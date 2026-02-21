|
Helmy jako umělecká díla. Skeletonisté, které na závodní dráze nepřehlédnete
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program posledního dne i kompletní výsledky.
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...
Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?
Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....
Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci
Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...
Greenova trefa v pravý čas i velký obrat New Yorku. San Antonio v NBA dál vítězí
Basketbalisté Phoenixu dokázali po dramatickém průběhu udolat Orlando 113:110 po druhém prodloužení. Hrdinou utkání NBA se stal Jalen Green, který trefil vítěznou trojku z rohu hřiště současně se...
Pohledný zápas to nebyl, uznal Trpišovský. Na derby vyhlíží návraty marodů
Také se nechal strhnout vypjatou atmosférou utkání a několikrát se u postranní čáry rozvášnil. O to víc si pak trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský cenil těsné domácí výhry 1:0 nad...
Tahle prohra nás bude ještě hodně dlouho mrzet, tuší pardubický Tůma po finále
Až v posledních pěti minutách basketbalisté Pardubic ztratili náskok. Do té doby nad favorizovaným Nymburkem ve finále Českého poháru v Opavě vedli. Leč prohráli 81:87. „Taková prohra naštve,“ uznal...
Příběhy souboje velmocí: čas na odplatu, šance pro génia. Kdo se stane hrdinou?
Mimořádná sportovní událost. Jeden z vrcholů her. Bitva, na kterou fanoušci netrpělivě čekají. Nablýskaná přehlídka největších hvězd současnosti. Pro řadu z nich největších zápas v kariéře. Nedělní...
16. den ZOH 2026 ONLINE: Program her vrcholí, Verona se chystá na zakončení
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají před sebou poslední den programu. Z českého týmu už jsou v akci jen běžkyně na lyžích, které čeká závod na 50 km klasickou technikou. Odpoledne...
Vyhrocený zápas, to mám rád! Tři body jsou nesmírně cenné, řekl Chorý po Liberci
Už na konci zápasu působil dojmem, že toho má tak akorát. Když pak slávistický útočník Tomáš Chorý přišel po výhře nad Libercem (1:0) do tiskového centra, opřel se jednou rukou o stůl a s prázdným...
Stříbro poslané do nebe. Skikrosař jel i pro tragicky zesnulou partnerku
Na téměř úplný závěr olympiády se italští fanoušci dočkali ještě jednoho senzačního zážitku. Finále mužského skikrosu si podmanili domácí závodníci, Simone Deromedis si impozantním způsobem dojel pro...
Být čtvrtý je jako být poslední, zadržoval slzy Slafkovský. Slováky mrzí kruté skóre
Od našeho zpravodaje v Itálii Další střet s favoritem, dalších šest obdržených branek. A nepopulární čtvrté místo navrch. Slovenští hokejisté marně vstřebávali konec olympijského turnaje, s Finskem se ještě po dvou třetinách...
Česká sestava to zachránila. Nebyl to náš zápas, uznal Svoboda po pohárové výhře
Do 35. minuty prohrávali. Favorizovaní nymburští basketbalisté se ve finále Českého poháru v Opavě pořádně nadřeli, než zlomili odpor Pardubic a porazili je 87:81. „O to cennější ta výhra je,“...
Poprvé bez Daridy - a Hradec tápal. De Sciglio cítil, že není připravený, řekl Horejš
Jeden otazník přišel dva dny před zápasem se Zlínem, druhý jen několik hodin před ním. První se týkal toho, zda přijde bývalý italský reprezentant De Sciglio. Druhý pak toho, zda se podaří nahradit...
Neviditelný soupeř sportovců. Viry dokážou zničit top formu i roky příprav
Jsou to potvory, které můžou i nejlíp připraveným sportovcům zkazit jejich výkon. Víte třeba, že viry, neviditelné mikroskopické částice, před půlstoletím nejspíš připravily hokejové reprezentanty o...
Slovensko - Finsko 1:6. Obhajoba bronzu nevyšla, sousedé se loučí debaklem
V Pekingu brali bronz, v Miláně na úspěch už nenavázali. Hokejisté Slovenska se tentokrát loučí s olympiádou s prázdnou, duel o třetí místo nezvládli. Finové v něm měli jasnou převahu, čtyřmi góly ve...