K míči patří i kniha. Slavia ocenila nejlepší čtenáře z dětských domovů

  11:55
Fotbalová Slavia má za sebou další ročník společensko-odpovědného projektu K míči patří i kniha. Zúčastnilo se ho 360 dětí z 50 dětských domovů a nízkoprahových zařízení z celé České republiky. Cílem bylo rozvíjet u dětí a mladistvých lásku ke čtení a posílit jejich čtenářskou gramotnost.
Fotbalová Slavie a zástupci jejího CSR oddělení ocenili nejlepší čtenáře z dětských domovů. | foto: Slavia.cz

Jde o dlouhodobý projekt – za dosavadní tři ročníky se do něj zapojilo celkem 1 142 dětí z 87 dětských domovů a také 27 týmů z pěti fotbalových klubů. Děti dohromady načetly více než 7 300 hodin.

A nejaktivnější čtenáři byli pozváni na ligové utkání Slavie proti Olomouci (2:1), kde převzali ocenění z rukou brankáře Jindřicha Staňka. Některé z dětí navíc nastoupily na trávník jako vlajkonoši či doprovod hráčů a rozhodčích.

„Ke Slavii kniha přirozeně patří. Naše historie se odvíjí od Literárního a řečnického spolku Slavia. Chceme, aby děti a mladí lidé rozvíjeli nejen své pohybové dovednosti, ale také vztah ke čtení a poznání,“ říká Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

„Čtení pomáhá rozšiřovat obzory, budovat sebevědomí a učí přemýšlet o světě kolem sebe. Osobně ho považuji za svoji celoživotní vášeň a mám velkou radost, že si projekt mezi dětmi z dětských domovů z celé České republiky získal takovou oblibu,“ doplnil Tvrdík.

Jak akce probíhala? Děti si v každém ze čtyř týdnů musely udělat devadesátiminutový prostor na čtení, což symbolizuje délku fotbalového zápasu. Ti nejlepší se mohli těšit nejen na zajímavé věcné ceny.

Kromě pravidelného oceňování v jednotlivých týdnech byly vyhodnoceny i dvě jedenáctky nejpilnějších čtenářů na konci celého projektu (tzv. All Stars Readers). Zároveň dostaly cenu i dva nejaktivnější dětské domovy – Dětský domov Uherský Ostroh a Dětský domov Cheb a Horní Slavkov.

„Projekt propojuje čtení, inspirativní osobnosti a přímý kontakt s dětmi. Máme velkou radost z jejich otevřenosti, energie a z toho, že se do projektu každý rok zapojuje stále více dětských domovů,“ říká CSR ředitelka klubu Michaela Schejbalová.

„Úkoly jsme připravili tak, aby byly splnitelné, zábavné a moc nezatěžovaly pracovníky dětských domovů. Účastníci si v každém ze čtyř týdnů udělali minimálně devadesátiminutový prostor na čtení, symbolicky délku zápasu. Máme velkou radost, že ve srovnání s minulým ročníkem, kdy se do projektu zapojilo 262 dětí z 37 dětských domovů, jejich počet ještě vzrostl.“

Děti z dětských domovů a pravidelní čtenáři na návštěvě Edenu.

Součástí projektu bylo napříč ročníky také 15 online streamů se známými osobnostmi. Zapojili se i hráči Slavie Alexandr Bužek a Michal Sadílek či modelka Veronika Kašáková.

„Jsme rádi, že díky spolupráci s organizací Debra se do projektu mohly přihlásit i děti, které statečně zápasí s nemocí motýlích křídel. Zároveň nás moc těší, že se nám letos podařilo projekt směřovat také na fotbalisty a fotbalistky v naší mládežnické akademii a partnerských klubech. Do budoucna bychom rádi aktivity ještě rozšířili i směrem k dalším dětem a mladistvým, včetně žáků základních škol,“ přiblížila Schejbalová.

A reakce samotných účastníků?

„Váš projekt, který opravdu motivuje děti ke čtení, má velký přínos. Vážíme si toho, že velký sportovní klub má zájem o děti z dětských domovů. Je také skvělé, že jste dokázali zajistit tak úžasné lidi na online streamy s dětmi,“ řekl Petr Čavojský, ředitel Dětského domova Cheb a Horní Slavkov.

„Oceňujeme úžasný nápad, jak spojit sport a čtení. Naše děti mají větší zájem nejen o čtení, ale také o sport. Osobnosti ze streamů byly pro ně velkou inspirací. Děkujeme za krásný projekt,“ doplnila Zuzana Šámalová, vychovatelka z Dětského domova Mladá Boleslav.

