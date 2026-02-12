Bořile, volím si tebe! Slavia přichází se sérií sběratelských kartiček

Kartičky jsou k dostání ve fanshopu v Edenu, na oficiálním e-shopu klubu fanshop.slavia.cz a také u partnerského prodejce kartickarna.cz.
Je libo Lukáše Provoda, Jindřicha Staňka, anebo radši Milana Škodu či Martina Vaniaka? Kolekce je dostupná v několika prodejních variantách. Celkem je k mání 139 unikátních kartiček.
Fanoušci si mohou koupit startovací balíček, který obsahuje plastové album a dva balíčky kartiček.
K dispozici jsou samostatné balíčky se sběratelskými kartami nebo Hobby box, který obsahuje šest balíčků a garantovanou limitovanou kartu (případně kartu s originálním podpisem hráče).
Jaké varianty si můžete pořídit?
Základní set – 28 karet
Fotbalisté A-týmu Slavie pod vedením trenéra Jindřicha Trpišovského, kteří v této sezoně usilují o obhajobu titulu a přímý postup do Ligy mistrů.
24/25 Champions – 40 karet
Vzpomínkový set na loňský mistrovský titul Slavie. Obsahuje všechny hráče, kteří přispěli k zisku 22. ligového triumfu. Mezi nimi je i černo-červená limitovaná verze x/22 a zlatá podpisová verze x/45 s výběrem 22 hráčů.
Heroes of Eden – 24 karet
Fotbalisté napříč generacemi, kteří se stali ve Slavii mistry republiky. Najdete tam i limitované karty s originálním podpisem patnácti legend jako jsou Škoda, Šmicer, Vaniak, Bejbl a další.
In Red and White – 29 karet
Set věnovaný hráčům, kteří vždy nechali na hřišti za Slavii vše. Výjimeční bojovníci známí svou obětavostí a odhodláním.
Stands United – 18 karet
Set věnovaný fanouškům Slavie, atmosféře v Edenu, choreografiím a vybraným motivům loňské úspěšné sezony.
