Německá skokanka zamířila na svou třetí olympiádu. Playboy si ji vybral na titulku

David Chuchma
  13:43
Německá skokanka na lyžích Juliane Seyfarthová prožívá mimořádné období. Zkušená reprezentantka se potřetí v kariéře kvalifikovala na olympijské hry a zároveň se objevila na titulní straně magazínu Playboy, který ji zařadil mezi „30 nejkrásnějších olympijských hvězd“ minulosti a současnosti.
Německá skokanka na lyžích Juliane Seyfarthová (leden 2026)

Německá skokanka na lyžích Juliane Seyfarthová (leden 2026) | foto: Profimedia.cz

Olympijské hry absolvovala už v Pchjongčchangu a Pekingu, nyní přidá třetí...
Pětatřicetiletá závodnice patří dlouhé roky ke stálicím německého národního týmu. Už v roce 2006 se stala juniorskou mistryní světa, v seniorské kariéře pak získala tři medaile z mistrovství světa v týmových soutěžích.

Barvy olympijských kruhů? Rychlobruslaři v testu pohořeli, uspěla jen česká hvězda

Ani s přibývajícím věkem však nehodlá zpomalit. Naopak tvrdí, že se cítí ve výborné formě a má stále co nabídnout.

Focení pro Playboy bere jako poctu i příjemné zpestření náročné sezony.

Olympioničky pózovaly pro Playboy. Každá žena může být na své tělo hrdá, míní

„Jsem opravdu šťastná, že jsem se objevila na obálce. Byla to čest. Rychlý zimní výlet na pláž, skvělá zábava. Fotografie s třpytkami nebo basketbalovými míči nejsou úplně běžné. Bylo to něco výjimečného,“ popsala Seyfarthová, která pózovala na španělském ostrově Fuerteventura.

Nešlo přitom o její první zkušenost s titulní stranou známého magazínu. Už v roce 2021 se objevila na obálce německé mutace Playboye a tehdy si získala výraznou pozornost fanoušků. Zájem o její osobu trvá i nadále, na Instagramu ji sleduje přes 74 tisíc lidí.

Soucit jde stranou. Čeští paralympici před hrami sází na drsný černý humor

Pod pěti kruhy se Seyfarthová představila už na hrách v Pchjongčchangu a Pekingu, výraznějšího výsledku však zatím nedosáhla. Před třetí olympijskou účastí ale věří, že by tentokrát mohla uspět.

„Olympijské hry jsou něco výjimečného. Kvalifikovala jsem se už potřetí a uvědomuji si, že se ten moment blíží. Jsem ve skvělé fyzické kondici a pořád cítím velký potenciál pro další zlepšení,“ uvedla v rozhovoru pro deník Bild.

Konec kariéry zatím neplánuje. Věří, že ji čeká ještě několik kvalitních sezon a až přijde čas na závodní rozloučení, ráda by u skoků na lyžích zůstala i v jiné roli.

Německá skokanka zamířila na svou třetí olympiádu. Playboy si ji vybral na titulku

