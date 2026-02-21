Helmy jako umělecká díla. Skeletonisté, které na závodní dráze nepřehlédnete

David Chuchma
  16:00
Lesklé barvy, národní symboly i osobní vzkazy. Skeletonové helmy nejsou jen povinnou výstrojí, ale výrazným podpisem jezdců, který často přitáhne pozornost víc než samotná jízda. Prohlédněte si výběr těch nejzajímavějších, které se objevily na světových tratích i minulých olympiádách.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program posledního dne i kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Greenova trefa v pravý čas i velký obrat New Yorku. San Antonio v NBA dál vítězí

Jalen Green (vlevo) z Phoenixu a Wendell Carter Jr. z Orlanda.

Basketbalisté Phoenixu dokázali po dramatickém průběhu udolat Orlando 113:110 po druhém prodloužení. Hrdinou utkání NBA se stal Jalen Green, který trefil vítěznou trojku z rohu hřiště současně se...

22. února 2026  9:11

Pohledný zápas to nebyl, uznal Trpišovský. Na derby vyhlíží návraty marodů

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje na průběh utkání s Libercem.

Také se nechal strhnout vypjatou atmosférou utkání a několikrát se u postranní čáry rozvášnil. O to víc si pak trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský cenil těsné domácí výhry 1:0 nad...

22. února 2026  8:59

Tahle prohra nás bude ještě hodně dlouho mrzet, tuší pardubický Tůma po finále

Jakub Tůma řídí pardubickou hru v zápase s Nymburkem.

Až v posledních pěti minutách basketbalisté Pardubic ztratili náskok. Do té doby nad favorizovaným Nymburkem ve finále Českého poháru v Opavě vedli. Leč prohráli 81:87. „Taková prohra naštve,“ uznal...

22. února 2026  8:51

Příběhy souboje velmocí: čas na odplatu, šance pro génia. Kdo se stane hrdinou?

Americký brankář Connor Hellebuyck si hledá letící puk v utkání s Kanadou.

Mimořádná sportovní událost. Jeden z vrcholů her. Bitva, na kterou fanoušci netrpělivě čekají. Nablýskaná přehlídka největších hvězd současnosti. Pro řadu z nich největších zápas v kariéře. Nedělní...

22. února 2026  8:30

16. den ZOH 2026 ONLINE: Program her vrcholí, Verona se chystá na zakončení

Sledujeme online
Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají před sebou poslední den programu. Z českého týmu už jsou v akci jen běžkyně na lyžích, které čeká závod na 50 km klasickou technikou. Odpoledne...

22. února 2026

Vyhrocený zápas, to mám rád! Tři body jsou nesmírně cenné, řekl Chorý po Liberci

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól proti Liberci.

Už na konci zápasu působil dojmem, že toho má tak akorát. Když pak slávistický útočník Tomáš Chorý přišel po výhře nad Libercem (1:0) do tiskového centra, opřel se jednou rukou o stůl a s prázdným...

22. února 2026  7:48

Stříbro poslané do nebe. Skikrosař jel i pro tragicky zesnulou partnerku

Federico Tomasoni posílá své stříbro ze skikrosu do nebe tragicky zemřelé...

Na téměř úplný závěr olympiády se italští fanoušci dočkali ještě jednoho senzačního zážitku. Finále mužského skikrosu si podmanili domácí závodníci, Simone Deromedis si impozantním způsobem dojel pro...

22. února 2026  7:30

Být čtvrtý je jako být poslední, zadržoval slzy Slafkovský. Slováky mrzí kruté skóre

Ani Juraj Slafovský duel o bronz v Miláně nezvrátil.

Od našeho zpravodaje v Itálii Další střet s favoritem, dalších šest obdržených branek. A nepopulární čtvrté místo navrch. Slovenští hokejisté marně vstřebávali konec olympijského turnaje, s Finskem se ještě po dvou třetinách...

22. února 2026  7:28

Česká sestava to zachránila. Nebyl to náš zápas, uznal Svoboda po pohárové výhře

Spoluhráči plácají nymburského křídelníka Matěje Svoboda poté, co dostal...

Do 35. minuty prohrávali. Favorizovaní nymburští basketbalisté se ve finále Českého poháru v Opavě pořádně nadřeli, než zlomili odpor Pardubic a porazili je 87:81. „O to cennější ta výhra je,“...

22. února 2026

Poprvé bez Daridy - a Hradec tápal. De Sciglio cítil, že není připravený, řekl Horejš

Momentka z utkání mezi fotbalisty Hradce Králové a Zlína.

Jeden otazník přišel dva dny před zápasem se Zlínem, druhý jen několik hodin před ním. První se týkal toho, zda přijde bývalý italský reprezentant De Sciglio. Druhý pak toho, zda se podaří nahradit...

22. února 2026

Neviditelný soupeř sportovců. Viry dokážou zničit top formu i roky příprav

Premium
Nebezpečí virů číhá na každého sportovce a je velmi zákeřné. Může jít o...

Jsou to potvory, které můžou i nejlíp připraveným sportovcům zkazit jejich výkon. Víte třeba, že viry, neviditelné mikroskopické částice, před půlstoletím nejspíš připravily hokejové reprezentanty o...

22. února 2026

Slovensko - Finsko 1:6. Obhajoba bronzu nevyšla, sousedé se loučí debaklem

Slovenští hokejisté končí na olympiádě v Miláně na čtvrtém místě.

V Pekingu brali bronz, v Miláně na úspěch už nenavázali. Hokejisté Slovenska se tentokrát loučí s olympiádou s prázdnou, duel o třetí místo nezvládli. Finové v něm měli jasnou převahu, čtyřmi góly ve...

21. února 2026  23:40

