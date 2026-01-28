Skleněné předměty vznikly speciálně pro zimní olympiádu 2026. Nejde o univerzální ocenění, ale o autorské dílo vytvořené přímo pro tuto událost. Tradice sahá více než deset let zpět – českým sportovcům se podobné trofeje předávají už od londýnských her v roce 2012, pokaždé však v jiné podobě.
Letošní návrh nese název The Glide. Autorkou je designérka Winnie Chanová, která se podílela na vzniku objektu v rámci interního týmu. Inspirací jí byly samotné zimní sporty – jejich rytmus, přesnost i zdánlivá lehkost, za níž se skrývají roky dřiny. Zkroucený tvar a plynulé linie mají připomínat stopu lyží ve sněhu nebo pohyb bruslí na ledě v okamžiku, kdy se vše spojí v čistý výkon.
Výraznou roli hraje také práce se světlem. Ve skle jsou patrné drobné bubliny i proměnlivá průhlednost, které vytvářejí dojem ledu a zmrzlého sněhu.
Povrch doplňují jemně pískované linie odkazující na sportovní značky i olympijské piktogramy. Objekt tak nepůsobí staticky, ale mění se podle úhlu pohledu i dopadajícího světla.
Pro samotnou autorku má téma zimních sportů i osobní rovinu. Část její rodiny žije v Kanadě, kde se od dětství setkávala s lyžováním a bruslením. Její mladší bratr se věnoval rychlobruslení a právě sledování tréninků a závodů ovlivnilo její pohled na sport jako na proces vyžadující soustředění, trpělivost a disciplínu. Tyto motivy se promítly i do návrhu trofeje.
Každý kus vzniká ručně, bez použití formy. Sklo je tvarováno přímo při foukání, přičemž sklář musí po celou dobu hlídat stabilitu i charakteristické zakroucení objektu.
Do horké skloviny se přidávají další příměsi, které vytvářejí jemné barevné přechody připomínající ledovou strukturu. Závěrečné pískování dodává povrchu hloubku a umožňuje světlu, aby se po objektu přirozeně „pohybovalo“.