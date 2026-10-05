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Eden plný běžců. Šmicer odpálil Slavia Run, počet závodníků byl symbolický

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  13:39
Slavia Run 2026 ve Fortuna Areně v Praze, 4. října 2026

Slavia Run 2026 ve Fortuna Areně v Praze, 4. října 2026 | foto: Matyáš Fous

Slavia Run 2026 ve Fortuna Areně v Praze, 4. 10. 2026
Slavia Run 2026 ve Fortuna Areně v Praze, 4. října 2026
Slavia Run 2026 ve Fortuna Areně v Praze, 4. 10. 2026
Slavia Run 2026 ve Fortuna Areně v Praze, 4. 10. 2026
63 fotografií
Eden tentokrát nepatřil fotbalu. V neděli 4. října hostila Fortuna Arena premiérový ročník běhu Slavia Run, na jehož start se postavilo 1892 závodníků. Nechyběl ani kapitán Tomáš Holeš či další známé tváře spojené se Slavií.

Červenobílá neděle začala už v devět hodin ráno. Tradiční slávistickou fanzónu, tentokrát přesunutou k sektoru hostů, postupně zaplnili první účastníci. Kromě občerstvení na ně čekal doprovodný program v partnerských stáncích.

O hodinu později přišli na řadu ti nejmladší. Slavia Kids Run slavnostně zahájil fotbalista David Jurásek, jehož dcera se dětského běhu také zúčastnila. Dvě stovky malých sportovců si v cíli převzaly čokoládové medaile a dárky na památku.

Na start závodu Slavia Run 2026 se postavilo 1892 běžců.

Vedle slávistického kapitána Tomáše Holeše vyrazili na pětikilometrovou trasu také Stanislav Tecl, Tomáš Necid, David Kalivoda nebo výkonný ředitel klubu Martin Říha. Po zaznění klubové hymny vyslali účastníky na trať Vladimír Šmicer a překážkářka Nikoleta Jíchová.

Trasa vedla přes garáže Fortuna Areny až k samotnému hřišti, kolem jeho obvodu a následně areálem slávistického spolku zpět ke startovní zóně.

Historicky prvním vítězem Slavia Runu se stal Martin Svoboda z TJ Sokol Martinice, který doběhl v čase 17:11. Mezi ženami byla nejrychlejší Kristýna Hotařová s výkonem 20:50.

Společná fotografie běžců na tribuně Františka Pláničky

Kapitán Holeš obsadil 41. místo a pět kilometrů zvládl za 21 minut a 35 sekund. Do závodu odstartoval se symbolickým startovním číslem 1892. To odkazovalo na rok založení Slavie Praha

Premiérový ročník nakonec uzavřela stylová červenobílá tečka. Účastníci i fanoušci se sešli na tribuně Františka Pláničky, kde vznikla společná závěrečná fotografie.

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  • 2.52
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Kypr vs. LotyšskoFotbal - Skupina 2 - 5. 10. 2026:Kypr vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
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5. 10. 20:00
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5. 10. 20:45
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  • 8.41
Francie vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 5. 10. 2026:Francie vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:45
  • 1.48
  • 4.72
  • 6.41
Program a výsledky
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