Školák neměl na olympijské jízdné a musel do mrazu. Pak dostal obrovský dar

  8:29
Páteční zahajovací ceremoniál olympijských her v Itálii bude mít zvláštního hosta. Jedenáctiletý Riccardo dorazí na přání Nadace Milano Cortina 2026, která ho pozvala poté, co musel kvůli zdraženému jízdnému vystoupit z autobusu a v mrazu a sněhu ujít několik kilometrů pěšky. Na jízdenku neměl dost peněz. Její cena přitom vzrostla jen pár dní předtím v souvislosti s olympiádou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Olympijské hry v Itálii (30. ledna 2026).
Jen pár dní před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 je...
Italský Milán se chystá na olympijské hry.
Italský Milán se chystá na olympijské hry.
6 fotografií

Jedenáctiletý Riccardo Z. žije necelých 20 kilometrů od Cortiny d’Ampezzo. V úterý 27. ledna odpoledne se vracel ze školy domů autobusem.

Na trase však už platilo nové, výrazně vyšší jízdné, které místní dopravce zavedl v souvislosti s olympijskými hrami. Chlapec ale neměl na doplatek.

„Řidič mu řekl: Když nemáš peníze, musíš vystoupit a dojít domů pěšky,“ citovala agentura Reuters babičku Chiaru Balbinotovou, právničku z Padovy, která neskrývala pohoršení nad chováním řidiče.

Italové slibují nevídané. Co se ví o zahájení olympiády? Třeba počet bot i jména hvězd

Malý Riccardo musel domů ujít zhruba šest kilometrů sněhem a mrazem. Událost vyvolala pobouření v rodině i mezi širokou veřejností. V reakci na to rodinu kontaktovala Nadace Milano Cortina 2026 a nabídla dítěti účast na zahajovacím ceremoniálu.

„Nikdy jsem ho neviděla tak šťastného a nadšeného. Byl to ten nejkrásnější dárek, jaký mu mohli dát,“ řekla Riccardova matka Sole Vatalanová italské veřejnoprávní stanici RAI 1.

Stadiony a sportoviště ZOH 2026: kde se koná olympiáda v Miláně a Cortině?

Nadace zatím nezveřejnila, jaká role chlapce při zahajovacím ceremoniálu čeká. Podle jejího vyjádření by měla být symbolická.

Příběh se rychle rozšířil v italských médiích a otevřel debatu o zdražování, které pořádání olympiády doprovází. V Riccardově případě šlo o rozdíl mezi běžným lístkem za 2,50 eura a olympijským jízdným, které na dané lince dosahovalo deseti eur. Dopravce na incident zareagoval a pro místní dojíždějící rezidenty obnovil běžný jízdní tarif.

Když se sport potkává s luxusem. Olympiáda v Itálii láká prestižní značky

Zahajovací ceremoniál her se uskuteční v pátek 6. února a má být výjimečný. Organizátoři mluví o historicky prvním ceremoniálu, který se bude odehrávat na několika místech zároveň. Kromě stadionu San Siro v Miláně se mají do dění zapojit i sportoviště v Cortině, Livignu či Predazzu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Carolina vs. OttawaHokej - - 4. 2. 2026:Carolina vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
4:3
  • -
  • -
  • -
Philadelphia vs. WashingtonHokej - - 4. 2. 2026:Philadelphia vs. Washington //www.idnes.cz/sport
4:2
  • -
  • -
  • -
New Jersey vs. ColumbusHokej - - 4. 2. 2026:New Jersey vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
0:3
  • -
  • -
  • -
NY Islanders vs. PittsburghHokej - - 4. 2. 2026:NY Islanders vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
5:4p
  • -
  • -
  • -
Tampa vs. BuffaloHokej - - 4. 2. 2026:Tampa vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
4:3p
  • -
  • -
  • -
Edmonton vs. TorontoHokej - - 4. 2. 2026:Edmonton vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
2:5
  • -
  • -
  • -
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Školák neměl na olympijské jízdné a musel do mrazu. Pak dostal obrovský dar

ilustrační snímek

Páteční zahajovací ceremoniál olympijských her v Itálii bude mít zvláštního hosta. Jedenáctiletý Riccardo dorazí na přání Nadace Milano Cortina 2026, která ho pozvala poté, co musel kvůli zdraženému...

4. února 2026  8:29

Dostál s Vladařem v NHL slavili výhry, Palát asistoval za Islanders

Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Po úterních zápasech zbývají v NHL do olympijské přestávky jen dva hrací dny. Některé týmy už mají dohráno. Jedním z nich je Anaheim, který do pauzy i díky zákrokům Lukáše Dostála vstoupil výhrou 4:2...

4. února 2026  7:19,  aktualizováno  8:22

Krejčí má první body za Portland. Obhájci titulu slavili už čtyřicátou výhru

Vít Krejčí se raduje ze své první trefy v dresu Portland Trail Blazers,...

Český basketbalista Vít Krejčí debutoval v NBA za Portland Trail Blazers, při domácí prohře s Phoenix Suns 125:130 si připsal pět bodů. Oklahoma City Thunder přehráli Orlando Magic 128:92 a připsali...

4. února 2026  7:46,  aktualizováno  8:16

USK Praha zakončí nadstavbu Euroligy, proti Carolo jsou Pražanky favoritkami

Týmová rozprava basketbalistek USK Praha.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zakončí ve středu nadstavbovou část Euroligy. Obhájkyně titulu už s jistotou postupu do vyřazovací fáze nastoupí na palubovce posledního týmu tabulky Flammes Carolo a v...

4. února 2026

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

4. února 2026

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

4. února 2026  7:29

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

4. února 2026

Jéžiš, kurnik, říkala si Maňasová, když ji v Ostravě vystrašil zadní stehenní sval

Sprinterka Karolína Maňasová na halovém mítinku Czech Indoor Gala.

V cíli se Karolína Maňasová zašklebila a chytla se za zadní stehenní sval. „Kolem čtyřicátého metru se mi zase trošku ozval, to jsem si řekla: Jéžiš, kurnik,“ popsala česká rekordmanka v běhu na 60...

4. února 2026  6:59

Plekanec o povstání Rytířů: Majitel Drastil si za investice zasloužil lepší výsledky

Nový kouč Rytířů Tomáš Plekanec.

Hokejisté Kladna už nejsou barážoví abonenti. Podruhé v řadě své „předplatné“ v záchranářské hře o extraligu zrušili. Letos jim pomohla i trenérská rošáda, místo Davida Čermáka se ujal taktovky nad...

4. února 2026  6:29

Nymburk proti bývalé opoře. V Terstu bude hrát o naději na postup v Lize mistrů

Colbey Ross z Nymburka v zápase s Děčínem

Po soupeřích z Kanárských ostrovů čeká basketbalisty Nymburka v osmifinálové fázi Ligy mistrů italský Terst. Český šampion bude ve středu od 20:00 v hale soupeře usilovat o první vítězství ve skupině...

4. února 2026  5:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Premium
Generální manažerka české ženské reprezentace Tereza Sadilová na tiskové...

Možná vás tím rozhovorem zaskočí. Darem řeči už ohromila jiné osobnosti, velká jména. Nepřizná to, ale kdyby chtěla, napíše známým za moře a otevřou jí dveře i v NHL. Jí, 27leté Češce. Však Terezu...

4. února 2026

Jubileum pokažené porážkou. Veselý odehrál v Eurolize 400. zápas

Jan Veselý z Barcelony smečuje během zápasu s Olympiakosem.

Basketbalista Jan Veselý odehrál v Eurolize jubilejní 400. zápas, s Barcelonou ale musel skousnout domácí porážku 78:82 s Fenerbahce Istanbul. Český reprezentant, který mety dosáhl jako šestý hráč v...

3. února 2026  23:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.