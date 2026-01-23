Skandál v Brazílii. Tenisty zatkla policie, rasisticky uráželi fanoušky

Autor:
  15:59
Poté, co turnajové jedničky Luis Martínez a Christian Rodríguez nevyužili ve čtvrtfinále čtyřhry na tenisovém challengeru v brazilském Itajaí dva mečboly a vypadli, dopustili se skandálního chování. Za rasistické urážky je dokonce zatkla policie a hrozí jim vážné tresty.

Venezuelský tenista Luis David Martínez. | foto: Javier Vicencio / Eyepix GroupProfimedia.cz

Venezuelan Martínez a jeho kolumbijský spoluhráč Rodríguez neunesli čtvrteční porážku od domácího brazilského páru Igor Marcondes, Eduardo Ribeiro. Ve druhém setu neproměnili dva mečboly a prohráli 7:6, 6:7, 2:10.

Martínez poté směrem k brazilským divákům, kteří podporovali jejich soupeře, ukazoval rasistická gesta napodobující opice, Rodríguez „opicí“ nazval jednoho ze zaměstnanců klubu, ve kterém se turnaj koná.

Po zápase se vrátili do hotelu, ale jak informuje portugalský portál bolamarela.pt, přišli si pro ně policisté a odvedli je k sobě na stanici. Oba čelí obvinění z rasistických urážek, za což jim kromě pokuty hrozí i odnětí svobody na dva roky až pět let.

Organizátoři turnaje v prohlášení jejich jednání důrazně odsoudili.

Šestatřicetiletý Martínez je ve světovém žebříčku čtyřhry na 108. místě, jeho o rok mladšímu parťákovi Rodriguezovi patří 162. pozice.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. KladnoHokej - 44. kolo - 23. 1. 2026:Č. Budějovice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
23. 1. 17:30
  • 2.08
  • 4.05
  • 3.00
Ml. Boleslav vs. VítkoviceHokej - 44. kolo - 23. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
23. 1. 17:30
  • 2.20
  • 4.00
  • 2.81
Liberec vs. KometaHokej - 44. kolo - 23. 1. 2026:Liberec vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
23. 1. 18:00
  • 1.95
  • 4.10
  • 3.29
Hradec Kr. vs. K. VaryHokej - 44. kolo - 23. 1. 2026:Hradec Kr. vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
23. 1. 18:00
  • 1.95
  • 4.27
  • 3.18
Olomouc vs. PardubiceHokej - 44. kolo - 23. 1. 2026:Olomouc vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
23. 1. 18:00
  • 3.97
  • 4.51
  • 1.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Řekli byste si, že o nohu přijdu, ohlíží se Plíšková. O bývalou jedničku je opět zájem

Karolína Plíšková se raduje z postupu do třetího kola Australian Open.

Už zase rozdává rozhovory. A nejen českým médiím, ale i těm zahraničním. Třeba známý reportér Ben Rothenberg sdělil, že je jednou z jeho nejoblíbenějších respondentek. Tenistka Karolína Plíšková se...

23. ledna 2026  16:15

Skandál v Brazílii. Tenisty zatkla policie, rasisticky uráželi fanoušky

Venezuelský tenista Luis David Martínez.

Poté, co turnajové jedničky Luis Martínez a Christian Rodríguez nevyužili ve čtvrtfinále čtyřhry na tenisovém challengeru v brazilském Itajaí dva mečboly a vypadli, dopustili se skandálního chování....

23. ledna 2026  15:59

Nymburk ulovil rozehrávače v Trevisu, Brno našlo posilu v Německu

Tony Perkins na nymburském tréninku

Nymburské bsketbalisty doplnil americký rozehrávač Tony Perkins z italského Trevisa. Podle tiskové zprávy klubu uzavřel čtyřiadvacetiletý hráč smlouvu do konce sezony. Posílení rozehrávky hlásí i...

23. ledna 2026  15:47

Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Legendární Robert Reichel, osobnost českého hokeje, je zpátky v mateřském Litvínově. Zachraňovat hockeytown v extralize bude coby šéf realizačního týmu. Do něj by se měl začlenit i Jakub Petružálek,...

23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  15:09

Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend

Americká závodnice Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně při tréninku před...

Už v sobotu se v krkonošském Špindlerově Mlýně po třech letech představí hvězdy současného lyžařského sportu. Na Světový pohár v alpském lyžování žen se chystá na 20 tisíc fanoušků a přes sto...

23. ledna 2026  15:08

Ofsajdovou revoluci by fotbal testoval v Kanadě. Které novinky budou už na MS?

Gól Alejandra Garnacha proti Arsenalu neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Těžko říct, zda se za pár let světový fotbal dočká opravdové revoluce. Vždyť ofsajdové pravidlo se v minulosti výrazně měnilo jen dvakrát. Nicméně realizace ambiciózního návrhu Arséna Wengera,...

23. ledna 2026  14:59

Ledecká se vrátila na prkno a vládla! Na stupních vítězů ji doplnila Maděrová

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká vyhrála při prvním startu v této sezoně ve snowboardingu paralelní obří slalom Světového poháru v Simonhöhe. Na prkně slavila pošestadvacáté, čtyři...

23. ledna 2026  12:10,  aktualizováno  14:48

Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou...

23. ledna 2026  14:42

Napětí i chladné podání rukou. Ósakaová v Melbourne rozladila loučící se soupeřku

Naomi Ósakaová v prvním kole Australian Open.

Naomi Ósakaová si na Australian Open vybojovala postup do třetího kola (6:3, 4:6, 6:2), jenže její bitva se Soranou Cirsteaovou nabídla i moment, který odvedl pozornost od výsledku. Rumunskou...

23. ledna 2026  14:24

Pozor na Řeky! Češi drží desítku, v klidu ale být nemůžou. Jak je na tom koeficient?

Denis Višinský se snaží odcentrovat přes těsnou obranu.

Dlouho se zdálo, že největším soupeřem českých fotbalových týmů o desátou příčku v pořadí národních koeficientů budou polské kluby. Jenže velmi nenápadně, ale zato vytrvale, se přibližují také ty...

23. ledna 2026

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Biatlon ONLINE: Ženy pojedou v Novém Městě vytrvalostní klání, včetně pěti Češek

Sledujeme online
Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Poprvé se před publikem v Novém Městě na Moravě uvedou i biatlonistky. Ve zkráceném vytrvalostním závodě chce domácím fanouškům udělat radost pětice Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza...

23. ledna 2026

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

23. ledna 2026  13:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.