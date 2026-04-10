Šipkařské soutěže zpřísnily pravidla. Transgender hráčky mezi ženami končí

Podle nového stanoviska DRA by se ženských soutěží měly účastnit „pouze biologické ženy“. Organizace uvedla, že k tomuto kroku dospěla po revizi pravidel, kterou zahájila už v roce 2025, a po konzultaci s právníky i odborníky.
„Naším cílem je zajistit férové podmínky pro všechny hráčky. Na základě dostupných analýz jsme dospěli k závěru, že ženské turnaje by měly být vyhrazeny biologickým ženám,“ uvedli představitelé DRA. Zároveň dodávají, že všichni hráči bez ohledu na gender mohou nadále nastupovat v otevřených soutěžích.
Rozhodnutí se bezprostředně dotklo nizozemské hráčky Noa-Lynn van Leuvenové, která se v roce 2024 stala první transgender ženou na mistrovství světa. Ta na změnu reagovala prostřednictvím emotivního příspěvku na svém Instagramu.
„Zdá se, že jsem právě odešla do důchodu. Ne z vlastní vůle, ale proto, že už mi není dovoleno soutěžit,“ uvedla ve videu. „Celé roky jsem tvrdě pracovala, abych se dostala na tuhle úroveň. A teď mi jedním rozhodnutím říkají, že sem nepatřím.“
Devětadvacetiletá hráčka zároveň upozornila, že nejde jen o její osobní situaci. „Tohle není jen o mně. Je to další tvrdá rána pro celou trans komunitu. My jen chceme existovat a soutěžit,“ dodala. Přesto naznačila, že se nehodlá stáhnout: „Tohle není konec. S bojem jsem ještě neskončila.“
Na opačné straně spektra zaznívají hlasy, které rozhodnutí vítají. Podle BBC například organizace Sex Matters uvedla, že i v šipkách se mohou projevit fyzické rozdíly mezi pohlavími. „Ty rozdíly mohou být malé, ale v součtu dávají výhodu. Ženské turnaje mají své opodstatnění a je důležité je chránit,“ uvedla.
Zástupci DRA při svém rozhodování údajně vycházeli také z právního výkladu, který se opírá o loňský rozsudek britského Nejvyššího soudu, podle nějž je definice ženy založena na biologickém pohlaví. Součástí podkladů byla i odborná zpráva bioložky Emmy Hiltonové, podle níž se „i malé rozdíly mezi pohlavími mohou v konečném důsledku projevit jako výhoda“.
Podobná pravidla přitom nejsou ve sportu novinkou. Už v minulém roce zakázala účast transgender žen ve svých ženských soutěžích také Světová šipkařská federace (WDF). A přísnější přístup oznámil i Mezinárodní olympijský výbor, který plánuje od her v roce 2028 zavést jednotnější pravidla pro ženské kategorie.