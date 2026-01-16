Video tento týden sdílela snoubenka portugalského útočníka Georgina Rodríguezová v příbězích na svém Instagramu. Osmiletá Alana v něm sedí v domácí posilovně, drží v ruce telefon s textem a zpívá My Heart Will Go On od Céline Dion, ikonickou baladu z filmu Titanic.
Rodríguezová podobné momenty sdílí se sledujícími pravidelně a tentokrát bylo znát, jak moc je na dceřin výkon pyšná. Krátké video nechalo vyniknout nejen Alaninu odvahu, ale i příjemný hlas, který u fanoušků okamžitě vyvolal vlnu obdivných reakcí. Klip se navíc rychle začal šířit i mimo její profil a na sociálních sítích ho nešlo přehlédnout.
Nejde přitom o první případ, kdy Alana svým hudebním talentem zaujala. O zpěv se podle všeho zajímá už delší dobu. V minulosti si oblibu získaly například její záběry s písní Let It Go z animovaného filmu Ledové království. Nedávno pak překvapila i provedením skladby Si No Estás od španělského zpěváka Íñiga Quintera, takže je vidět, že se nebojí různých jazyků ani stylů.
|
Bizarní fotbalové reklamy pobavily svět. Ronaldo tančí, Messi je robot
Ronaldo s Rodríguezovou společně vychovávají pět dětí. Nejstarší je Cristiano Jr., nechybí ani dvojčata Mateo a Eva, osmiletá Alana Martina a nejmladší Bella Esmeralda. Dvojice tvoří pár už několik let a v srpnu 2025 fotbalová hvězda svou partnerku požádala o ruku.