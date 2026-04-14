Slavia má novou kolekci pro děti i mazlíčky. Navrhla ji dcera kapitána Bořila

Kolekce s názvem „Slay“ byla uvedena v pondělí 13. dubna, symbolicky v den Nelinčiných narozenin. Slavia novinku představila prostřednictvím videa na sociálních sítích a připojila i osobní vzkaz: „GOATed kolekce pro děti a pejsky. Navrženo Nelou Bořilovou, která dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší a gratulace k první kolekci.“
Ve spotu vedle Nelinky vystupují také děti bývalého Bořilova spoluhráče Vladimíra Coufala, syn Nicolas a dcera Natálie. V záběrech se na chvíli objeví i samotný kapitán Slavie.
GOATed kolekce pro děti a pejsky. Navrženo Nelou Bořilovou, která dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší a gratulace k první kolekci. 🫶
Nová kolekce nabízí oblečení pro kluky a holky i doplňky pro čtyřnohé parťáky. V nabídce jsou trička, mikiny nebo šaty, nechybí ani pamlskovník, který fanshop popisuje jako praktický doplněk na každou procházku s mazlíčkem.
Všechny kousky spojuje výrazná červená barva doplněná zlatými detaily, nápisy „Slay girl“ nebo „Slay boy“ a číslem 1892, které odkazuje na rok založení klubu.
Možnost navrhnout vlastní kolekci byla součástí speciálního dárku ze strany Slavie. Klub tím chtěl Nelu i její rodinu, která se denně potýká s náročnými situacemi spojenými s jejím onemocněním, potěšit a zároveň poděkovat kapitánovi, jenž v sešívaném dresu odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů.