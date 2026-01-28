Skleněná odměna pro medailisty z OH. Češi můžou získat i unikátní trofej

David Chuchma
  15:18
České olympijské medailisty ze zimních her v Miláně a Cortině budou letos doma vítat netradiční ceny. K cenným kovům, které si sportovci přivezou z Itálie, přibudou také skleněné trofeje vzniklé v českých hutích. Každý kus je ručně vyrobený originál a má připomínat nejen samotný úspěch, ale i dlouhou cestu, která k němu vedla.
Skleněné předměty vznikly speciálně pro zimní olympiádu 2026. Nejde o univerzální ocenění, ale o autorské dílo vytvořené přímo pro tuto událost. Tradice sahá více než deset let zpět – českým sportovcům se podobné trofeje předávají už od londýnských her v roce 2012, pokaždé však v jiné podobě.

Letošní návrh nese název The Glide. Autorkou je designérka Winnie Chanová, která se podílela na vzniku objektu v rámci interního týmu. Inspirací jí byly samotné zimní sporty – jejich rytmus, přesnost i zdánlivá lehkost, za níž se skrývají roky dřiny. Zkroucený tvar a plynulé linie mají připomínat stopu lyží ve sněhu nebo pohyb bruslí na ledě v okamžiku, kdy se vše spojí v čistý výkon.

Výraznou roli hraje také práce se světlem. Ve skle jsou patrné drobné bubliny i proměnlivá průhlednost, které vytvářejí dojem ledu a zmrzlého sněhu.

Povrch doplňují jemně pískované linie odkazující na sportovní značky i olympijské piktogramy. Objekt tak nepůsobí staticky, ale mění se podle úhlu pohledu i dopadajícího světla.

Pro samotnou autorku má téma zimních sportů i osobní rovinu. Část její rodiny žije v Kanadě, kde se od dětství setkávala s lyžováním a bruslením. Její mladší bratr se věnoval rychlobruslení a právě sledování tréninků a závodů ovlivnilo její pohled na sport jako na proces vyžadující soustředění, trpělivost a disciplínu. Tyto motivy se promítly i do návrhu trofeje.

Každý kus vzniká ručně, bez použití formy. Sklo je tvarováno přímo při foukání, přičemž sklář musí po celou dobu hlídat stabilitu i charakteristické zakroucení objektu.

Do horké skloviny se přidávají další příměsi, které vytvářejí jemné barevné přechody připomínající ledovou strukturu. Závěrečné pískování dodává povrchu hloubku a umožňuje světlu, aby se po objektu přirozeně „pohybovalo“.

