Sklo, dřevo i minimalismus. Olympijské medaile jako obraz své doby

David Chuchma
  10:00
Jeden kus kovu – a v něm historie, kultura i ambice celé hostitelské země. Olympijské medaile se v průběhu let proměnily z jednoduché odměny v promyšlené symboly doby, místa i hodnot her. Od piktogramů v Grenoblu přes sklo v Albertville až po moderní kontrasty Milána a Cortiny se jejich podoba neustále vyvíjela. Prohlédněte si, jak se olympijské zlato měnilo napříč dekádami.
Koláž. Zimní olympijské hry se v Grenoblu konaly v roce 1968 a přinesly jednu velkou... Zimní olympiáda se v Innsbrucku konala v roce 1976. Medaile navrhla rakouská... Americký Lake Placid hostil zimní hry v roce 1980. Na líci medaile je ruka s... Na zimních hrách v roce 1984 v Sarajevu nesly medaile výrazně jednoduchý a... Kanadské Calgary hostilo zimní olympiádu v roce 1988. Na přední straně medaile... Ve roce 1992 vznikly vůbec poprvé olympijské medaile ze skla, doplněné zlatem,... Japonské hry v roce 1998 vsadily na místní tradici a medaile vznikly z... V roce 2002 vznikly vůbec nejtěžší olympijské medaile v historii. Každý sport... Autorem návrhu byl Ital Giampaolo Quatrini, který se inspiroval italskou... Zimní hry v roce 2010 vsadily na silný místní příběh a žádná medaile nebyla... Medaile ze zimních her v roce 2014 odrážely rozmanitost ruských kultur a...

Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Běhej, makej a střílej, slyšel Ladra. Pak krásným gólem zařídil Plzni remízu

Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu.

Může to být klíčový okamžik celého dvojutkání. Místo těsné porážky si díky krásnému gólu Tomáše Ladry odvezli plzeňští fotbalisté z Řecka remízu 2:2. „Když jsem šel na hřiště, tak mi trenéři říkali,...

20. února 2026  11:02

Kdo startuje na olympiádě? Rybář, výrobce javorového sirupu i umývač oken

Český mužský curlingový tým Radek Boháč, Lukáš Klípa, Martin Jurík, Marek...

Pracovník v bance, IT technik, dva kolegové z cestovní agentury a advokát. Takové je složení českého mužského curlingového týmu na olympijských hrách. Ne každý sportovec si svými výkony vydělá...

20. února 2026

Stydím se. Návrat do Ruska bude těžký, řekla Petrosjanová. Spasitelka je šestá

Adelija Petrosjanová končí na ledě po čtverném toeloopu ve volné jízdě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Rusko v ní vidělo spasitelku. Mladou ženu, která mu zařídí olympijské zlato z Milána a navíc v soutěži, jež je celosvětově už pravidelně nejsledovanějším závodem her. Ještě loni psala ruská média o...

20. února 2026  10:31

Cyklistika je výběrem genetického fondu. Trenér elitní české stáje o datech a Černém

Cyklisté hradecké stáje Elkov Kasper se na novou sezonu v těchto dnech...

Se jménem šestatřicetiletého Aleše Řehoře je spojen přerod hradecké stáje Kasper/crypto4me, jenž v posledních měsících nepřinesl jen z poloviny změněný název. Pod jeho trenérským velením obměněný...

20. února 2026  10:17

Shodila kila, posílila. Šampionka ve vrhu koulí si v bobu plní svůj olympijský sen

Adele Nicollová při jízdě na bobové dráze v olympijském závodě v Miláně a...

Britská bobistka Adele Nicollová si letos v zimě plní olympijský sen. Devětadvacetiletá rodačka z Walesu je přitom výjimečná nejen svými výsledky na ledové dráze, ale i sportovní všestranností –...

20. února 2026  9:50

Odvrácená ostuda. Zlín se zachránil, Hamrlík i tak hlásil: Nedalo se na to dívat

Zlínští hokejisté v historických dresech

Už si můžou oddechnout. Hrozba potupného sestupu do druhé ligy pominula. Tři kola před koncem základní části jsou zlínští hokejisté zachráněni. Poté, co Chomutov nezvládl čtvrteční předehrávku ve...

20. února 2026  9:40

Náš Gagarin, velebí Rusové medailistu. Ten hlásí: Všichni vědí, z jaké země jsem

Nikita Filippov se stříbrnou medailí po sprintu skialpinistů.

Premiéra skialpinismu na hrách znamenala ve čtvrtek také premiérovou medaili pro neutrální ruské sportovce na této olympiádě. Stříbrný mezi muži Nikita Filippov ale hned při tiskové konferenci svou...

20. února 2026  9:40

Bojkot kvůli návratu Rusů. Ukrajinská výprava vynechá zahájení paralympiády

Ukrajinská výprava během zahájení olympijských her v Miláně.

Ukrajinská výprava se nezúčastní slavnostního zahájení paralympijských her v Miláně v pátek 6. března. Ceremoniál se rozhodla bojkotovat kvůli tomu, že ruští a běloruští sportovci smějí na hrách...

20. února 2026  9:19

Hvězda, pracanti i provokatéři. Projděte si tým Slováků, který zabojuje o medaili

Slovenští hokejisté mávají fanouškům.

Největší překvapení turnaje. Zaujali prvním místem ve skupině, famózně zvládnutým čtvrtfinále, energickými výkony i výraznými individualitami. Slovenští hokejisté se znovu po čtyřech letech uchází o...

20. února 2026  9:15

Bohyně Slavie. Od slz až k titulu. Na Oneplay je dokument o životě fotbalistek

Oficiální plakát k dokumentární sérii Bohyně Slavie, která je od 20. února na...

O fotbale. Ale také touze po mateřství, hledání svého já, tvrdé práci i legraci, snech a předsudcích. Nejen o tomto je čtyřdílná dokumentární série Bohyně Slavie, která je od pátku 20. února...

20. února 2026  8:36

Jak Jílek řešil až moc detailů. A Číňan pokořil nepřekonatelnou americkou horu

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Od našich zpravodajů v Itálii Jako bychom se ve čtvrtečním večeru vrátili časem do minulého týdne. V publiku haly Rho Fiera na milánském výstavišti dominuje nizozemská oranžová, na oválu se rozcvičují i mnozí staří známí. A...

20. února 2026  8:30

Zážitek po boku hvězd. Olympijský led uklízejí mladí hokejisté milánského klubu

Úklidovou četu na olympijském hokejovém turnaji tvoří 47 mladých hráčů místního...

Televizní divák během hokejové třetiny napočítá tři komerční přestávky. V milánské aréně ale tyto pauzy představují něco úplně jiného. Jakmile zazní siréna, na led okamžitě vyrazí dvanáct bruslařů v...

20. února 2026  8:15

