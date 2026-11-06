Kartičky jsou k dostání na oficiálním e-shopu klubu fanshop.slavia.cz. První kolekci představil klub letos v únoru a mezi fanoušky zaznamenala mimořádný úspěch. Vyprodala se během pouhých dvou týdnů. Slavia se proto rozhodla navýšit počet balíčků, aby měli sběratelé více příležitostí sestavit si kompletní sbírku.
Nová kolekce nabízí osm tematických sérií. Vedle základního setu s aktuálním kádrem A-týmu nechybí Champions, připomínající mistrovskou sezonu 2025/26, nebo Queens of Prague, která je věnovaná ženskému týmu Slavie.
Významné místo má v nové edici klubová historie. Série The Class of 96 připomíná 30 let od zisku mistrovského titulu, zatímco Carved in Stars zachycuje devět klíčových okamžiků z cesty za letošním triumfem.
Nechybí ani sběratelské rarity. Série Treasure of Eden obsahuje kartičky s autentickými kousky hraných dresů z uplynulé sezony. One of Us představuje známé osobnosti fandící Slavii a Ribbon of Hope připomíná speciální fialové dresy, v nichž hráči podpořili boj proti rakovině.
Kartičky jsou dostupné v několika variantách. Od Retail balíčků s pěti kartičkami přes Hobby Boxy se šesti balíčky po šesti kartách až po startovací balíček, který obsahuje album, dva Retail balíčky a průvodce kolekcí.
Jaké varianty si můžete pořídit?
Základní set – 36 karet
Představuje současný kádr fotbalové Slavie. Obsahuje 36 hráčů včetně hlavních opor týmu i mladých talentů. K dispozici je také speciální zlatá verze Shiny Gold.
Champions – 37 karet
Série připomíná mistrovskou sezonu 2025/26. Zahrnuje všechny hráče, kteří nastoupili alespoň do jednoho utkání a podíleli se na zisku titulu. Vychází také v limitované edici Limited x/23 a podpisové verzi Auto x/60.
Queens of Prague – 18 karet
Série je věnovaná ženskému týmu Slavie, který dlouhodobě patří k české špičce. Představuje klíčové hráčky a opory kádru. Kartičky jsou dostupné pouze v základní verzi.
The Class of 96 – 22 karet
Vzpomínková série k 30. výročí prvního mistrovského titulu Slavie v samostatné české lize. Představuje hráče týmu z roku 1996. Sběratelé se mohou těšit na limitovanou edici Limited x/96 a podpisovou Auto x/40.
Carved in Stars – 9 karet
Devět kartiček zachycuje klíčové okamžiky mistrovské sezony 2025/26, které přispěly k zisku titulu. Série vychází pouze v základní verzi.
Treasure of Eden – 9 karet
Speciální kartičky obsahují autentické kousky hraných dresů z mistrovské sezony 2025/26. Každá tak nabízí unikátní fotbalovou mistrovskou památku. Set vychází v limitaci x/65.
One of Us – 9 karet
Série představuje známé osobnosti a celebrity, které fandí Slavii. Kartičky populárních fanoušků klubu vycházejí v limitované edici x/20.
Ribbon of Hope – 9 karet
Připomíná utkání, v němž slávisté nastoupili ve speciálních fialových dresech na podporu boje proti rakovině. Výtěžek z aukce těchto dresů pomohl konkrétním pacientům. Série je dostupná pouze v základní verzi.