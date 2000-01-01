náhledy
Lesklé barvy, národní symboly i osobní vzkazy. Skeletonové helmy nejsou jen povinnou výstrojí, ale výrazným podpisem jezdců, který často přitáhne pozornost víc než samotná jízda. Prohlédněte si výběr těch nejzajímavějších, které se objevily na světových tratích i olympiádách.
Autor: Profimedia.cz
Národní symbol Spojených států, orel, zdobil helmu americké skeletonistky Katie Uhlaenderové při závodě v roce 2022 na Světovém poháru v německém Altenbergu.
Autor: Profimedia.cz
Italský skeletonista Amedeo Bagnis v prvním kole závodu Světového poháru ve Winterbergu v sezóně 2022.
Autor: Profimedia.cz
Kanadský skeletonista Kevin Boyer při prvním kole Světového poháru ve Winterbergu v lednu 2021. Na helmě má nápis „Mom and Dad“, který je na snímku jasně čitelný už při rozjezdu do ledové dráhy.
Autor: Profimedia.cz
Helma kanadského skeletonisty Johna Fairbairna po dojezdu druhé jízdy mužského skeletonu během olympijských her 2014 v ruském Soči.
Autor: Profimedia.cz
Kanadský skeletonista Eric Neilson během oficiálního tréninku mužů na dráze Sanki Sliding Center. Snímek pochází ze zimních olympijských her v Soči v roce 2014.
Autor: Profimedia.cz
Ruská skeletonistka Julija Kanakinová při prvním kole závodu Světového poháru v německém Winterbergu. Závod se jel 7. ledna 2022 v rámci seriálu IBSF Bob a Skeleton World Cup.
Autor: Profimedia.cz
Skeletonistka Kellie Delka z Portorika při závodě žen během olympiády 2022 v čínském Jen-čchingu.
Autor: Profimedia.cz
S povedenou národní helmou se představil i německý skeletonista Axel Jungk během tréninku mužů v roce 2018 na olympijské dráze v jihokorejském Pchjongčchangu 2018.
Autor: Profimedia.cz
Čínský skeletonista Zheng Yin během závodu Světového poháru IBSF ve Svatém Mořici v přípravě na letošní olympijské hry.
Autor: ČTK
Kanadská skeletonistka Sarah Reidová nastoupila v roce 2014 k oficiálnímu tréninku žen na olympijské dráze v Soči. Při přípravě v Sanki Sliding Center měla na hlavě originální helmu, která patřila k výrazným detailům její výstroje.
Autor: Profimedia.cz
Ruská skeletonistka Julija Kanakinová v roce 2022 během úvodní jízdy ženského skeletonu Světového poháru IBSF ve Winterbergu.
Autor: Profimedia.cz
Francouzská skeletonistka Agathe Bessardová při závodě Světového poháru žen v Altenbergu. Závod se v Německu jel 3. prosince 2021.
Autor: Profimedia.cz