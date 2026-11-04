Slavia otevřela nový fanshop v centru Prahy, sortiment se zaměří i na turisty

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  10:05
Fotbalová Slavia otevřela v centru Prahy nový fanshop.

Fotbalová Slavia otevřela v centru Prahy nový fanshop. | foto: SK Slavia Praha

Fotbalová Slavia otevřela v centru Prahy nový fanshop.
Fotbalová Slavia otevřela v centru Prahy nový fanshop.
Fotbalová Slavia otevřela v centru Prahy nový fanshop.
Fotbalová Slavia otevřela v centru Prahy nový fanshop.
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Fotbalová Slavia Praha otevřela nový oficiální fanshop. Ten se nachází v historickém centru hlavního města, konkrétně na Praze 1 na adrese Národní 43. Fanshop tak doplní stávající prodejnu na stadionu v Edenu v pražských Vršovicích.

„Slavia a Praha k sobě neodmyslitelně patří už od roku 1892. Naše historie je s hlavním městem pevně spjata a jsem rád, že nyní můžeme udělat další krok k tomu, aby byla Slavia ještě více součástí jeho každodenního života,“ říká Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha.

„Otevření oficiálního fanshopu v samotném srdci Prahy je pro nás nejen symbolickým dárkem ke 134. narozeninám klubu, ale především dalším krokem směrem k našim fanouškům, dalším fotbalovým příznivcům a nadšencům i širší veřejnosti. Chceme jim být blíž i mimo stadion a zároveň představovat Slavii jako jeden ze symbolů Prahy návštěvníkům z celého světa,“ dodává Tvrdík.

Nová prodejna nabízí na 81 m² prodejní plochy široký sortiment klubového zboží. Vedle tradičních fanouškovských produktů, zápasových dresů a oblečení zde najdete také exkluzivní kolekce a předměty určené speciálně pro prodejnu v centru Prahy, které nebudou dostupné ve fanshopu na stadionu. Součástí služeb bude rovněž možnost personalizace a potisku dresů.

Od poloviny listopadu si navíc zákazníci budou moci do nové prodejny nechat doručovat své objednávky z oficiálního e-shopu Slavie. Otevřeno bude mít od neděle do středy od 10:00 do 19:00 a od čtvrtka do soboty od 10:00 do 21:00.

Jakub Mačát, marketingový ředitel Slavie

Jaké tržby měla Slavia z merchandisingu za poslední sezonu?
V poslední sezoně, která byla zároveň naší první kompletní sezonou, kdy jsme provoz fanshopu převzali jako klub do vlastních rukou, se tržby z merchandisingu pohybovaly vysoko nad hranicí 100 milionů korun. Významným impulzem pro tržby bylo otevření fanshopu v Edenu, který je stále největším fanshopem v Česku.

V aktuální sezoně očekáváme další výrazný růst. Postupně rozšiřujeme distribuční síť – vedle nově otevřeného fanshopu v centru Prahy jsme naše produkty zalistovali také na Alze. Další distribuční kanály plánujeme spustit hned na začátku příštího roku.

Jakou část zákazníků mají tvořit turisté a cizinci? Přizpůsobujete jim sortiment, ceny nebo jazyk obsluhy?
Předpokládáme, že mezi návštěvníky prodejny bude přibližně polovina českých a polovina zahraničních zákazníků. Upřímně ale není naším hlavním cílem rozlišovat, odkud zákazník přichází. Chceme především každému nabídnout kvalitní servis a prostřednictvím našich produktů představit co nejvíce lidem sílu Slavie a její bohatou historii.

Přizpůsobujete tomu také sortiment?
Jistě, část nabídky je specificky zaměřena na propojení Slavie s Prahou, městem, jehož součástí je klub už téměř 135 let. Samozřejmostí je také jazyková vybavenost personálu. Výborná znalost angličtiny byla jednou z podmínek při výběru kolegů na prodejnu.

Proč právě teď a proč Národní? Zvažovali jste i jiné lokality, třeba nákupní centrum nebo letiště?
Fanshop jako klub provozujeme druhým rokem a od začátku jsme měli poměrně jasný plán. Prvním krokem byla rekonstrukce původního fanshopu, vybudování nového e-shopu, vlastního týmu, procesů, distribuce a dodavatelského řetězce. Po šesti měsících následovalo stěhování do nového fanshopu v Edenu, který je největší svého druhu v České republice.

Dalším logickým krokem bylo rozšíření distribuce a otevření prodejny v centru Prahy. Slavia je s tímto městem spojená téměř 135 let a jsme přesvědčeni, že do jeho centra patří. Ostatně podobně fungují i velké zahraniční kluby, které vedle stadionových fanshopů provozují prodejny přímo v centrech svých měst.

Zvažovali jste v centru Prahy více lokalit?
Ano, konkrétně dolní část Václavského náměstí, ulici Na Příkopě a Národní třídu, všude v těchto lokalitách jsme vedli jednání s majiteli prostor. Nakonec zvítězila Národní, a to na základě kombinace několika parametrů – viditelnosti prodejny z ulice, denní frekvence kolemjdoucích, velikosti prostoru a samozřejmě také ekonomických podmínek.

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