náhledy
Jeden kus kovu - a v něm historie, kultura i ambice celé hostitelské země. Olympijské medaile se v průběhu let proměnily z jednoduché odměny v promyšlené symboly doby, místa i hodnot her. Od piktogramů v Grenoblu přes sklo v Albertville až po moderní kontrasty Milána a Cortiny se jejich podoba neustále vyvíjela. Prohlédněte si, jak se olympijské zlato měnilo napříč dekádami.
Autor: Koláž iDnes.cz
Zimní olympijské hry se v Grenoblu konaly v roce 1968 a přinesly jednu velkou novinku. Poprvé v historii měla každá disciplína vlastní medaili. Vítězové dostali stříbrnou medaili se zlatým povrchem, další v pořadí stříbro a bronz. Na rubu se vůbec poprvé objevil piktogram konkrétního sportu.
Autor: Profimedia.cz
Zimní olympiáda se v Innsbrucku konala v roce 1976. Medaile navrhla rakouská umělkyně Martha Coufal-Hartl a vyrobila je vídeňská mincovna. Na přední straně se objevil znak her s olympijskými kruhy a městským erbem s mostem přes řeku Inn, symbolem spojení lidí. Zadní strana zobrazovala skokanský areál Bergisel, Alpy a olympijský oheň.
Autor: Profimedia.cz
Americké Lake Placid hostilo zimní hry v roce 1980. Na líci medaile je ruka s olympijskou pochodní v horském pozadí spolu s olympijskými kruhy. Rub zdobí borová větvička se šiškami a oficiální znak her. Celek doplňuje nápis Lake Placid 1980.
Autor: Profimedia.cz
Na zimních hrách v roce 1984 v Sarajevu nesly medaile výrazně jednoduchý a symbolický vzhled. Na přední straně byl oficiální znak her v podobě stylizované sněhové vločky s olympijskými kruhy. Zadní stranu zdobila hlava sportovce s vavřínovým věncem, odkazujícím na antickou tradici.
Autor: Profimedia.cz
Na zimních hrách v roce 1988 se v Calgary objevily medaile s výrazným odkazem na místní kulturu. Na líci nesly oficiální znak her i celý název olympiády. Rub patřil netradičnímu motivu – profilu sportovce s olivovým věncem a postavě původního obyvatele s čelenkou vytvořenou ze sportovního náčiní. Právě tenhle detail propojil olympijskou tradici s kanadskou identitou.
Autor: Olympic Museum
V roce 1992 vznikly vůbec poprvé olympijské medaile ze skla, doplněné zlatem, stříbrem a bronzem. Každý kus byl ručně vyráběný. Na jeho vzniku se podílelo 35 lidí, výroba zabrala stovky hodin. Na přední straně jsou olympijské kruhy před horským údolím, které vytváří dojem hloubky. Zadní stranu zdobí jemné linie ve skle symbolizující hory.
Autor: Profimedia.cz
Japonské hry v Naganu v roce 1998 vsadily na místní tradici a medaile vznikly z lakovaného dřeva typického pro oblast Kiso. Na přední straně se objevilo vycházející slunce obklopené olivovými ratolestmi a znak her. Zadní strana ukazovala emblém olympiády se sluncem nad horami oblasti Šinšú. Každý kus vznikal ručně přímo v regionu, aby co nejvíc vystihl japonskou kulturu.
Autor: ČTK
V roce 2002 v Salt Lake City vznikly vůbec nejtěžší olympijské medaile v historii. Každý sport měl navíc vlastní motiv, poprvé navržený různými umělci. Na přední straně je sportovec s pochodní, který se prodírá z ledu a ohně, doplněný oficiálním mottem her „Zažehni oheň v sobě“. Zadní stranu zdobí bohyně vítězství Niké a motiv konkrtní disciplíny, celé medaile měly tvar říčních kamenů typických pro americký Utah.
Autor: ČTK
Autorem návrhu medailí pro Turín 2006 byl Ital Giampaolo Quatrini, který se inspiroval italskou historií, starými mincemi a šperky. Medaile měla netradiční kruhový tvar s otvorem uprostřed, symbolem náměstí – „piazzy“, hlavního motivu her. Prázdný střed měl představovat místo, kde bije srdce a odkud vychází život i emoce sportovce. Smysl medaile se naplno ukázal až ve chvíli, kdy visela na krku a spočinula na hrudi vítěze.
Autor: ČTK
Zimní hry v roce 2010 ve Vancouveru vsadily na silný místní příběh a žádná medaile nebyla stejná. Na přední straně se objevily olympijské kruhy doplněné o motivy původních obyvatel inspirované kosatkou. Zadní strana nesla oficiální název her, znak olympiády a označení konkrétní disciplíny. Vlnitý tvar navrhl kanadský designér Omer Arbel a každý kus vznikl z ručně upravené části velkého uměleckého díla, což z medailí udělalo originály.
Autor: ČTK
Medaile ze zimních her v roce 2014 v Soči odrážely rozmanitost ruských kultur a krajinu samotného Soči. Design propojil kov s průhledným materiálem, který evokoval sluneční paprsky nad zasněženými horami i plážemi Černého moře. Na líci se objevily olympijské kruhy, na rubu název disciplíny a znak her. Oficiální název olympiády byl navíc vyryt na hraně medaile hned ve třech jazycích.
Autor: ČTK
Inspirací pro hry v jihokorejském Pchjongčchangu se stala struktura kůry stromů a korejská kulturní tradice. Medaile z roku 2018 zdobily na líci olympijské kruhy a šikmé linie symbolizující pohyb a vůli sportovců. Na rubu byl vždy název disciplíny a znak her. Autor návrhu Lee Suk-woo do detailů i stuh zakomponoval korejskou abecedu hangul a tradiční látku gapsa.
Autor: ČTK
Název Tong Xin, tedy „spolu jako jeden“, vystihoval myšlenku zimních her v roce 2022 v Pekingu. Medaile vycházely z tradičních čínských jadeitových přívěsků s kruhy a jednoduchým, klasickým tvarem. Na líci byly olympijské kruhy obklopené motivy ledu, sněhu a mraků, na rubu znak her a název konkrétní disciplíny. Otevřený střed a ryté vzory navazovaly na staré čínské ornamenty i olympijskou tradici.
Autor: ČTK
Letošní zimní olympiáda v Miláně a Cortině vsadila na moderní a minimalistický design. Medaile pracují s kontrastem dvou částí v neustálém pohybu – zrnitým povrchem a zrcadlově lesklou plochou. Právě jejich rozdělení a opětovné spojení symbolizuje změnu, pohyb a jednotu, na nichž stojí olympijské i paralympijské hodnoty. Výsledná podoba vznikla díky úzké spolupráci designérů s italskou státní mincovnou IPZS.
Autor: Paola Garbuio / LaPresse / Profimedia, Profimedia.cz