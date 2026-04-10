Šipkařské soutěže zpřísnily pravidla. Transgender hráčky mezi ženami končí

Autor:
  12:40
Šipkařský svět řeší zásadní změnu pravidel. Orgán pro regulaci šipkařského sportu (DRA), který dohlíží mimo jiné na soutěže profesionální organizace PDC, s okamžitou platností zakázal účast transgender žen v ženských turnajích.
Nizozemská šipkařka Noa-Lynn van Leuvenová během turnaje World Matchplay. | foto: Profimedia.cz

30 fotografií

Podle nového stanoviska DRA by se ženských soutěží měly účastnit „pouze biologické ženy“. Organizace uvedla, že k tomuto kroku dospěla po revizi pravidel, kterou zahájila už v roce 2025, a po konzultaci s právníky i odborníky.

„Naším cílem je zajistit férové podmínky pro všechny hráčky. Na základě dostupných analýz jsme dospěli k závěru, že ženské turnaje by měly být vyhrazeny biologickým ženám,“ uvedli představitelé DRA. Zároveň dodávají, že všichni hráči bez ohledu na gender mohou nadále nastupovat v otevřených soutěžích.

Rozhodnutí se bezprostředně dotklo nizozemské hráčky Noa-Lynn van Leuvenové, která se v roce 2024 stala první transgender ženou na mistrovství světa. Ta na změnu reagovala prostřednictvím emotivního příspěvku na svém Instagramu.

„Zdá se, že jsem právě odešla do důchodu. Ne z vlastní vůle, ale proto, že už mi není dovoleno soutěžit,“ uvedla ve videu. „Celé roky jsem tvrdě pracovala, abych se dostala na tuhle úroveň. A teď mi jedním rozhodnutím říkají, že sem nepatřím.“

noalynn180

On the inside I’m crying.
The fluoxetine just hides it.

Not my choice. Not just my story.

This isn’t the end.
I’m just going back to the drawing board.
I’m not done fighting.

#transrights #lgbtq #inclusion #equality #sports

9. dubna 2026 v 16:08, příspěvek archivován: 10. dubna 2026 v 10:22
oblíbit odpovědět uložit

Devětadvacetiletá hráčka zároveň upozornila, že nejde jen o její osobní situaci. „Tohle není jen o mně. Je to další tvrdá rána pro celou trans komunitu. My jen chceme existovat a soutěžit,“ dodala. Přesto naznačila, že se nehodlá stáhnout: „Tohle není konec. S bojem jsem ještě neskončila.“

Na opačné straně spektra zaznívají hlasy, které rozhodnutí vítají. Podle BBC například organizace Sex Matters uvedla, že i v šipkách se mohou projevit fyzické rozdíly mezi pohlavími. „Ty rozdíly mohou být malé, ale v součtu dávají výhodu. Ženské turnaje mají své opodstatnění a je důležité je chránit,“ uvedla.

Zástupci DRA při svém rozhodování údajně vycházeli také z právního výkladu, který se opírá o loňský rozsudek britského Nejvyššího soudu, podle nějž je definice ženy založena na biologickém pohlaví. Součástí podkladů byla i odborná zpráva bioložky Emmy Hiltonové, podle níž se „i malé rozdíly mezi pohlavími mohou v konečném důsledku projevit jako výhoda“.

Podobná pravidla přitom nejsou ve sportu novinkou. Už v minulém roce zakázala účast transgender žen ve svých ženských soutěžích také Světová šipkařská federace (WDF). A přísnější přístup oznámil i Mezinárodní olympijský výbor, který plánuje od her v roce 2028 zavést jednotnější pravidla pro ženské kategorie.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: Šipky
Tipsport - partner programu
Bencicová vs. BouzkováTenis - Kvalifikace - 10. 4. 2026:Bencicová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • 1.06
  • -
  • 9.40
Golubicová vs. NoskováTenis - Kvalifikace - 10. 4. 2026:Golubicová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
10. 4. 15:00
  • 4.65
  • -
  • 1.19
Chrudim vs. Slavia BFotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Chrudim vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
10. 4. 17:00
  • 2.67
  • 3.52
  • 2.35
Jihlava vs. ZlínHokej - 5. kolo - 10. 4. 2026:Jihlava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
10. 4. 17:30
  • 1.70
  • 4.21
  • 4.01
Č. Budějovice vs. Ústí n. L.Fotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Č. Budějovice vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
10. 4. 18:00
  • 2.56
  • 3.36
  • 2.52
Táborsko vs. Sparta BFotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Táborsko vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
10. 4. 18:00
  • 1.50
  • 4.09
  • 5.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šipkařské soutěže zpřísnily pravidla. Transgender hráčky mezi ženami končí

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.