Skotští fanoušci vzali Boston útokem. Místním barům došly zásoby piva

Největší nápor zažil vyhlášený výčep Samuel Adams Downtown Boston Taproom. Podle místních médií se v něm mezi 11. a 14. červnem vypilo více než 3000 piv bostonského ležáku, což je zhruba čtyřnásobek běžného prodeje během prodlouženého víkendu. Personál tak musel řešit mimořádnou dodávku sudů.
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„Nikdy jsme nic takového neviděli,“ citovala televize NBC Boston zaměstnance podniku. Po čtyřech dnech zůstalo po skotských fanoušcích na sedm desítek prázdných sudů.
Pivo přitom nedošlo jen v jednom baru. „Nezbylo prakticky nic. Došlo nám úplně všechno,“ přiznal pracovník restaurace White Bull Tavern. Podle něj ale byli skotští fanoušci bezproblémoví. „Jsou skvělí. Baví se, zpívají a užívají si atmosféru,“ dodal.
Tartanová armáda však byla v Bostonu nepřehlédnutelná i mimo hospody. Přibližně pět tisíc skotských fanoušků se po úvodním utkání vydalo v tradičních kiltech na pochod k legendárnímu Fenway Parku, kde sledovali zápas baseballistů Boston Red Sox.
Skotsko vstoupilo do šampionátu výhrou 1:0 nad Haiti. Další zápas skupiny C odehraje proti Maroku v noci z pátka na sobotu.