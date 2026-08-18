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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?
Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...
Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice
Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...
Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli
Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....
OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?
První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...
OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?
Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...
Tažení Bejlek a Bouzkové v Cincinnati pokračuje. Siniaková prohrála s Keysovou
Tenistky Sára Bejlek a Marie Bouzková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. Dvacetiletá Bejlek porazila nasazenou šestnáctku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska 4:6, 6:1, 6:2. Turnajová...
Chtěl by hrát víc, ale... Hořkost necítím, ve Spartě přijmu cokoli, líčí Kadeřábek
Ač do utkání nezasáhl a na závěrečnou děkovačku přišel v krémovém tričku a teniskách, společně s dalšími spoluhráči se po utkání s Teplicemi (4:1) postavil za Matěje Juráska před sparťanským kotlem....
Lyon remizoval s Fenerbahce, nerozhodně skončily i další boje o Ligy mistrů
Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného 4. předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s istanbulským celkem Fenerbahce 1:1. Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta...
Co se děje s Musialou? Opora Bayernu zkolabovala ve druhém utkání po sobě
Německý fotbalový reprezentant Jamal Musiala v úterý zkolaboval v Heidenheimu v generálce Bayernu Mnichov na sobotní utkání o Superpohár proti Dortmundu. Třiadvacetiletého ofenzivního záložníka...
Mladá Boleslav nestačila v přípravě na Jihlavu, Třinec si poradil se Zvolenem
Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3:4 v prodloužení a ve čtvrtém testu si připsali třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad...
Renewi Tour 2026: Program, nejlepší sprinteři světa, klasikářské etapy, Češi a kurzy
Cyklistický závod Renewi Tour 2026 (UCI WorldTour) nabídne od 19. do 23. srpna na trase z Diestu do Leuvenu bitvu klasikářů i sprinterů. Titul obhajuje Arnaud De Lie, o rekordní páté vítězství...
Dohodnuto, podepsáno. Barcelona uzavřela s Rodrim čtyřletou smlouvu
Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v Barceloně čtyřletou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City, kde držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024...
Hitlerův knírek z prstů, hajlování. Za oslavu gólu dostal fotbalista stopku na rok
Roční zákaz fotbalu a pokutu 200 korun vyfasoval Dominik Paták hrající 6. fotbalovou ligu za TJ Sokol Rymice na Kroměřížsku. Provinit se měl tím, že slavil branku gesty spojenými s nacistickou...
Nejhloupější věc, kterou jsem kdy udělal. Duplantis řešil před finále střevní potíže
Armand Duplantis má za sebou další zlatý šampionát. Na mistrovství Evropy v Birminghamu ovládl skok o tyči a počtvrté v řadě se stal evropským šampionem. Ještě krátce před finále ale nebylo vůbec...
Pro Patráka skončil přinejmenším podzim. Kapitán Pardubic si přetrhl zkřížený vaz
Kapitán pardubických fotbalistů Vojtěch Patrák si v sobotním ligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl zkřížený vaz. Příští týden čeká šestadvacetiletého útočníka operace.
Jsou místa, kde se nezamilujete do domu. Zamilujete se do života, který se tam dá žít.
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Senegal přilákal slavné jméno. Tamní reprezentaci bude trénovat Vieira
Bývalý francouzský mistr světa a Evropy Patrick Vieira je novým trenérem fotbalistů Senegalu. Bez dalších podrobností to dnes oznámil národní svaz.
Nepodepíšu, chci víc. Anaheim je znovu v koutě, nutné setrvání hvězdy odnesou jiní
Už tak složité léto se stává ještě svízelnějším. Snad na žádné hokejové adrese v NHL nemají tolik starostí jako v Anaheimu, vinit ale mohou jen sami sebe. A to i v případě další komplikace, která se...