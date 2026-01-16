Skrytý talent. Ronaldova osmiletá dcera ohromila sociální sítě svým zpěvem

Cristiano Ronaldo je z fotbalového hřiště zvyklý na pozornost, tentokrát si ji ale nečekaně ukradla jeho dcera Alana Martina. V novém videu totiž předvedla překvapivý pěvecký talent a na sociálních sítích za něj okamžitě sklidila obdiv.
Cristiano Ronaldo a jeho partnerka Georgina

foto: Profimedia.cz

Cristiano Ronaldo, jeho syn Cristiano junior, fotbalistova přítelkyně Georgina...
Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo na MTV Europe Music Awards
Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguezová (Lisabon, 19. března 2018)
Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo ukázala po sauně vyrýsovanou postavu. I ve...
22 fotografií

Video tento týden sdílela snoubenka portugalského útočníka Georgina Rodríguezová v příbězích na svém Instagramu. Osmiletá Alana v něm sedí v domácí posilovně, drží v ruce telefon s textem a zpívá My Heart Will Go On od Céline Dion, ikonickou baladu z filmu Titanic.

Rodríguezová podobné momenty sdílí se sledujícími pravidelně a tentokrát bylo znát, jak moc je na dceřin výkon pyšná. Krátké video nechalo vyniknout nejen Alaninu odvahu, ale i příjemný hlas, který u fanoušků okamžitě vyvolal vlnu obdivných reakcí. Klip se navíc rychle začal šířit i mimo její profil a na sociálních sítích ho nešlo přehlédnout.

Nejde přitom o první případ, kdy Alana svým hudebním talentem zaujala. O zpěv se podle všeho zajímá už delší dobu. V minulosti si oblibu získaly například její záběry s písní Let It Go z animovaného filmu Ledové království. Nedávno pak překvapila i provedením skladby Si No Estás od španělského zpěváka Íñiga Quintera, takže je vidět, že se nebojí různých jazyků ani stylů.

Bizarní fotbalové reklamy pobavily svět. Ronaldo tančí, Messi je robot

Ronaldo s Rodríguezovou společně vychovávají pět dětí. Nejstarší je Cristiano Jr., nechybí ani dvojčata Mateo a Eva, osmiletá Alana Martina a nejmladší Bella Esmeralda. Dvojice tvoří pár už několik let a v srpnu 2025 fotbalová hvězda svou partnerku požádala o ruku.

