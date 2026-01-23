Venezuelan Martínez a jeho kolumbijský spoluhráč Rodríguez neunesli čtvrteční porážku od domácího brazilského páru Igor Marcondes, Eduardo Ribeiro. Ve druhém setu neproměnili dva mečboly a prohráli 7:6, 6:7, 2:10.
Martínez poté směrem k brazilským divákům, kteří podporovali jejich soupeře, ukazoval rasistická gesta napodobující opice, Rodríguez „opicí“ nazval jednoho ze zaměstnanců klubu, ve kterém se turnaj koná.
Po zápase se vrátili do hotelu, ale jak informuje portugalský portál bolamarela.pt, přišli si pro ně policisté a odvedli je k sobě na stanici. Oba čelí obvinění z rasistických urážek, za což jim kromě pokuty hrozí i odnětí svobody na dva roky až pět let.
Organizátoři turnaje v prohlášení jejich jednání důrazně odsoudili.
Šestatřicetiletý Martínez je ve světovém žebříčku čtyřhry na 108. místě, jeho o rok mladšímu parťákovi Rodriguezovi patří 162. pozice.