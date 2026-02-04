Pětatřicetiletá závodnice patří dlouhé roky ke stálicím německého národního týmu. Už v roce 2006 se stala juniorskou mistryní světa, v seniorské kariéře pak získala tři medaile z mistrovství světa v týmových soutěžích.
Ani s přibývajícím věkem však nehodlá zpomalit. Naopak tvrdí, že se cítí ve výborné formě a má stále co nabídnout.
Focení pro Playboy bere jako poctu i příjemné zpestření náročné sezony.
„Jsem opravdu šťastná, že jsem se objevila na obálce. Byla to čest. Rychlý zimní výlet na pláž, skvělá zábava. Fotografie s třpytkami nebo basketbalovými míči nejsou úplně běžné. Bylo to něco výjimečného,“ popsala Seyfarthová, která pózovala na španělském ostrově Fuerteventura.
Nešlo přitom o její první zkušenost s titulní stranou známého magazínu. Už v roce 2021 se objevila na obálce německé mutace Playboye a tehdy si získala výraznou pozornost fanoušků. Zájem o její osobu trvá i nadále, na Instagramu ji sleduje přes 74 tisíc lidí.
Pod pěti kruhy se Seyfarthová představila už na hrách v Pchjongčchangu a Pekingu, výraznějšího výsledku však zatím nedosáhla. Před třetí olympijskou účastí ale věří, že by tentokrát mohla uspět.
„Olympijské hry jsou něco výjimečného. Kvalifikovala jsem se už potřetí a uvědomuji si, že se ten moment blíží. Jsem ve skvělé fyzické kondici a pořád cítím velký potenciál pro další zlepšení,“ uvedla v rozhovoru pro deník Bild.
Konec kariéry zatím neplánuje. Věří, že ji čeká ještě několik kvalitních sezon a až přijde čas na závodní rozloučení, ráda by u skoků na lyžích zůstala i v jiné roli.