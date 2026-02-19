Skvělé tiramisu, kamenné vafle. Američan boduje s hodnocením olympijské kuchyně

Ben Richardson reprezentuje na olympijských hrách USA v curlingu. Když zrovna není se svým týmem na ledě, přepíná do úplně jiné disciplíny. Stává se z něj hodnotitel jídel. V olympijské vesnici natáčí recenze toho, co v jídelnách dostávají sportovci na talíř. A funguje to. Jeho videa sbírají miliony zhlédnutí.
Ben Richardson reprezentuje USA v curlingu na ZOH Milán-Cortina 2026.

Svá gastro zastavení Richardson sdílí na TikToku pod účtem Curlingcelloguy. Sérii pojmenoval Cortina Olympics court review a každý den vytáhne jednu dobrotu, kterou ochutná a oznámkuje. Formát je jednoduchý: první sousto, krátký komentář a verdikt na škále 1 až 10.

V prvním díle padla volba na pizzu. Ta si od něj odnesla solidních 8 z 10. Zatím nejvyšší známku si ale vysloužila až v jedenáctém díle focaccia.

„To nejlepší, co jsem tu zatím jedl,“ pochválil ji Richardson a přihodil 9,6 bodu. Přes devět se dostalo i tiramisu. Nejčastější hodnocení se pohybuje mezi 7 a 8 body.

Cortina Olympics Food Review, Episode 9: Ravioli with Tomato Sauce and Pesto�� #olympics #foodreview #curling #milanocortina2026

Ne všechno je ale taková sláva. Nejhůř dopadly vafle. K hodnocení 3,7 přidal i výmluvnou „zvukovou zkoušku“ – poklepal vaflemi o talíř, aby ukázal, že jsou tvrdé jak kámen. „Chuť je dobrá. Špatně se ale koušou i krájí. Navíc jsou studené,“ shrnul.

Největší úspěch zatím zaznamenala ochutnávka raviol s rajčatovou omáčkou a pestem. Za tři dny se dostala téměř na tři miliony zhlédnutí, posbírala kolem 300 tisíc lajků a několik tisíc komentářů a sdílení. A to navzdory tomu, že šlo podle olympionika spíš o průměrný kulinářský zážitek.

Cortina Olympics Food Review, Episode 3: Waffle �� #olympics #foodreview #curling #milanocortina2026

„Osobně bych uvítal trochu víc sýra, ale chuť je v pořádku,“ zhodnotil Richardson a raviolám udělil 6,7 z 10. V jeho žebříčku je to tak druhé nejslabší jídlo hned po vaflích.

Olympijské menu láká k natáčení i další sportovce, většinou ale jde spíš o jednorázové pobavení než každodenní seriál.

Olympijské kruhy na talíři nadchly. Fanoušci je chtějí také, ale mají smůlu

Třeba nizozemská dvojnásobná medailistka v rychlobruslení Jutta Leerdamová ukázala těstoviny ve tvaru olympijských kruhů. „Jsou al dente,“ okomentovala je ve videu, které za pět dní překročilo 13 milionů zhlédnutí a získalo přes 600 tisíc lajků.

Leerdamovou na TikToku sledují zhruba tři miliony lidí, Richardson má zatím kolem 71 a půl tisíce.

