Slavia otevřela nový fanshop v centru Prahy, sortiment se zaměří i na turisty

„Slavia a Praha k sobě neodmyslitelně patří už od roku 1892. Naše historie je s hlavním městem pevně spjata a jsem rád, že nyní můžeme udělat další krok k tomu, aby byla Slavia ještě více součástí jeho každodenního života,“ říká Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha.
„Otevření oficiálního fanshopu v samotném srdci Prahy je pro nás nejen symbolickým dárkem ke 134. narozeninám klubu, ale především dalším krokem směrem k našim fanouškům, dalším fotbalovým příznivcům a nadšencům i širší veřejnosti. Chceme jim být blíž i mimo stadion a zároveň představovat Slavii jako jeden ze symbolů Prahy návštěvníkům z celého světa,“ dodává Tvrdík.
Nová prodejna nabízí na 81 m² prodejní plochy široký sortiment klubového zboží. Vedle tradičních fanouškovských produktů, zápasových dresů a oblečení zde najdete také exkluzivní kolekce a předměty určené speciálně pro prodejnu v centru Prahy, které nebudou dostupné ve fanshopu na stadionu. Součástí služeb bude rovněž možnost personalizace a potisku dresů.
Od poloviny listopadu si navíc zákazníci budou moci do nové prodejny nechat doručovat své objednávky z oficiálního e-shopu Slavie. Otevřeno bude mít od neděle do středy od 10:00 do 19:00 a od čtvrtka do soboty od 10:00 do 21:00.
Jakub Mačát, marketingový ředitel Slavie
Jaké tržby měla Slavia z merchandisingu za poslední sezonu?
V aktuální sezoně očekáváme další výrazný růst. Postupně rozšiřujeme distribuční síť – vedle nově otevřeného fanshopu v centru Prahy jsme naše produkty zalistovali také na Alze. Další distribuční kanály plánujeme spustit hned na začátku příštího roku.
Jakou část zákazníků mají tvořit turisté a cizinci? Přizpůsobujete jim sortiment, ceny nebo jazyk obsluhy?
Přizpůsobujete tomu také sortiment?
Proč právě teď a proč Národní? Zvažovali jste i jiné lokality, třeba nákupní centrum nebo letiště?
Dalším logickým krokem bylo rozšíření distribuce a otevření prodejny v centru Prahy. Slavia je s tímto městem spojená téměř 135 let a jsme přesvědčeni, že do jeho centra patří. Ostatně podobně fungují i velké zahraniční kluby, které vedle stadionových fanshopů provozují prodejny přímo v centrech svých měst.
Zvažovali jste v centru Prahy více lokalit?