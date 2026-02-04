Jedenáctiletý Riccardo Z. žije necelých 20 kilometrů od Cortiny d’Ampezzo. V úterý 27. ledna odpoledne se vracel ze školy domů autobusem.
Na trase však už platilo nové, výrazně vyšší jízdné, které místní dopravce zavedl v souvislosti s olympijskými hrami. Chlapec ale neměl na doplatek.
„Řidič mu řekl: Když nemáš peníze, musíš vystoupit a dojít domů pěšky,“ citovala agentura Reuters babičku Chiaru Balbinotovou, právničku z Padovy, která neskrývala pohoršení nad chováním řidiče.
Malý Riccardo musel domů ujít zhruba šest kilometrů sněhem a mrazem. Událost vyvolala pobouření v rodině i mezi širokou veřejností. V reakci na to rodinu kontaktovala Nadace Milano Cortina 2026 a nabídla dítěti účast na zahajovacím ceremoniálu.
„Nikdy jsem ho neviděla tak šťastného a nadšeného. Byl to ten nejkrásnější dárek, jaký mu mohli dát,“ řekla Riccardova matka Sole Vatalanová italské veřejnoprávní stanici RAI 1.
Nadace zatím nezveřejnila, jaká role chlapce při zahajovacím ceremoniálu čeká. Podle jejího vyjádření by měla být symbolická.
Příběh se rychle rozšířil v italských médiích a otevřel debatu o zdražování, které pořádání olympiády doprovází. V Riccardově případě šlo o rozdíl mezi běžným lístkem za 2,50 eura a olympijským jízdným, které na dané lince dosahovalo deseti eur. Dopravce na incident zareagoval a pro místní dojíždějící rezidenty obnovil běžný jízdní tarif.
Zahajovací ceremoniál her se uskuteční v pátek 6. února a má být výjimečný. Organizátoři mluví o historicky prvním ceremoniálu, který se bude odehrávat na několika místech zároveň. Kromě stadionu San Siro v Miláně se mají do dění zapojit i sportoviště v Cortině, Livignu či Predazzu.