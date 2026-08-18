Běžela 28. minuta, když Markovič vyrazil Kayondův centr ke Koželuhovi, jehož dělovka mířila nad bránu.
Slávistický gólman s rozehráním zrovna nepospíchal a hlavní sudí Starý ho upozornil, že začíná odpočítávat pět sekund. Markovič to však nestihl.
Když limit vypršel, sudí nařídil rohový kop.
Jde o doplnění či úprava jiného pravidla, které pro gólmany platí už od minulé sezony. Pokud v nepřerušené hře brankář držel míč v rukou, musel rozehrát do osmi vteřin.
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Pokud pravidlo porušil, soupeř zahrával rovněž rohový kop, ovšem v praxi se sankce téměř neuplatňovala.
Nově si musí hráči, nejen brankář, dávat pozor v přerušené hře.
Pravidlo se poprvé uplatnilo na mistrovství světa. Markovič se v neděli stal prvním gólmanem v české lize, který na něj doplatil.