:30
  • 1.65
  • 4.68
  • 3.90
Přerov vs. CracoviaHokej - - 19. 8. 2026:Přerov vs. Cracovia //www.idnes.cz/sport
19. 8. 17:30
  • 1.55
  • 5.01
  • 3.95
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