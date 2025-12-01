Slavia je nejsledovanějším českým klubem na Instagramu, přeskočila Spartu

Slávisté vedou po výhře 3:0 nad Slováckem a zaváhání Sparty proti Pardubicím (2:4) českou ligu o pět bodů. A daří se jim i na instagramovém hřišti. V pátek po remíze 0:0 s Athleticem Bilbao se stali nejsledovanějším českým fotbalovým klubem na Instagramu.
Kluby Chance ligy a jejich sledující na Instagramu
1. Slavia Praha 341 tisíc
„Rosteme napříč všemi sociálními sítěmi, ale právě na Instagramu nejrychleji. Je to velká zásluha týmu, který se u nás stará o sociální sítě a obsah, sleduje trendy a přináší extrémně zajímavý a relevantní obsah,“ říká Jakub Mačát, ředitel marketingu Slavie.
„Výrazně nám pomáhá i letošní účast v Lize mistrů, díky níž má řada našich videí milionové dosahy. Růst se ale netýká jen sociálních sítí, ale i samotné značky a jejích sledovaných atributů. Podle dat společnosti Behavio jsme aktuálně dle vnímání fotbalových fanoušků nejoblíbenější fotbalovou značkou v Česku a nejinovativnější v rámci komunikace,“ dodává Mačát.
Slavia spustila svůj profil na Instagramu, nejpopulárnější sociální síti zaměřené na fotky, v srpnu 2014. V listopadu 2019 – konkrétně den po prohře 1:3 s Interem Milán – pokořil klub hranici 100 tisíc sledujících.
Teď jich má 341 tisíc, Sparta 336 tisíc. I při pohledu na profily ženských fotbalových týmů pražských „S“ vedou slávistky (28 tisíc vs. 24 tisíc).
Naopak profil mládeže Sparty (@spartanskamladez) je sledovanější než ten Slavie (@slaviamladez). Rozdíl? Zhruba tři tisíce sledujících (33 tisíc vs. 30 tisíc).
I na sociálních sítích Facebook, X a TikTok má Sparta před Slavií navrch. Napínavý boj však probíhá na YouTube, kde má sparťanský kanál 97,9 tisíc odběratelů a slávistický 96,8 tisíc.
„V komunikaci zůstáváme otevření, sledujeme trendy a v některých oblastech je dokonce sami nastavujeme. I díky tomu jsme získali několik ocenění v České ceně za PR a ve Zlatém středníku, obdrželi jsme Cenu Lukáše Přibyla a nyní máme čtyři nominace v soutěži Effie Awards. Jsme rádi, že i marketingem můžeme přispět k tomu, aby byla Slavia úspěšná úplně všude,“ říká slávistický marketingový šéf Mačát.
Ale zpět k Instagramu. Slávisté zde zaznamenali nárůst i díky letošní účasti v Lize mistrů, kde mají za sebou dosud pět zápasů. Zbývají jim ještě tři duely Ligové fáze Ligy mistrů: v Londýně proti Tottenhamu, doma s Barcelonou a na kyperském Pafosu.
|
Tah, který nemá obdoby. Slavia po šesti letech bez cizinců, jak to má zbytek ligy?
V českém fotbale nemá Sparta a Slavia na Instagramu konkurenci. Na třetím místě je s odstupem více než 100 tisíc sledujících oficiální profil české reprezentace, který sleduje 223 tisíc uživatelů. A přes 120 tisíc sledujících má Viktoria Plzeň. Nikdo z dalších fotbalových klubů v Česku na magickou hranici sto tisíc nedosahuje.
Zajímavostí je, že druholigový nováček Ústí nad Labem, proslulý svým košilatým marketingem, má na Instagramu 22,9 tisíc sledujících, tedy více než osm ligových týmů. A lídr druhé ligy Zbrojovka Brno dokonce přes 24 tisíc. Uvidíme Svědíkův tým příští sezonu mezi elitou nejen na Instagramu?