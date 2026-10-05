Červenobílá neděle začala už v devět hodin ráno. Tradiční slávistickou fanzónu, tentokrát přesunutou k sektoru hostů, postupně zaplnili první účastníci. Kromě občerstvení na ně čekal doprovodný program v partnerských stáncích.
O hodinu později přišli na řadu ti nejmladší. Slavia Kids Run slavnostně zahájil fotbalista David Jurásek, jehož dcera se dětského běhu také zúčastnila. Dvě stovky malých sportovců si v cíli převzaly čokoládové medaile a dárky na památku.
Vedle slávistického kapitána Tomáše Holeše vyrazili na pětikilometrovou trasu také Stanislav Tecl, Tomáš Necid, David Kalivoda nebo výkonný ředitel klubu Martin Říha. Po zaznění klubové hymny vyslali účastníky na trať Vladimír Šmicer a překážkářka Nikoleta Jíchová.
Trasa vedla přes garáže Fortuna Areny až k samotnému hřišti, kolem jeho obvodu a následně areálem slávistického spolku zpět ke startovní zóně.
Historicky prvním vítězem Slavia Runu se stal Martin Svoboda z TJ Sokol Martinice, který doběhl v čase 17:11. Mezi ženami byla nejrychlejší Kristýna Hotařová s výkonem 20:50.
Kapitán Holeš obsadil 41. místo a pět kilometrů zvládl za 21 minut a 35 sekund. Do závodu odstartoval se symbolickým startovním číslem 1892. To odkazovalo na rok založení Slavie Praha
Premiérový ročník nakonec uzavřela stylová červenobílá tečka. Účastníci i fanoušci se sešli na tribuně Františka Pláničky, kde vznikla společná závěrečná fotografie.
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